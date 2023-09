Ski-Ass ist zum ersten Mal Mama

Von: Christoph Klaucke

Ski-Ass Tamara Tippler freut sich über ihr erstes Kind. © Tamara Tippler/Instagram

Ski-Abfahrerin Tamara Tippler hat ihr erstes Baby geboren. Die Österreicherin hatte die letzte Saison aufgrund der Schwangerschaft vorzeitig abgebrochen.

München – Ein neues Ski-Baby ist da! Tamara Tippler hat ihr erstes Kind geboren. Die Österreicherin ist stolze Mama einer Tochter. Die Speed-Spezialistin teilt ihr Mutterglück auf Instagram.

Tamara Tippler Geboren: 9. April 1991 (Alter 32 Jahre), Rottenmann, Österreich Disziplinen: Abfahrt, Super-G

Tamara Tippler bringt erstes Kind zur Welt

Pünktlich vor dem Start der Wintersport-Saison hat Tamara Tippler ihre Tochter zur Welt gebracht. Am 12. März verkündete die 32-Jährige, dass sie die Saison vorzeitig beendet und auf einen Start beim Weltcupfinale in Soldeu verzichtet. Der Grund war jedoch keine Verletzung, sondern die Schwangerschaft. Jüngst zeigte der Ski-Star ein stolzes Babybauch-Foto.

„Die aktuelle Situation kam auch für mich überraschend und ich merke, dass ich nicht mehr die nötige Risikobereitschaft habe, die mich immer ausgezeichnet hat, um auf höchstem Niveau Rennen zu bestreiten. War mega schwierig bzw nicht mehr möglich, den Kopf komplett auszuschalten und das letzte Hemd zu riskieren“, schrieb Tippler damals auf Instagram zu einem Video mit Ultraschallbild. Dem Skisport schwor die Rottenmannerin aber die Treue.

Ski-Ass Tippler wird zum ersten Mal Mama

„Die Motivation und Leidenschaft fürs Skifahren ist nach wie vor sehr groß und ich möchte schauen, was die Zukunft im Skisport noch bringt. Aber jetzt wartet vorerst eine andere wunderschöne spannende Aufgabe auf mich/uns, der ich mit Freude entgegenblicke“, so Tippler, die laut einem Bericht der Kleinen Zeitung die „Heim-WM in Saalbach 2025 dennoch schon im Blick“ hat. Ob die Österreicherin pünktlich zur kommenden Saison – die erste Abfahrt steht am 18. November in Zermatt auf dem Programm – startklar ist, bleibt aufgrund der Geburt aber abzuwarten.

Jetzt steht erst einmal die gemeinsame Zeit mit dem Neugeborenen im Fokus. In ihrer Instagram-Story ist das Baby schlafend in einem Bettchen mit Teddybär zu sehen. Das Plüschtier verrät auf seinem Kleid den Namen des Mädchens: Mia. Auf einem weiteren Foto hält der stolze Papa seine Tochter in den Armen.

Tipplers Ski-Team sendet süße Baby-Botschaft

Tippler zeigte zudem mehrere Glückwunschnachrichten in den sozialen Medien. Auch das Ski-Team Austria, das sich derzeit in Chile auf die neue Wintersport-Saison vorbereitet, gratulierte mit einer süßen Botschaft. Tipplers Ski-Kolleginnen malten mit blauer Farbe den Namen Mia in den Schnee.

Es wird spannend, zu beobachten, wann Tippler wieder mit ihren Kolleginnen auf die Piste geht. Die Österreicherin wartet noch auf den ganz großen Erfolg als Skifahrerin, zehnmal raste sie immerhin aufs Podest. Jetzt hat sie abseits der Piste mit dem Töchterchen ihr Glück gefunden. In der Sommerpause freuen sich viele Ski-Stars über Nachwuchs. Die Wintersport-Legende Aksel Lund Svindal ist erstmals Papa, sein Sohn hört auf einen ungewöhnlichen Namen. (ck)