Abfahrerin bei Wind-Chaos mit fast 150 Km/h „geblitzt“ – aber der neue Speed-Rekord zählt nicht

Von: Christoph Gschoßmann

Die Zeitmesser trauten ihren Augen kaum: Fast 150 Kilometer pro Stunde sollen die Skifahrerinnen am Matterhorn erreicht haben. Ganz so schnell waren sie wohl nicht.

Zermatt - Plötzlich zeigte der Tacho fast 150 Kilometer pro Stunde an: Beim ersten Training der Ski-Damen beim Speedrennen in Zermatt-Cervinia kam es zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall. So zeigten die Geschwindigkeitsmessungen laut Thuner Tagblatt bei Sofia Goggia 146,44 Km/h an. Die österreichische Nachwuchsfahrerin Emily Schöpf erreichte demnach sogar eine Geschwindigkeit von über 146,85 Km/h. Noch nie hatte eine Sportlerin bei einer Abfahrt eine höhere Geschwindigkeit auf den Brettern gehabt.

„Das überrascht mich. Ganz so schnell hat es sich nicht angefühlt. Aber ich hoffe, dass es stimmt“, äußerte Schöpf gegenüber der Schweizer Zeitung Blick. Tatsächlich tut es das wohl nicht: Wie der Zeitmesser Longines mitteilte, habe etwas mit den Lichtschranken nicht gestimmt und die Athletinnen seien etwa 20 Km/h langsamer unterwegs gewesen. Zeitungen in Österreich, wie die Krone, hatten etwas vorschnell bereits mit „ÖSV-Abfahrerin sorgt am Matterhorn für Weltrekord“ getitelt.

Sofia Goggia, hier im Oktober in Sölden, war auch am Matterhorn extrem schnell unterwegs. © IMAGO/Sergio Bisi/IPA Sport / ipa-agen

Ski Alpin: Abfahrt der Damen wegen Wind abgesagt

Trainingsschnellste war Christina Ager mit 1.35,81 Minuten. Die Strecke ist Neuland für die Abfahrerinnen, die das Training zum Kennenlernen nutzten. Bisher scheint sie gut anzukommen: „Sie gefällt mir sehr und ich hoffe, dass die Schneeverhältnisse noch ein wenig kompakter werden“, sagte beispielsweise Goggia. Corinne Suter fand die Abfahrt „richtig cool und ich mag die Strecke sehr. Es ist sehr wichtig, nach dem steilen Startteil das Tempo so gut wie möglich mitzunehmen. Danach darf man von der Ideallinie nicht abkommen.“

Wegen extremen Windgeschwindigkeiten wurde das Rennen abgesagt – neue Geschwindigkeits-Rekorde sind also vom Matterhorn vorerst nicht zu erwarten. Auch die Matterhorn-Abfahrt der Herren war wegen zu viel Schnee abgesagt worden. Übrigens: Bis zur absoluten Bestmarke hätten allerdings trotz des Messfehlers noch einige Km/h gefehlt. Johan Clarey erreichte in Wengen sagenhafte 161,9 Kilometer pro Stunde. Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin hat nach einem Sturz im Training indes eine sehr wichtige Botschaft an alle Nachwuchsfahrer dieser Welt.(cgsc)