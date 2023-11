Ski-Legende Lindsey Vonn präsentiert bei NFL-Spielzug ihre Deutschkenntnisse

Von: Melanie Gottschalk

Lindsey Vonn kommentierte einen NFL-Spielzug auf Deutsch. © Montage: lindseyvonn/instagram/Rene Schulz/imago

Die Ski-Legende Lindsey Vonn stiehlt den Manning-Brüdern die Show. Sie kommentiert einen NFL-Spielzug auf Deutsch und lässt das Publikum staunen.

München – Lindsey Vonn zählt zu den herausragendsten Skirennläuferinnen der Geschichte, ihre Erfolgsbilanz ist beeindruckend. Im Februar 2019 beendete sie ihre aktive Karriere und widmet sich seither dem Leben fernab der Skipisten. So war sie beispielsweise am vergangenen Sonntag (12. November) beim NFL-Spiel in Frankfurt anwesend und zeigte sich fasziniert von der Stimmung in der Arena.

Lindsey Vonn Karriereende: 10. Februar 2019 Größte Erfolge: 1x Olympisches Gold, 2x Gold bei Weltmeisterschaften, 4x Gesamtweltcup, 8x Abfahrsweltcup, 5x Super-G-Weltcup, 3x Kombinationsweltcup

NFL-Spielzug auf Deutsch kommentieren? Für Lindsey Vonn kein Problem

American Football, in den USA sowieso eine große Sache, ist auch für Vonn ein fester Bestandteil ihres Lebens. Deshalb war sie am Montagabend Teil der Sendung „Best of Monday Night Football with Peyton & Eli“ und verriet dort, dass sie Anhängerin der Denver Broncos ist. Das dürfte Peyton Manning, den älteren der beiden Manning-Brüder, freuen, denn er spielte von 2012 bis zu seinem Karriereende 2015 für das Team und errang mit ihnen seinen zweiten Superbowl.

Doch das war nicht das Highlight der Show, sondern Vonns Fähigkeit, einen Spielzug auf Deutsch zu kommentieren. Peyton fragte sie danach und die Ski-Legende legte sofort los. „Jetzt werden sie den Ball werfen, er geht jetzt ein Lauf-Play. Er macht kein gutes Play, das war nicht gut“, hört man sie in einem kurzen Video sagen, dass sie auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht hat. Eli Manning, der jüngere der beiden, entgegnet daraufhin auf Deutsch: „Das war gut“. Ob er was verstanden hatte? Eher nicht.

Lindsey Vonn beeindruck mit ihren Deutschkenntnissen

Im Anschluss äußerte sie auf Englisch: „In Wirklichkeit habe ich mich gerade über Euch beide lustig gemacht und ihr wisst es nicht.“ Später fordert Peyton sie auf, mehr Deutsch zu sprechen und Vonn antwortet: „Unsere Mannschaft wird sicher gewinnen, wenn ich Deutsch spreche.“ Ihre Prognose sollte sich bestätigen, denn die Broncos siegten schließlich mit 24:22 gegen die Buffalo Bills.

Vonn begann bereits in der High School mit dem Erlernen der deutschen Sprache, doch erst später, mit Unterstützung eines Sprachlehrers, konnte sie die Sprache wirklich sprechen und verstehen. „Ich hasse nichts mehr, als wenn ich mich mit den Leuten nicht verständigen kann. Ich will keine amerikanische Idiotin sein, die nur Englisch spricht“, äußerte sie 2007. Auch die Freundschaft zu ihrer deutschen Rivalin Maria Höfl-Riesch hat der heute 39-Jährigen sicherlich dabei geholfen, ihre Deutschkenntnisse zu vertiefen. Während Vonn sich das NFL-Spektakel in Frankfurt anschaute, ließ es sich Miriam Neureuther beim Eisbaden gut gehen. (msb)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Melanie Gottschalk sorgfältig überprüft.