Ski-Ass macht mit nur 25 Jahren Schluss – berühmte Namensvetterin ist weiter auf Trophäenjagd

Von: Christian Németh

Nächster Rücktritt eines Ski-Stars: Die Schweizer Skirennläuferin Juliana Suter hat mit 25 Jahren genug vom Profisport.

München - Der Ski-Sport erlebt aktuell eine regelrechte Rücktrittswelle junger Profis: Nachdem sich Lucas Braathen (23), Federico Simoni (26) sowie Bernadette Lorenz (25) zurückgezogen haben, zieht nun die Schweizer Skirennläuferin Juliana Suter im Alter von 25 Jahren nach. Aus für einige Beobachter heiterem Himmel verkündete die jüngere Schwester von Jasmina Suter (28), ebenfalls als Skirennfahrerin erfolgreich, auf Instagram ihre Entscheidung.

Juliana Suter Geboren: 23. April 1998 in Stoos (Schweiz) Disziplin: Skirennfahrerin Erfolge (Auswahl): Gold und Silber bei Ski-Juniorenweltmeisterschaften, Schweizer Juniorenmeistertitel, 3 Siege in FIS-Rennen

Mit nur 25 Jahren ist Schluss - Ski-Ass hört auf

Juliana Suter, Abfahrts-Junioren-Weltmeisterin von 2019, schreibt: „Das war‘s! Ich ziehe mich als Profisportler aus dem Skirennsport zurück. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe und freue mich auf die Zukunft.“ Weiter notiert sie, nachdem sie ihre wichtigsten sportlichen Erfolge aufgezählt hat: „Vielen Dank an alle, die immer an mich geglaubt haben und mir geholfen haben, meine Ziele zu erreichen!‘“ In Schweizerdeutsch schließt Suter den Post liebevoll mit: „Und es grosses Dankä a mini Familie und Fründe!“

Erst am vergangenen Sonntag war Juliana Suter beim Super-G in Val d‘Isère angetreten und landete dort auf Rang 22, zudem hatte die Alpin-Sportlerin im vergangenen Sommer einen Sponsorenvertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Entsprechend unerwartet kam ihr nun getätigter Rücktritt daher. Laut blick.ch sei ihr Verband, Swiss Ski, von der Ankündigung ziemlich überrascht worden und habe Suters Ausscheiden aus dem Profisport erst zwei Stunden nach Bekanntgabe auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) bestätigt.

Suters Rückzug vom Profisport: Aufmunternde Worte auf Social Media

Bei allem Bedauern erfuhr Juliana Suter für ihren Schritt, dem alpinen Skisport in dem bisherigen Ausmaß den Rücken zu kehren, durchaus auch bestätigende und aufmunternde Worte. So kommentierten ihren Instagram-Post beispielsweise ihre beiden ehemaligen Teamkolleginnen Wendy Holdener („Alles Gueti, Juliana!“) und Michelle Gisin, die schrieb: „Coolio, du wirst so fest fehlen.“ Auch ihre zweite Schwester, Raphaela Suter, reihte sich unter den Kommentatorinnen ein: „Ich bin so unglaublich stolz auf dich. Auf alles, was du geleistet hast und auf jede mutige Entscheidung, die du getroffen hast.“

Eine weitere weltbekannte Suter, nämlich Corinne Suter, durfte im Instagram-Reigen natürlich auch nicht fehlen. Der Ski-Rennstar und Olympiasiegerin von 2022, die beim Weltcup-Super-G in Val d‘Isère auf Rang elf gelandet war und natürlich auch weiterhin auf den Brettern stehen wird, ließ ihre Namensvetterin wissen: „Du wirst fehlen. Gratuliere für alles.“ Hinter ihrem Post setzte sie noch drei Herzchen. Wichtig zu wissen: Zwar bürgt der Name Suter im Schweizer Skisport durchaus für Qualität, verwandt ist Corinne Suter mit dem Geschwister-Trio um Juliana Suter allerdings nicht. (chnnn)