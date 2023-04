Ski-Star verkündet süße Überraschung: „Sie ist sehr charmant“

Von: Melanie Gottschalk

Für das bulgarische Ski-Ass Albert Popov läuft es nicht nur sportlich, sondern auch privat. © Screenshot: Albert Popov/instagram/GEPA pictures/imago

Für Ski-Star Albert Popov läuft es aktuell nicht nur sportlich. An Ostern hatte der 25-Jährige eine süße Neuigkeit zu verkünden.

München - Die Biathlon-Superstars Johannes Thingnes Bö und sein Bruder Tarjei Bö kennen das nur zu gut: Wenn man privat auf Wolke Sieben schwebt, motiviert einen das für den Sport noch einmal zusätzlich und kitzelt Höchstleistungen aus den Sportlern raus. Diese Erfahrung macht aktuell auch Ski-Star Albert Popov.

Name: Albert Popov Alter: 25 Jahre (8. August 1997) Disziplin: Ski-Alpin, Slalom-Spezialist Größte Erfolge: 3. im Weltcup in Palisades Tahoe

Ski-Star Albert Popov verkündet Geburt seiner Tochter

Der 25 Jahre alte Bulgare bat seine langjährige Freundin Denitsa Mari im vergangenen Sommer, ihn zu heiraten. Die Verlobung gab Popov in diesem Winter dann wohl so viel Auftrieb, dass er in seiner Spezialdisziplin Slalom immer häufiger für Furore sorgte und in einem verrückten Rennen in Palisades Tahoe in den USA sogar erstmals in seiner Wintersport-Karriere auf das Weltcup-Treppchen fuhr.

Nun verkündete der 25-Jährige seinen Fans auf Instagram gleich die nächste süße Neuigkeit: „Am gestrigen Feiertag durften wir Kaya Albert Popova begrüßen. Sie wiegt 3800g, ist 52 cm groß und ist sehr charmant.“ Dazu stellte er ein Bild der Hand des kleinen Mädchens. Gepostet wurde der Beitrag an Ostermontag (10. April).

Fans freuen sich mit Ski-Star Albert Popov über Geburt seiner Tochter Kaya

Am Donnerstag (13. April) konnte die kleine Kaya dann mit Papa Albert Popov und Mama Denitsa Mari das Krankenhaus der bulgarischen Hauptstadt verlassen, wie der 25-Jährige ebenfalls auf Instagram mitteilte. Ein Bild vor dem Krankenhaus zeigt die kleine, glückliche Familie.

Zu den zahlreichen Gratulanten unter dem Bild gehört auch Ski-Alpin-Kollege Aingeru Garay aus Spanien. Der 24-Jährige kommentierte mit zahlreichen Emojis, darunter klatschende Hände und Herzen. Ein anderer Fan schrieb: „So süß“. Das ist die kleine Kaya wahrlich. In den nächsten Monaten kann sich Popov nun erstmal voll und ganz auf seine neue Rolle als Papa konzentrieren, ehe er im Weltcup wieder versuchen wird, die vorderen Plätze anzugreifen.

Ski-Ass Albert Popov ereilte 2015 schwerer Schicksalsschlag

Dass es nun sportlich und privat so gut läuft, wird Popov sicher enorm freuen. Denn in seiner Vergangenheit musste er einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen. 2015 im November war das. Damals war er mit seinem Trainer und Co-Trainer auf dem Weg nach Sölden, als sich das Auto überschlug.

Popovs Trainer kam bei dem Unfall ums Leben, der heute 25-Jährige saß auf dem Beifahrersitz und verletzte sich schwer am Sprunggelenk. Er arbeitete sich zurück und gehört mittlerweile zu den Top-Fahrern im Weltcup – die Geburt seiner Tochter dürfte ihm dabei noch einmal zusätzlichen Rückenwind geben. (msb)