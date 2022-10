Ski-Überraschung: 26-Jährige wechselt Verband und fährt fortan für Deutschland

Von: Andreas Knobloch

Roni Remme wird künftig nicht mehr in Kanada-Rot, sondern in den Farben Deutschlands fahren. Die Skifahrerin wechselt zum DSV . © Imago / Instagram

Der DSV hat eine Skirennläuferin mehr. Roni Remme fährt fortan für Deutschland, obwohl sie ihr Leben lang unter kanadischer Fahne die Pisten herunterraste.

Garmisch-Partenkirchen - Wenn sich der FC Bayern München Sadio Mané kauft, ist das kein ungewöhnlicher Wechsel in der Fußballwelt. Teamkollege Jamal Musiala musste sich entscheiden, ob er in der Nationalmannschaft lieber für Deutschland oder England aufläuft - die Entscheidung ist heikel und schwer zu revidieren, ist sie einmal getroffen und hat er ein paar Mal gespielt. Im Skifahren ist so ein Wechsel der Nationen auch nicht einfach, aber sicherlich einfacher als im Fußball. So auch für Roni Remme aus Kanada, die fortan für Deutschland Ski fährt. Die Wintersportlerin tritt unter neuer Flagge an, wie auch Merkur.de berichtet.

Skifahrerin Roni Remme wechselt den Verband: „Bin sehr aufgeregt“

Remme, 26 Jahre alt, gab ihren Wechsel am 12. Oktober 2022 via Social Media bekannt. Ihre Großmutter ist Deutsche und die Gerüchte über einen Nationen-Transfer kursierte in Insider-Kreisen - wie es scheint - schon länger, dennoch ist sowas immer eine große Überraschung im Ski-Zirkus. „Ich werde zum Beginn der Saison Deutschland repräsentieren. Ich fühle mich geehrt und bin sehr aufgeregt für die Deutschland zu fahren. Ich bin dem Team speziell dankbar, wie sie mich aufgenommen haben, so war es weniger furchteinflößend“, so Remme auf Instagram.

Nach Verbandswechsel grüßen die neuen und alten Ski-Kolleginnen

Aber Remme lässt natürlich auch ein Abschiedsgruß an die Kanadier da. „Ich habe jede Minute geliebt, in der ich das Ahornblatt trug“. Das Ahornblatt ziert die Flagge von Kanada und steht als Synonym für die Nation. „Danke für eure Unterstützung über die Jahre und ich hoffe, dass ihr mich auf meiner neuen Reise weiterhin unterstützt und verfolgt“.

Remme nahm an zwei Olympischen Spielen teil. In Peking holte sie in der Abfahrt und im Super-G den 24. Platz. Sie konnte einmal im Kombinations-Weltcuprennen den zweiten Platz belegen. Ihre neuen Teamkolleginnen feiern den Wechsel. Jessica Hilzinger schreibt unter ihre Ankündigung: „Geiieel“. Und Emma Aicher postet drei Feuer-Emojis. Die Kanadierin Cassidy Gray ließ zwei Herzen da.

Für großen Trubel sorgte die 15-jährige Lara Colturi, die Tochter einer italienischen Olympiasiegerin, die fortan statt für Italien für Albanien an den Start geht. Sie gilt als größtes Talent ihrer Altersklasse. (ank)