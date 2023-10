Ski-Alpin-Weltcup 2023/2024: Disziplinen, Termine und Zeitplan im Überblick

Von: Andre Oechsner

Traditionell startet der Ski-Alpin-Weltcup mit dem Riesenslalom in Sölden. Alle weiteren Termine, und was Sie sonst noch wissen müssen, erfahren Sie hier.

Sölden – Der entscheidende Faktor für den Auftakt des neuen Ski-Alpin-Weltcups ist genügend Schnee. Doch wenige Wochen vor dem Beginn ist von der weißen Decke kaum etwas zu erkennen. Ein schmaler weißer Streifen schlängelt sich durch die Gerölllandschaft in Sölden, wo am letzten Oktoberwochenende (28./29.10.) die neue Saison des alpinen Skiweltcups eingeläutet wird.

Doch Fans des alpinen Skisports müssen sich keine Sorgen um den Saisonstart am Rettenbachferner machen. Die Organisatoren haben bereits im Frühjahr 60.000 Kubikmeter Schnee unter Vliesabdeckungen gespeichert. Für die 1,2 Kilometer lange, durchschnittlich 70 Meter breite und gut einen halben Meter hohe Piste werden 45.000 Kubikmeter Schnee benötigt. „Die Depots sind ausreichend, um eine Rennpiste herzubekommen“, erklärte Pistenleiter Isidor Grüner der Tiroler Tageszeitung.

Ski-Alpin-Weltcup 2023/2024: Große Lücken im Gesamtweltcup – sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen

In vier verschiedenen Disziplinen treten die Männer und Frauen des jeweiligen Weltcups an. Auf dem Programm stehen 45 Rennen an 21 Orten für die Männer und 45 Rennen an 22 Orten für die Frauen. In der Männerkonkurrenz ist seit einigen Jahren Marco Odermatt der unangefochtene Spitzenreiter, der in der letzten Saison zum zweiten Mal in Folge den Gesamtweltcup gewann.

Der Schweizer dominierte das Feld und erreichte in der Endabrechnung nicht nur 2.292 Punkte, sondern hatte auch einen Vorsprung von über 700 Punkten auf den Zweitplatzierten Aleksander Aamodt Kilde (1.500 Punkte) und dessen drittplatzierten Landsmann Henrik Kristoffersen (1.299). Dieses Trio wird in Fachkreisen erneut als Favoriten für den Gewinn des Gesamtweltcups gehandelt. Das Endergebnis bei den Frauen war ähnlich.

Wie wird Linus Strasser in der Weltcup-Saison 2023/24 abliefern? © Sammy Minkoff/imago

Mit dem Unterschied, dass der Vorsprung von US-Star Mikaela Shiffrin (2.466) noch deutlicher war als Odermatts bei den Männern. Die zweitplatzierte Schweizerin Lara Gut-Behrami erreichte „nur“ 1.336 Punkte und hatte damit einen Rückstand von fast tausend Punkten. Den letzten Platz auf dem Podium sicherte sich die Italienerin Federica Brignone (1.281).

Ski-Alpin-Weltcup 2023/2024: Alle Disziplinen im Überblick

Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen wird im gesamten Weltcup in vier Disziplinen gekämpft. Die Führenden in den Disziplinen tragen beim jeweiligen Wettkampf das rote Trikot. Der Beste im Gesamtweltcup fährt im gelben Trikot. Der beste Nachwuchsläufer unter 25 Jahren trägt das blaue Trikot.

Abfahrt

Super-G

Riesenslalom

Slalom

Darüber hinaus ist auch die Punkteverteilung von großer Bedeutung, insbesondere für die favorisierten Athleten und Athletinnen. So sieht die Verteilung für die ersten zehn Plätze aus. Der 30. Platz ist die letzte Platzierung, für die es Weltcup-Punkte (1) gibt.

