Lindsey Vonn zeigt Video aus Krankenhaus: Ski-Legende bald mit Knieprothese

Von: Andreas Knobloch

Lindsey Vonn im Krankenhaus, sie filmt ihr frisch operiertes Knie, das bald wieder unters Messer muss. © Screenshot Vonn Instagram

Lindsey Vonn hat ihre aktive Karriere schon beendet, aber weiterhin mit Verletzungen zu kämpfen. Eine erneute Operation konnte sie nicht umgehen.

Salt Lake City - Lindsey Vonn ist eine amerikanische Ski-Legende. Die ehemalige Profisportlerin hat so ziemlich alles erreicht, was es zu erreichen gab: Olympiagold, WM-Gold, mehrere Gesamtweltcupsiege. Einen großen Preis dafür muss die mittlerweile 37-Jährige mit ihrem Körper zahlen. Denn ihre Knieprobleme hat sie nach wie vor und bald könnte eine große Operation folgen, sogar von einer Knieprothese wird gesprochen. Doch die Wintersport-Queen bleibt stark.

Ski-Legende Lindsey Vonn und das ewige Kreuzbandproblem

Schon in der Saison 2007/08 fuhr sie trotz angerissenem Kreuzband zu fünf Abfahrtssiegen. Eine Operation konnte sie umgehen und gewann am Ende sogar den Gesamtweltcup. Vonn blieb vom Pech verfolgt. Weitere Verletzungen überschatteten immer wieder ihre Karriere. 2013 ein Kreuzbandriss, 2014 erneut, im selben Knie. Das rechte Kniegelenk war ihre Achillesferse. Auch von weiteren Blessuren blieb sie nicht verschont - bis heute. Denn erst kürzlich postete die US-Amerikanerin ein Video aus dem Krankenhaus, wobei sie noch vor knapp einem Monat über ein Comeback witzelte. Seit dem 10. Februar 2019 ist sie offiziell zurückgetreten.

Sie schreibt zu dem Video aus dem Krankenhaus dazu: „Operation verlief gut. Hatte eine schwere Zeit wegen der Knieschmerzen. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, gab es in letzter Zeit weniger Workout-Videos - das ist der Grund, warum. Dr. Hackett leistete gute Arbeit und hat ‚Bone Spurs‘ und Narbengewebe entfernt“. Bone Spurs kann als Knochenwucherung oder Knochensporn übersetzt werden. In dem Video filmt sich Lindsey Vonn in der POV-Perspektive, wie sie im Rollstuhl durchs Krankenhaus fährt und dann langsam mit der Reha auf dem Rad anfängt.

Ski-Ikone Vonn zeigt Video vom Krankenhausaufenthalt

Vonn hofft, dass sie jetzt ihr „Bein wieder voll ausstrecken kann“ und kündigt dann an, dass es nur ein kleiner Funken Hoffnung in Richtung Besserung war, denn ihr droht wohl noch vor dem Erreichen des 40. Lebensjahr ein künstliches Knie. „Das ist der letzte Schritt, bevor ich eine Knieprothese bekomme. Es soll noch ein oder zwei Jahre halten, bis die große Operation folgt. Der Preis, den wir zahlen, für das, was wir lieben. Es lohnt sich“. Sie will bald schon wieder die Pisten unsicher machen. (ank)