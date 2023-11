Unter Tränen: Ski-Legende Bode Miller teilt emotionale Worte an verstorbene Tochter

Von: Melanie Gottschalk

Der Verlust seiner kleinen Tochter ist für Ski-Legende Bode Miller immer noch täglich präsent. In einer TV-Sendung bricht er deshalb in Tränen aus.

München – Der ehemalige Skirennläufer Bode Miller hat in seiner aktiven Laufbahn nahezu alle erreichbaren Titel errungen und gehört bis heute zu den Besten seiner Disziplin. 2017 beendete er seine sportliche Karriere und konzentrierte sich auf sein Familienleben. Doch nur acht Monate nach seinem Karriereende traf die Familie ein tragisches Unglück. Seine erst 19 Monate alte Tochter Emeline („Emmy“) starb durch Ertrinken im Nachbarpool. In einer US-Reality-Show betonte Miller erneut, dass der Schmerz über den Verlust unvergänglich ist.

Bode Miller Karriereende: 31. Oktober 2017 Größte Erfolge: 1x Olympisches Gold, 4x Gold bei Weltmeisterschaften, 2x Gesamtweltcup, 2x Super-G-Weltcup, 1x Riesenslalomweltcup, 1x Kombinationsweltcup

Bode Miller liest emotionale Zeilen an seine verstorbene Tochter vor

„Nie in Millionen Jahren hätten wir gedacht, einmal solch einen Schmerz zu fühlen“, schrieb Miller kurz nach dem tragischen Tod seiner Tochter im Jahr 2018. In der Reality-Show „Special Forces: World’s Toughest Test“ unterstrich er erneut, wie tief der Schmerz noch immer sitzt. In einem Video, das der ehemalige Skistar mit dem People-Magazin teilte, zeigt sich Miller in einer sehr emotionalen Szene. Er liest seinen Teamkollegen einen Brief an seine Kinder vor, der auch eine Nachricht an Emmy enthält.

2018 ertrank Bode Millers Tochter im Pool der Nachbarn. Ein schwerer Schicksalsschlag für die ganze Familie. © Pierre Teyssot/imago

Bode Miller erzählt schlimme Geschichte rund um den Tod seiner Tochter

Mit seiner Frau Morgan Miller hat Bode neben seiner verstorbenen Tochter Emmy fünf Kinder zwischen knapp zwei und sieben Jahren, aus einer früheren Beziehung gingen zwei weitere Kinder hervor.

Der ehemalige Ski-Star hatte bereits in einer früheren Folge der US-Serie die schlimme Geschichte rund um den Tod seiner Tochter mit seinen Mitstreitern geteilt. „Es war brutal. Sie hat die Hintertür geöffnet, ist rausgegangen und direkt in den Pool unserer Nachbarn gesprungen“, sagte er damals unter Tränen. Als er gefragt wurde, wie man mit so etwas umgehen könne, antwortete Miller: „Es geht nicht weg.“ Erst kürzlich musste sich der Ski-Star, für den seine Familie immer an oberster Stelle stand, um seine Kinder sorgen. Glücklicherweise ging alles glimpflich aus. (msb)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Melanie Gottschalk sorgfältig überprüft.