Platzierung Punkte 1. Platz 100 2. Platz 80 3. Platz 60 4. Platz 50 5. Platz 45 6. Platz 40 7. Platz 36 8. Platz 32 9. Platz 29 10. Platz 26

Ski-Alpin-Weltcup 2023/2024: Die deutschen Favoriten

Angesichts der Weltklasseleistung der Sieger in den Männer- und Frauenkonkurrenzen wird es für die deutschen Skirennfahrer schwierig sein, sich auch nur annähernd an die Spitzenplätze heranzutasten. Andreas Sander war mit 450 Punkten auf Platz 15 der bestplatzierte Deutsche, bei den Frauen belegte Lena Dürr mit 593 Punkten ebenfalls den 15. Platz.

Im Herren-Slalom könnte Linus Straßer öfter auf dem Podium stehen, nachdem er bei der letzten Ski-WM eine angestrebte Medaille verpasst hatte. Vielleicht findet Thomas Dreßen in der Abfahrtsdisziplin endlich wieder zu alter Stärke zurück. Andreas Sander könnte im Super-G eine gute Rolle spielen. Von den deutschen Athletinnen und Athleten hat Lena Dürr im Slalom die einzigen realistischen Chancen, in der neuen Saison ab und zu auf das Podium zu fahren. Sie belegte in der Vorsaison im Slalom den 4. Platz.

Ski-Alpin der Herren: Wo findet der Weltcup 2023/2024 statt?

Der Saisonauftakt bei den Herren findet am 28. November mit dem Riesenslalom in Sölden statt. Anschließend geht es kurz in die Nachbarschaft nach Zermatt/Cervinia, bevor es wenig später für den Großteil nach Beaver Creek in die USA geht. Es folgen Stopps in Frankreich, Italien, der Schweiz, Österreich und Deutschland, bevor Mitte März in Saalbach-Hinterglemm das Finale geplant ist.

Abfahrt der Herren im Ski-Alpin-Weltcup 2023/2024

Die Abfahrtsdisziplin wurde in der letzten Saison von Aleksander Aamodt Kilde vor Vincent Kriechmayr und Marco Odermatt gewonnen. Bester Deutscher war Romed Baumann auf Platz 10.

Datum Ort Land Samstag, 11.11.2023 Zermatt/Cervinia Schweiz/Italien Sonntag, 12.11.2023 Zermatt/Cervinia Schweiz/Italien Freitag, 01.12.2023 Beaver Creek USA Samstag, 02.12.2023 Beaver Creek USA Samstag, 16.12.2023 Gröden Italien Donnerstag, 28.12.2023 Bormio Italien Samstag, 13.01.2024 Wengen Schweiz Freitag, 19.01.2024 Kitzbühel Österreich Samstag, 20.01.2024 Kitzbühel Österreich Freitag, 02.02.2024 Chamonix Frankreich Samstag, 03.02.2024 Chamonix Frankreich Samstag, 17.02.2024 Kvitfjell Norwegen Sonntag, 24.03.2024 Saalbach-Hinterglemm Österreich

Hinweis: Alle Termine sind vorläufig und können sich nach Angaben der FIS jederzeit ändern.

Super-G der Herren im Ski-Alpin-Weltcup 2023/2024

Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt gewann die kleine Kristallkugel im Super-G vor Aleksander Aamodt Kilde und Vincent Kriechmayr. DSV-Fahrer Andreas Sander beendete die letzte Saison auf einem respektablen 5. Platz.

