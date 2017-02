Kreuzbandriss: WM- und Saison-Aus für Ski-Superstar Lara Gut

St. Moritz - Der Schweizer Doppelsieg in der Alpinen Kombination bei der Ski-WM wird durch die schwere Verletzung von Superstar Lara Gut überschattet.

Für Ski-Superstar Lara Gut aus der Schweiz sind die Weltmeisterschaften in St. Moritz und die Saison vorzeitig beendet. Die 25 Jahre alte Gesamtweltcupsiegerin zog sich am Freitag beim Einfahren für den Kombinationsslalom einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu, außerdem wurde der Meniskus beschädigt.

+ Lara Gut wurde mit dem Helikopter abtransportiert. © dpa

Gut, die im Super-G am Dienstag Bronze gewonnen hatte, war in der Abfahrt auf Rang drei gelandet und damit auf Medaillenkurs. Beim anschließenden Einfahren für den Slalom allerdings gab an einem Geländeübergang das linke Knie nach. Sie stürzte, wurde mit einem Schneemobil ins Zielgelände gebracht und von dort zunächst in die Klinik Gut in St. Moritz Dorf geflogen.