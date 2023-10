Ski-Alpin-Start im kritisierten Sölden: Drei süddeutsche Hoffnungen müssen die Fahne hochhalten

Von: Andreas Knobloch

In Sölden beginnt an diesem Wochenende der alpine Ski-Weltcup. Doch die großen deutschen Namen fehlen, bei den Männern dürfen die Talente ran.

Sölden – Trotz der anhaltenden Kritik am frühen Termin: In Sölden beginnt an diesem Wochenende der alpine Ski-Weltcup mit je einem Riesenslalom für Frauen (Samstag) und Männer (Sonntag, jeweils 10.00 und 13.00 Uhr/live im TV). Das Finale findet in Saalbach-Hinterglemm statt, dem WM-Ort für 2025 - es wird erstmals an zwei Wochenenden ausgetragen (16./17. und 22./23.03.2024). Drei deutsche Wintersportler können sich heute auf großer Bühne zeigen.

Durch Verletzungen von Alexander Schmid (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Stefan Luitz (Ausfallzeit unklar) starten drei bayrische Nachwuchstalente im Männer-Team und müssen die deutsche Fahne hochhalten. Der eine oder andere Ski-Fan hat die drei Namen vielleicht noch nicht so auf dem Schirm: Anton Grammel, Fabian Gratz und Jonas Stockinger. Ein Baden-Württemberger und zwei Bayern stehen also im Fokus beim Rennen.

Ski-Alpin: Weltcup-Auftakt mit Anton Grammel

Grammel ist mittlerweile 25 Jahre alt und fährt für den Skiclub Kressbronn am Bodensee. Zuletzt fuhr er im September 2023 im South American Cup, dem Unterbau für den Ski-Weltcup, gegen anderen Nachwuchshoffnungen im Riesenslalom auf Rang vier und sieben. In Sölden kann er sich gegen die ganz großen Namen beweisen und einen ersten Eindruck verschaffen, wie weit er schon ist. Seinen ersten Weltcup-Start überhaupt hatte er am 12. März 2022, wurde allerdings im Riesenslalom disqualifiziert.

Fabian Gratz aus Saulgrub auch in Sölden dabei - er durfte auch zur WM in Meribel/Courchevel

Im Weltcup fuhr Fabian Gratz schon einige Male mit, pendelte aber in der Vergangenheit eher zwischen Welt- und Europacup. Bei seinem ersten Weltcuprennen 2020 schaffte er es ausgerechnet um Hundertstel Sekunden nicht in den zweiten Durchgang in Garmisch-Partenkirchen und schied als 31ter aus. Der 26-Jährige fährt für den TSV Altenau und fuhr im Dezember 2022 in Alta Badia beim Weltcup sogar in die Punkte. Der Oberbayer hofft auch in Sölden vielleicht den einen oder anderen Punkt mitzunehmen.

Jonas Stockinger, Fabian Gratz und Anton Grammel starten für das DSV-Team in die Weltcup-Saison in Sölden. © IMAGO / Poolfoto 3x

Jonas Stockinger ist der jüngste Athlet der DSV-Fahrer in Sölden

Der Niederbayer Jonas Stockinger fährt für den SC Herzogsreut. Als 24-Jähriger ist der jüngste der drei Deutschen beim Weltcup-Start in Sölden. Als einer der größten Erfolge des vergangenen Winters zählt für Stockinger der Platz acht und damit zum ersten Mal eine Top-Ten-Platzierung im Europacup.

Stockinger, Gratz und Grammel müssen in Sölden nicht ohne Nebengeräusche starten. Es gibt Kritik am frühen Beginn der Saison. Schon seit Jahren fordern Athletinnen und Athleten aus sportlichen Gründen und mit Blick auf den Klimawandel, den Saisonstart zu verschieben - ohne Erfolg. Darüber hinaus haben die Organisatoren in Sölden in diesem Sommer die auch für den öffentlichen Skilauf genutzte Rennpiste mit Baggern bearbeitet und geglättet. Das sei nötig gewesen, behaupten die Söldener: "Instandhaltungsarbeiten". (ank mit SID)