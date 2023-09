Ein Jahr Mr. & Mrs.: Ski-Ass teilt süße Botschaft

Von: Sascha Mehr

Skirennfahrerin Paula Motzan hat ein unvergessliches Jahr erlebt und will in der bald beginnenden Weltcup-Saison wieder vorne angreifen.

Lakeville – Der Sommer geht so langsam aber sicher zu Ende und in wenigen Wochen startet bereits die Weltcup-Saison in verschiedenen Wintersportarten. Die Athletinnen und Athleten, die sich intensiv auf den kommenden Winter vorbereitet haben, arbeiten gerade am letzten Feinschliff, um eine erfolgreiche Saison absolvieren zu können.

Paula Moltzan Geboren: 7. April 1994 (Alter 29 Jahre), Minneapolis, Minnesota Nationalität: USA Sportart: Ski alpin

Ski-Rennfahrerin: Moltzan mit Traumjahr

Erneut vorne angreifen will Skirennfahrerin Paula Moltzan, die eine starke letzte Saison ablieferte. Insgesamt kam die US-Amerikanerin elfmal in die Top 10. Zuvor war ihr das in zehn Jahren ganze neunmal gelungen. Zudem wurde sie bei der Weltmeisterschaft in Courchevel und Méribel Weltmeisterin im Teamwettbewerb.

Bitter war für die Spezialistin der technischen Disziplinen aber, dass sie sich im letzten Lauf des Teamwettbewerbs die Hand brach und deshalb beim WM-Slalom nicht mehr antreten konnte. Dort wäre sie als Geheimfavoritin an den Start gegangen und hätte sehr gute Chancen auf eine weitere Medaille gehabt.

Paula Moltzan ist ein Jahr mit ihrem Ehemann verheiratet. © Instagram Paula Moltzan /Imago

„Beim Goldmedaillenlauf des Mannschaftswettbewerbs habe ich mir die linke Hand gebrochen. Mein Team und ich haben alles getan, damit ich im Slalom starten kann, aber es reicht nicht. Beim Skifahren sind die Schmerzen einfach zu groß. Ich fahre nach Vail, um die Hand operieren zu lassen“, schrieb eine niedergeschlagene Paula Moltzan damals auf ihrem Instagram-Kanal.

Ski-Rennfahrerin Moltzan veröffentlicht Hochzeitsfotos

Trotz dieser Verletzung war es aber ein Traumjahr für die 29-Jährige – und das nicht nur sportlich. Denn seit ziemlich genau einem Jahr ist Moltzan mit ihrem Ehemann Ryan Mooney verheiratet und offenbar glücklicher denn je. Die 29-Jährige teilte nun auf Instagram einige Schnappschüsse von der letztjährigen Hochzeit. „Vor einem Jahr haben wir die beste Party unseres Lebens veranstaltet! Ich liebe dich bis zum Mond, Mr. Mooney“, schrieb sie darunter.

Ryan Mooney war früher selbst Skirennläufer. Er hat seine Karriere aber bereits beendet. Trotzdem ist er weiterhin auf den Skipisten dieser Welt zu finden, denn er reist mit seiner Ehefrau zu den verschiedenen Weltcups und unterstützt sie mit wertvollen Tipps. (smr)