Datum Ort Land Sonntag, 03.12.2023 Beaver Creek USA Freitag, 15.12.2023 Gröden Italien Freitag, 29.12.2023 Bormio Italien Freitag, 12.01.2024 Wengen Schweiz Samstag, 27.01.2024 Garmisch-Partenkirchen Deutschland Sonntag, 28.01.2024 Garmisch-Partenkirchen Deutschland Samstag, 13.01.2024 Wengen Schweiz Sonntag, 18.02.2024 Kvitfjell Norwegen Freitag, 22.03.2024 Saalbach-Hinterglemm Österreich

Riesenslalom der Herren im Ski-Alpin-Weltcup 2023/2024

Auch hier dominierte Superstar Marco Odermatt, der den Riesenslalom vor Henrik Kristoffersen und Marco Schwarz gewann. Alexander Schmid vom DSV-Team belegte mit Platz 14 eine weit entfernte Position.

Datum Ort Land Sonntag, 29.10.2023 Sölden Österreich Samstag, 09.12.2023 Val-d’Isère Frankreich Sonntag, 17.12.2023 Alta Badia Italien Montag, 18.12.2023 Alta Badia Italien Samstag, 06.01.2024 Adelboden Schweiz Dienstag, 23.01.2024 Schladming Österreich Samstag, 10.02.2024 Bansko Bulgarien Freitag, 24.02.2024 Palisades Tahoe USA Samstag, 02.03.2024 Aspen USA Samstag, 09.03.2024 Kranjska Gora Slowenien Samstag, 16.03.2024 Saalbach-Hinterglemm\t Österreich

Slalom der Herren im Ski-Alpin-Weltcup 2023/2024

Der Slalom war eine Disziplin, in der Marco Odermatt nicht triumphierte. Henrik Kristoffersen gewann diesen Wertungsbereich vor Lucas Braathen und Ramon Zenhäusern. Bester Deutscher in dieser Disziplin war Linus Straßer, der den 8. Platz belegte.

Datum Ort Land Samstag, 18.11.2023 Gurgl Österreich Sonntag, 10.12.2023 Val-d’Isère Frankreich Freitag, 22.12.2023 Madonna di Campiglio Italien Sonntag, 07.01.2024 Adelboden Schweiz Sonntag, 14.01.2024 Wengen Schweiz Sonntag, 21.01.2024 Kitzbühel Österreich Mittwoch, 24.01.2024 Schladming Österreich Sonntag, 04.02.2024 Chamonix Frankreich Sonntag, 11.02.2024 Bansko Bulgarien Sonntag, 25.02.2024 Palisades Tahoe USA Sonntag, 03.03.2024 Aspen USA Sonntag, 10.03.2024 Kranjska Gora Slowenien Sonntag, 17.03.2023 Saalbach-Hinterglemm Österreich

Ski-Alpin der Frauen: Wo findet der Weltcup 2023/2024 statt?

Der Weltcup der Frauen beginnt einen Tag vor den Männern und eröffnet damit die neue Saison - am 28. Oktober findet der Riesenslalom in Sölden statt. Im Anschluss geht es nach Finnland, in die Schweiz und über den Atlantik in die USA und Kanada. Danach steht wieder eine Reise in die Schweiz an, bevor es drei Stationen in Österreich gibt, nach Deutschland und auch nach Andorra. Mitte März folgt der Endspurt in Saalbach-Hinterglemm.

Abfahrt der Frauen im Ski-Alpin-Weltcup 2023/2024

Die unangefochtene Nummer 1 war im letzten Jahr Sofia Goggia, die vor Ilka Stuhec und Corinne Suter den Abfahrtsweltcup der Frauen gewann. Beste Deutsche war Kira Weidle auf Platz 10.

Datum Ort Land Samstag, 18.11.2023 Zermatt/Cervinia Schweiz Sonntag, 19.11.2023 Zermatt/Cervinia Schweiz Samstag, 09.12.2023 St. Moritz Schweiz Samstag, 16.12.2023 Val-d’Isère Frankreich Samstag, 13.01.2024 Altenmarkt-Zauchensee Österreich Freitag, 26.01.2024 Cortina d’Ampezzo Italien Samstag, 27.01.2024 Cortina d’Ampezzo Italien Samstag, 03.02.2024 Garmisch-Partenkirchen Deutschland Freitag, 16.02.2024 Crans-Montana Schweiz Samstag, 17.02.2024 Crans-Montana Schweiz Samstag, 02.03.2024 Kvitfjell Norwegen Samstag, 23.03.2024 Saalbach-Hinterglemm Österreich

