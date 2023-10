Ski-Ass beendet erste große Liebe – und nennt Gründe für den harten Cut

Die Italienerin Karoline Pichler wird aber der kommenden Saison nicht mehr im Riesenslalom starten und liefert die Gründe für ihre Entscheidung.

Bozen – Die lange Vorbereitung auf die Ski-Alpin-Saison 2023/24 ist endlich zu Ende und der erste Weltcup steht kurz bevor. Bei den Frauen startet der Winter mit einem Riesentorlauf in Sölden. Im österreichischen Wintersportort werden zahlreiche Top-Athletinnen an den Start gehen, ein Name fehlt aber. Karoline Pichler verzichtet in Zukunft auf den Riesenslalom.

Karoline Pichler Geboren: 30. Oktober 1994 (Alter 28 Jahre) Nationalität: Italien Sportart: Ski Alpin

Ski Alpin: Pichler verzichtet auf Riesenslalom

„Überlegungen in diese Richtung gab es schon seit ein, zwei Jahren. Ich bin zuletzt Riesentorlauf, Super-G und Abfahrt gefahren. Drei Disziplinen, das ist einfach extrem viel. Wenn es da irgendwo nicht läuft, hast du während der Saison schlicht keine Zeit, daran gezielt zu arbeiten, weil fast jede Woche Rennen anstehen“, lieferte Pichler die Gründe gegenüber dem Online-Portal SportNews.

„Der Riesentorlauf war in den vergangenen Jahren jene Disziplin, in der ich mich am schwersten getan habe. Außerdem hätte ich hier viel Zeit gebraucht, um wieder eine gute Startnummer zu bekommen“, so die Italienerin weiter über jene Disziplin, die als ihre erste große Liebe bezeichnet werden kann. Im Riesenslalom schaffte sie nämlich den Durchbruch im Weltcup und holte 2014 die Silbermedaille bei der Junioren-WM.

Karoline Pichler wird nicht mehr im Riesenslalom starten. © karolinepichler/Instagram / Imago

Zuletzt schwächelte sie aber im Riesentorlauf. Das beste Ergebnis der vergangenen Saisons war ein 26. Platz im März 2022. Dafür trumpfte sie in den Speeddisziplinen auf und fuhr in den letzten beiden Wintern elfmal in die Punkteränge. Besonders der Super-G scheint ein gutes Pflaster zu sein für die Italienerin, die in Zukunft weitere Erfolge in dieser Disziplin und der Abfahrt feiern will.

Ski Alpin: Pichler stand kurz vor Karriereende

Die Karriere stand vor einigen Jahren allerdings auf der Kippe. Pichler zog sich innerhalb von eineinhalb Jahren vier schwere Knieverletzungen zu und kämpfte sich immer wieder zurück. Im vergangenen Januar dann der Schock im Training: Erneute Verletzung am linken Knie, das bereits zweimal gerissen war.

„Im ersten Moment dachte ich, das war’s jetzt. Denn nach den vielen Verletzungen hatte ich mir geschworen: Sollte ich noch einmal operieren müssen, dann tue ich mir das alles nicht mehr an“, so Pichler zum Online-Portal SportNews. Die 28-Jährige hatte aber Glück, dass die Verletzung nicht so schwerwiegend war. Ihre Vorfreude auf die neue Saison ist groß. Los geht es für sie am 8. Dezember mit dem Super-G in St. Moritz. (smr)