Ski-Legende zeigt ihr privates Glück

Von: Andre Oechsner

Teilen

Der Sommer löst bei vielen Menschen wohlige Gefühle aus. Die Sonne scheint, die Herzen tanzen. So ist es auch bei einer ehemaligen Ski-Rennfahrerin.

Tirol – Den aufregenden Ski-Zirkus hat Eva-Maria Brem schon lange hinter sich gelassen, vor zwei Jahren ist die 34-Jährige in den sportlichen Ruhestand gegangen. Und der bekommt ihr offensichtlich richtig gut. Mit einem Bild in den sozialen Medien erwärmt sie viele Herzen.

Eva-Maria Brem Geboren: 13. September 1988 (Alter 34 Jahre), Schwaz Verein: WSV Reith im Alpbachtal Erfolge: Gewinn des Riesenslalom-Weltcups 2015/16 Karriere-Ende: Seit 2021 im Ruhestand

Eva-Maria Brem rührt mit romantischem Bild

„Verbundene Herzen“, schreibt Brem einem Bild, das sie eng beieinander mit ihrem langjährigen Freund zeigt, der ihr ein Küsschen auf die linke Backe drückt. Ein süßer Moment, der festgehalten wurde – und den die ehemalige Pistenjägerin seit einigen Jahren viel ausgiebiger genießen kann.

Denn die Fotos, die Brem ihren über 70.000 Abonnenten auf Instagram präsentiert, haben seit geraumer Zeit einen anderen Anstrich bekommen. Ja, sie zeigt sich noch immer im Winteroutfit, vor verschneiten Landschaften auf ihren früheren Arbeitsgeräten. So häufig wie früher kommt das aber nicht mehr vor.

Eva-Maria Brem zeigt ihr privates Glück. © Screenshots: Eva-Maria Brem/instagram

Vor zwei Jahren: Eva-Maria Brem beendete Ski-Karriere

Brem zeigt sich zum Beispiel beim Tennisspielen oder hatte vor einiger Zeit Einblicke in ihren tägliche Lernalltag gegeben und dann aufgezeigt, dass sie ihre Bachelor-Arbeit eingereicht hat. Brem orientiert sich also um, feilt an der Karriere nach der Karriere. Die ist inzwischen schon einige Jahre vorbei.

Vor zwei Jahren hatte die Österreicherin ihre aktive Ski-Karriere für beendet erklärt. Ihren größten Erfolg feierte sie in der Saison 2015/16 als sie in ihrer Spezialdisziplin, dem Riesenslalom, den Weltcup gewann. Außerdem holte Eva-Maria Brem bei der Alpinen Ski-WM 2015 Gold mit der Mannschaft.

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Eva-Maria Brem will nun das Leben mehr genießen

Unmittelbar nach dem Ende ihrer Laufbahn meinte Brem, dass sie sich nun auf mehr Zeit zu Hause freue. Mehr Zeit und Energie für Hobbies, Familie und Freunde. „Darauf, das Leben mehr genießen zu können. Als aktive Athletin ist der Fokus immer im Hier und Jetzt und das ganze Jahr ist durchgeplant“, sagte Brem, die sich darauf freute, dass der Druck von ihren Schultern genommen wird. (aoe)