Super-G der Frauen im Ski-Alpin-Weltcup 2023/2024

Im Super-G holte Lara Gut-Behrami die Kugel vor allen anderen Teilnehmerinnen. Dahinter folgten Ragnhild Mowinckel und Cornelia Hütter. Kira Weidle vom DSV-Team belegte Platz 18.

Datum Ort Land Freitag, 08.12.2023\t St. Moritz Schweiz Sonntag, 10.12.2023 St. Moritz Schweiz Sonntag, 17.12.2023 Val-d’Isère Frankreich Sonntag, 14.01.2024 Altenmarkt-Zauchensee Österreich Sonntag, 28.01.2024 Cortina d’Ampezzo Italien Sonntag, 04.02.2024 Garmisch-Partenkirchen Deutschland Sonntag, 18.02.2024 Crans-Montana Schweiz Samstag, 24.02.2024 Val di Fassa Italien Sonntag, 25.02.2024 Val di Fassa Italien Sonntag, 03.03.2024 Kvitfjell Norwegen Freitag, 22.03.2024 Saalbach-Hinterglemm Österreich

Riesenslalom der Frauen im Ski-Alpin-Weltcup 2023/2024

Nun kommt auch die Gesamtsiegerin Mikaela Shiffrin ins Spiel, die den Riesenslalom für sich entschied. Im Ranking folgten ihr Lara Gut-Behrami und Marta Bassino. Unter den Top 50 war keine deutsche Starterin vertreten.

Datum Ort Land Samstag, 28.10.2023 Sölden Österreich Samstag, 25.11.2023 Killington USA Samstag, 02.12.2023 Mont-Tremblant Kanada Sonntag, 03.12.2023 Mont-Tremblant Kanada Donnerstag, 28.12.2023 Lienz Österreich Samstag, 06.01.2024 Kranjska Gora Slowenien Samstag, 20.01.2024 Jasná Slowakei Dienstag, 30.01.2024 Kronplatz Italien Samstag, 10.02.2024 Soldeu Andorra Samstag, 09.03.2024 Åre Schweden Sonntag, 17.03.2024 Saalbach-Hinterglemm Österreich

Slalom der Frauen im Ski-Alpin-Weltcup 2023/2024

Die Weltcupsiegerin Mikaela Shiffrin war hier erneut unbesiegbar. Petra Vlhová und Wendy Holdener sicherten sich die Plätze 2 und 3. Lena Dürr erzielte das beste deutsche Ergebnis in ihrer Disziplin mit einem vierten Platz.

Datum Ort Land Samstag, 11.11.2023 Levi Finnland Sonntag, 12.11.2023 Levi Finnland Sonntag, 26.11.2023 Killington USA Donnerstag, 21.12.2023 Courchevel Frankreich Freitag, 29.12.2023 Lienz Österreich Sonntag, 07.01.2024 Kranjska Gora Slowenien Dienstag, 16.01.2024 Flachau Österreich Sonntag, 21.01.2024 Jasná Slowakei Sonntag, 11.02.2024 Soldeu Andorra Sonntag, 10.03.2024 Åre Schweden Samstag, 16.03.2024 Saalbach-Hinterglemm Österreich

Eine Neuheit im alpinen Skiweltcup 2023/24 ist das Saisonfinale. Zum ersten Mal in der Geschichte wird der abschließende Wettbewerb in Saalbach-Hinterglemm, Österreich, sowohl für die Herren als auch für die Damen an zwei Wochenenden durchgeführt. Das Weltcupfinale ist somit für den Zeitraum vom 16. bis 24. März 2024 angesetzt. (aoe)

