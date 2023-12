Wintersport-Traumpaar „nicht tragbar“: Konsequenzen für beide Beteiligte

Von: Marcel Schwenk

Drucken Teilen

Die österreichische Skifahrerin Franziska Gritsch ist in einer Beziehung mit dem ÖSV-Trainer Florian Stengg. Das bleibt nicht ohne Folgen.

München – Auf der einen Seite hat die Liebesbeziehung zwischen dem österreichischen Ski-Star Franziska Gritsch und ihrem Trainer Florian Stengg natürlich etwas Romantisches. Andererseits müssen die beiden im Weltcup aber nun auch ihre eigenen Wege gehen.

ÖSV-Alpinchef Mandl über Beziehung zwischen Gritsch und Stengg: „Keine faire Sache“

„Das ist im Team nicht tragbar. Das ist keine faire Sache, wenn ein Trainer eine Privatbeziehung mit einer Athletin hat“, wird ÖSV-Alpinchef Herbert Mandl in verschiedenen Medien zitiert. Daher werden Gritsch und Stengg, der zuvor als Co-Trainer der Frauen tätig war, von nun an als Privatteam fungieren.

Zwar hätte Stengg auch in anderer Position weiterhin für den ÖSV arbeiten können, „nur nicht in der Mannschaft“. „Aber nachdem sie sich entschlossen haben, diesen Weg privat zu gehen, muss er ausscheiden als Trainer“, so Mandl weiter.

Die österreichische Skifahrerin Franziska Gritsch ist in einer Beziehung mit ihrem Trainer Florian Stengg. © Screenshot: Instagram.com @ franziskagritsch

Ski-Star Gritsch und ÖSV beenden Zusammenarbeit wegen Beziehung zu Trainer

Auch Gritsch selbst bezog Stellung und schreibt in den sozialen Medien: „Aufgrund der privaten Situation zwischen meinem Vertrauenstrainer im ÖSV, Florian Stengg, und mir konnte unsere Zusammenarbeit innerhalb des ÖSV-Teams nicht fortgesetzt werden, was mir persönlich aber ein sehr großes Anliegen ist und weshalb wir uns gemeinsam dazu entschlossen haben, dieses Herzensprojekt weiter zu verfolgen.“

Zwar werde Gritsch weiterhin für Österreich an den Start gehen, Veränderungen wird es in ihrem Wintersport-Alltag aber trotzdem geben. Von nun an muss sie sich in Eigenregie auf Weltcup-Rennen vorbereiten und wird auch nicht mehr in den Unterkünften des Verbandes wohnen.

Geisenberger, Frenzel & Co.: Diese deutschen Wintersport-Stars haben 2023 ihre Karriere beendet Fotostrecke ansehen

Gritsch und Stengg erwarten große Veränderungen im Weltcup-Alltag

Ein Nationenwechsel sei jedoch kein Thema gewesen, wie ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer bekräftigte: „Sie wird weiterhin ÖSV-Kaderathletin bleiben, sie wird weiterhin vom ÖSV nominiert werden. Sie wird auch weiterhin sämtliche Richtlinien, sprich Bekleidungsreglements, einhalten.“ Zudem werde Gritsch auch weiterhin ihren persönlichen Servicemann behalten und in Teilen auch vom ÖSV unterstützt – beispielsweise, wenn sowieso „Beschickungskosten“ budgetiert wurden.

Für Stengg, der wohl zum Monatsende ausscheidet, sind die Konsequenzen durchaus drastischer. Für Rennen wird er zukünftig nicht mehr durch den ÖSV akkreditiert, sein Gehalt fällt ebenso wie der Fuhrpark und die über den Verband bezogene Ausrüstung weg.

Die 18 erfolgreichsten deutschen Wintersportler des neuen Jahrtausends Fotostrecke ansehen

Gritsch hofft durch Veränderung auf „positive Impulse für weitere Karriere“

Trotz der anstehenden Veränderungen blickt Gritsch optimistisch auf die kommenden Monate. „Ich habe mir diese Entscheidung wohl überlegt und möchte mit diesem Schritt den bereits eingeschlagenen sportlichen Weg weiter fortsetzen, wodurch ich mir weitere positive Impulse für meine weitere Karriere wünsche“, heißt es in Gritschs Beitrag.

Was alle Parteien zum Ausdruck brachten: Im Groll geht niemand auseinander. Die 26-Jährige bedankte sich in ihrem Statement mehrfach beim ÖSV, dessen Generalsekretär Scherer betonte zudem: „Alles erfolgt nach gemeinsamer Absprache. Für das Team und Franziska Gritsch ist es das Beste. Wir haben es im Guten geregelt und wollten auch bewusst vorbeugen, bevor es zu einer Eskalation kommt.“ (masc)