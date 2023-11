Langlauf-Olympiasieger wird während Rollerski-Rennen von Polizei gestoppt

Von: Jannek Ringen

Teilen

In der Saisonvorbereitung greifen Wintersportler oftmals zu unkonventionellen Mitteln. Ein Rennen auf Rollskiern fand auf Mallorca ein jähes Ende.

Mallorca – Während sich die Urlaubssaison auf Mallorca dem Ende entgegen neigt, haben einige Wintersportler die bergige Balearen-Insel zur Saisonvorbereitung genutzt. Ein Rennen auf Skirollern fand jedoch ein jähes Ende, da die örtlichen Behörden etwas gegen die Weiterfahrt hatten.

Petter Northug Geboren: 6. Januar 1986 (Alter 37 Jahre), Mosvik, Norwegen Disziplin: Skilanglauf Größter Erfolg: Olympia-Gold 2010

Vorbereitung auf die Saison führt Olympiasieger Northug nach Mallorca

In wenigen Wochen startet die Saison im Wintersport und die norwegischen Skilangläufer Petter Northug und Astrid Øyre Slind bereiten sich auf diese vor. Im Zuge der Vorbereitung reisten der Olympiasieger, der seine Karriere bereits 2018 beendet hatte, und seine Kollegin nach Mallorca, um dort an einem Testrennen auf Rollskiern teilzunehmen.

Für das Team Janteloppet, in dem sich mehrere ehemalige Skilanglaufstars befinden, möchte Northug in der Saison an Ultra-Skilanglaufrennen teilnehmen, die über große Distanzen mit extremen Höhenunterschieden gehen. Zwischen dem 37-Jährigen und Slind fand während des Trainings ein persönliches Duell am Sa Colabra im Norden Mallorcas statt.

Olympiasieger Peter Northug wurde auf Mallorca von der Polizei angehalten. © IMAGO / Bildbyran

Polizei beendet Rennen zwischen Northug und Slind

Die Strecke für das Trainingsrennen war etwas mehr als neun Kilometer lang und verfügte über einen Anstieg von 668 Metern. Doch die beiden Wintersportler kamen nicht am Ziel an, denn die spanische Polizei stoppte das Rennen frühzeitig. Obwohl die beiden darauf geachtet hatten, niemanden zu behindern, untersagten die Behörden die Weiterfahrt.

„Wir hatten zwei Möglichkeiten. Entweder ins Auto springen und nach Hause fahren oder 200 Euro Strafe und eine Fahrt zur Polizeiwache“, schilderte Slind die Situation an dem Aufstieg. „Man muss sagen, wir haben uns immer bemüht, Rücksicht auf die anderen Verkehrsteilnehmer zu nehmen, Autos durchzulassen und auf der rechten Seite zu bleiben“, fügte sie hinzu.

Wintersport: Das sind die neuen Outfits der deutschen Athleten Fotostrecke ansehen

Skilangläufer erregen öfter Aufmerksamkeit der Polizei

Die beiden gaben an, dass sie vor der Polizeikontrolle bereits zwei Stunden auf der Baleareninsel unterwegs gewesen waren und auch den Tag zuvor trainiert hätten. Doch bereits 2011 waren norwegische Skilangläufer mit der Polizei in Kontakt gekommen. Tomas Northug, der jüngere Bruder von Petter, wurde von der deutschen Polizei angehalten, weil er auf einer Autobahn auf Rollskiern unterwegs war, um Sprit für sein liegengebliebenes Auto zu besorgen. (jari)