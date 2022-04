Deutsches Ski-Ass erleidet Oberarmbruch: „Game Over“

Josef „Pepi“ Ferstl mit Oberarmbruch im Krankenhaus Garmisch-Partenkirchen. © Instagram Josef Pepi Ferstl

Der deutsche Skifahrer Josef „Pepi“ Ferstl beendet die Saison mit einer schweren Verletzung. Er geht mit einem Oberarmbruch in die Sommerpause.

Garmisch-Partenkirchen - Da ist die Saison eigentlich vorbei und dann so was! Der deutsche Skifahrer Josef „Pepi“ Ferstl hat sich zum Ausklang noch eine Erinnerung an die Wintersportzeit 2021/2022 mitgenommen. Ein „Accessoire“, das es nicht gebraucht hätte. Ferstl hat sich nämlich den Oberarm gebrochen. Der 33-Jährige wurde in letzter Zeit wahrlich nicht vom Glück verfolgt.

2019 gewann Pepi Ferstl den Super-G in Kitzbühel, im Januar 2022 stürzte er auf der legendären Strecke und zog sich eine blutige Gesichtsverletzung zu. Kurz vor Olympia schockierte er die Fans mit Bildern, als wäre er frisch aus einer Schlägerei gekommen. Gleichzeitig beruhigte er aber auch mit ehrlichen Worten und fuhr sogar das Rennen mit. Hart im Nehmen, der Sohn von Ski-Legende Sepp Ferstl.

Ski-Ass Ferstl mit Oberarmbruch: „Game Over“

Nun zeigte er seinen Fans ein neues Bild aus einem Krankenbett in Garmisch-Partenkirchen. Er hielt sich kurz und knapp: „Oberarmbruch“ und setzte die Worte „Game Over“, „Shit happens“ und „Season end“ dran. In einer Story zeigte er die eklige Narbe, die mit über 30 Klammern zusammengehalten wurde.

Ski-Ass Ferstl nun in der Sommerpause - Genesungswünsche aus der Wintersport-Welt

Was war passiert? Bei den deutschen Meisterschaften in Garmisch-Partenkirchen stürzte er im Super-G im oberen Teil so schwer, dass er umgehend operiert werden musste. Kurz vorm Ziel „Sommerpause“ nahm Ferstl also nochmal einen Umweg. Ähnlich erging es seiner Kollegin Francesca Marsaglia. Die Italienerin stürzte auch bei ihren nationalen Meisterschaften, beim letzten Rennen ihrer Karriere, und ging mit einem komplizierten Beinbruch in „Rente“.

Ferstl hat nun Zeit, zu regenerieren, ehe er in die Sommervorbereitung startet. Die meisten Protagonisten aus dem Wintersport-Zirkus haben dem Deutschen eine „gute Besserung" gewünscht. Die Schweizer Olympiasiegerin Corinne Suter ebenso wie die Rodel-Könige Wendl/Arlt oder Ex-Biathlet Simon Schempp nahmen Anteil an Ferstls Verletzung.