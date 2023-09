130 Ski-Alpin-Stars protestieren gegen Weltverband

Von: Jannek Ringen

Neue Saison im Ski Alpin, neuer Wettbewerb. Doch die Stars der Szene haben hierbei Angst vor Wettbewerbsverzerrung und gehen dagegen vor.

Zürich – Der Saisonstart im Wintersport nähert sich immer weiter an und die Athleten und Athletinnen stecken mitten in den Vorbereitungen. Ende Oktober soll der Start der Saison im Ski Alpin stattfinden, doch aktuell steckt viel Bewegung in der Szenen, denn 130 Ski-Stars wollen eine Änderung des Weltverbands nicht hinnehmen.

Mikaela Shiffrin Geboren: 13. März 1995 (Alter 28 Jahre), Vail, Colorado, USA Debüt im Weltcup: 11. März 2011 Gold-Medaillen Olympia: 2

Neue Team-Kombination im Ski Alpin

Während die klassische Kombination im Ski Alpin genau wie ihr Ersatz das Parallel-Rennen bereits Geschichte sind, sorgen sich die Stars der Szene um einen neuen Wettbewerb. Bei der Team-Kombination sollen jeweils ein Speed-Spezialist und ein Slalom-Fahrer einen Lauf fahren und die Zeiten werden dann addiert.

Die Punkte, welche in der Team-Kombination eingefahren werden, sollen nicht nur in die Nationenwertung einfließen, sondern auch unter den beiden Fahrern aufgeteilt werden. Damit zählen diese in für die Einzelwertung sowohl für die jeweilige Disziplin- als auch für die Gesamtwertung. Diese Entscheidung bringt ein großes Problem mit sich.

Mikaela Shiffrin und 129 weitere Sportler wollen gegen die Punktevergabe der FIS vorgehen. © IMAGO / Bildbyran

Probleme mit der Punktevergabe – 130 Sportler reichen Antrag ein

Das große Problem bei dieser Wertung: Nicht jeder Athlet kann an dem neuen Format teilnehmen, da viele kein Pendant in der anderen Disziplin der Team-Kombination haben. Dadurch besteht für sie gar nicht die Möglichkeit, die zusätzlichen Punkte zu holen, weshalb eine Wettbewerbsverzerrung droht.

Als Protest gegen die Wertung der Punkte haben insgesamt 130 Sportler um die Topstars Mikaela Shiffrin und Henrik Kristoffersen einen Antrag eingereicht, der die FIS über die Punktevergabe nachdenken lassen soll. „Skisport ist nun mal in erster Linie ein Einzelsport. Es darf nicht sein, dass die Punkte aus einem Team-Wettbewerb entscheidend für den Sieg in der Abfahrt- oder Slalom-Einzelwertung sein können“, sagte der Schweizer Slalom-Spezialist Daniel Yule.

Die FIS will eine zeitnahe Entscheidung treffen

Vize-Weltmeister Aj Ginnis, der als Grieche zu einer eher kleinen Ski-Nation gehört, hatte einen Vorschlag, um die Diskussionen zu umgehen. Damit auch er bei der Team-Kombination antreten kann, müsste es die Möglichkeit geben, länderübergreifende Teams zu bilden. Doch dies ist nicht im Sinne der FIS.

Noch in dieser Woche möchte die FIS über den Antrag der 130 Sportler entscheiden. Im Januar 2024 soll der Wettbewerb bei den Männern sein Debüt feiern, im Februar dann bei den Frauen. Nur die Frage nach der Punktevergabe stellt sich bis dahin. (jari)