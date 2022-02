Ski alpin bei Olympia 2022: Termine, TV-Sendeplan, Ergebnisse - Alle Infos im Überblick

Von: Tom Offinger

Auch bei Olympia 2022 sind die Stars des Skisports am Start. Beim Ski alpin wird in elf Wettbewerben um Medaillen gekämpft - eine Übersicht samt TV-Plan gibt es hier.

München - Mit den Olympischen Winterspielen 2022 in China steht eines der größten sportlichen Highlights des Jahres 2022 bereits vor der Tür. Vom 4. bis zum 20. Februar kämpfen die besten Athleten in China um die begehrten Medaillen. Besonders der alpine Skisport steht einmal mehr im Fokus der Spiele, insgesamt elf Medaillenchancen winken den Athletinnen und Athleten. Wie während der vergangenen Spiele auch finden die Wettkämpfe nicht direkt in Peking statt, sondern im neugebauten Nationalen Ski-Alpin-Zentrum Xiaohaituo, nordwestlich der chinesischen Hauptstadt gelegen.

Ski alpin bei Olympia 2022: Viele Medaillenkandidaten

Nachdem sie 2018 in Pyeongchang keine Medaillen mit nach Hause bringen konnten, werden die DSV-Athleten mit großer Motivation nach Peking reisen. Einen klaren deutschen Podiums-Kandidaten gibt sowohl bei den Damen als auch bei den Herren nicht, allerdings sind zahlreiche Fahrer für eine Überraschung gut. Die großen Medaillenfavoriten sind hingegen der Weltcup-Gesamtführende Marco Odermatt (Schweiz) und der Norweger Aleksander Aamodt Kilde. Bei den Frauen ist die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin weiterhin das Maß der Dinge, gefolgt von Petra Vlhová (Slowakei) und Sofia Goggia (Italien).

Wann wagen sich die Ski-Stars die olympischen Hänge hinunter? Wir haben eine Übersicht zusammengestellt.

Ski alpin bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 6. Februar

Abfahrt der Männer (ab 4.00 Uhr live im ZDF und bei Eurosport)

Athlet Nation Zeit 1. 2. 3.

Ski alpin bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 7. Februar

Riesenslalom der Frauen (1. Lauf ab 3.15 Uhr, 2. Lauf ab ca. 6.45 Uhr; beides live im ZDF und bei Eurosport)

Athletin Nation Zeit 1. 2. 3.

Ski alpin bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 8. Februar

Super G der Männer (ab 4.00 Uhr live in der ARD und bei Eurosport)

Athlet Nation Zeit 1. 2. 3.

Ski alpin bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 9. Februar

Slalom der Frauen (1. Lauf ab 3.15 Uhr, 2. Lauf ab ca. 6.45 Uhr live im ZDF und bei Eurosport)

Athletin Nation Zeit 1. 2. 3.

Ski alpin bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 10. Februar

Alpine Kombination der Männer (Abfahrt ab 3.30 Uhr, Slalom ab ca. 7.15 Uhr; beides live im ZDF und bei Eurosport)

Athlet Nation Zeit 1. 2. 3.

Ski alpin bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 11. Februar

Super G der Frauen (ab 4.00 Uhr live in der ARD)

Athletin Nation Zeit 1. 2. 3.

Ski alpin bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 13. Februar

Riesenslalom der Männer (1. Lauf ab 3.15 Uhr, 2. Lauf ab ca. 6.45 Uhr; beides live in der ARD und bei Eurosport)

Athlet Nation Zeit 1. 2. 3.

Ski alpin bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 15. Februar

Abfahrt der Frauen (ab 4.00 Uhr live im ZDF und bei Eurosport)

Athletin Nation Zeit 1. 2. 3.

Ski alpin bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 16. Februar

Slalom der Männer (1. Lauf ab 3.15 Uhr, 2. Lauf ab ca. 6.45 Uhr; beides live in der ARD und bei Eurosport)

Athlet Nation Zeit 1. 2. 3.

Ski alpin bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 17. Februar

Alpine Kombination der Frauen (Abfahrt ab 3.30 Uhr, Slalom ab ca. 7.00 Uhr; beides live in der ARD und bei Eurosport)

Athletin Nation Zeit 1. 2. 3.

Ski alpin bei Olympia 2022: Die Entscheidungen am 19. Februar

Mannschaftswettbewerb - Mixed Team Parallelslalom (ab 4.00 Uhr, Finale ab ca. 5.46 Uhr; beides live im ZDF und bei Eurosport)

Nation Athletinnen/Athleten Zeit 1. 2. 3.