Schwere Zeiten für Ski-Ass: Verletzung, als sie ihren Sohn in den Arm nimmt

Von: Melanie Gottschalk

Nach einer verletzungsfreien Ski-Karriere erlitt Manuela Mölgg ihre erste schwere Verletzung – ausgerechnet, als sie ihren Sohn in den Arm nahm.

München – Manuela Mölgg startete während ihrer aktiven Laufbahn als Skirennläuferin 283 Mal und erreichte 14 Mal einen Podiumsplatz. Sie blieb während dieser Zeit unverletzt. „Es scheint, als hätte ich mir die Verletzungen alle für nach der Karriere aufgespart“, äußerte sie nun gegenüber Sportnews.bz. Der Hintergrund: Innerhalb weniger Monate musste die 40-Jährige zwei Schulteroperationen über sich ergehen lassen.

Manuela Mölgg Karriereende: 2018 Größte Erfolge: 14x Weltcup-Podest

Mölgg zieht sich Sehenriss in der Schulter zu – als sie ihren Sohn in den Arm nahm

Die chirurgischen Eingriffe waren aufgrund einer gerissenen Sehne notwendig: „Es ist die Schulter, auf die ich während meiner Karriere immer wieder Mal raufgefallen bin. Nach meiner Laufbahn hatte ich immer Schmerzen und im August passierte dann das Malheur. Als ich meinen kleinen Sohn in den Arm genommen habe, ist die Sehne gerissen“, erklärte sie.

Leider reichte eine Operation nicht aus, da der erste Eingriff nicht erfolgreich war. „Eine Untersuchung vor kurzem zeigte, dass die Sehne erneut gerissen ist, also habe ich mich vor zehn Tagen erneut einer OP unterzogen“, teilte sie Sportnews.bz mit.

Manuela Mölgg hat sich schwer an der Schulter verletzt und musste gleich zweimal operiert werden. © Montage: manuelamoelgg/instagram

Manuela Mölgg muss nach Operation an der Schulter pausieren

Auch nach ihrem Karriereende 2018 bleibt Skifahren Mölggs Leidenschaft, doch in diesem Winter wird sie ihre Skier etwas länger ruhen lassen müssen. Denn nun ist eine Pause für die 40-Jährige angesagt, mindestens einen Monat darf sie ihre Schulter kaum belasten. „Es ist schon ein bisschen kurios, denn während meiner Karriere hatte ich nie schwere Verletzungen. Ich musste hier und da mal wegen Rückenproblemen pausieren, ansonsten kam ich gut durch. Und jetzt passiert das“, sagte sie.

Mölgg ist mit dem ehemaligen Skirennläufer Werner Heel zusammen, 2021 brachte sie ihren gemeinsamen Sohn Ben zur Welt. Der hält die 40-Jährige auf den Beinen, das professionelle Skifahren fehlt ihr nicht. „Das professionelle Skifahren habe ich eigentlich nur im Jahr nach meinem Rücktritt vermisst, vor allem das Reisen fehlte mir. Heute genieße ich das Leben zu Hause mit dem Kleinen, meiner Familie und dem Hotel“, sagte sie. Sie führt das Hotel gemeinsam mit ihrem Bruder, dem ehemaligen Skirennläufer Manfred Mölgg, in St. Vigil in Südtirol. Mölgg hat sich bereits vor zwei Jahren in das Abenteuer Muttersein gestürzt, für Marte Olsbu Roiseland beginnt dieses erst. Sie ist vor wenigen Tagen Mutter eines kleinen Sohnes geworden. (msb)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Melanie Gottschalk sorgfältig überprüft.