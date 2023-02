Sieg für den toten Freund: Österreicher gewinnt Ski-Event für Wiesn-Kellner Christoph Schöfegger

Von: Klaus Heydenreich

Kurz nach dem tragischen Tod von Skifahrer und Wiesn-Kellner Christoph Schöfegger trat sein Freund Valentin Rainer zur Freeride Worldtour an - für seinen verstorbenen Freund.

Ordino-Arcalís - Ob Tiefschnee, steile Rinnen oder Sprünge über die Felsen - Extremskifahren hat viele Gesichter. Die Freeride Worldtour bündelt sämtlich Adrenalinvarianten in einem Wettbewerb. Über mehrere Stationen rund um den Globus wird der beste Freerider gesucht, mit im Rennen ist dieses Jahr ein junger Österreicher: Valentin Rainer. Der 24-Jährige hat jetzt seinen ersten großen Sieg auf der Tour gefeiert, in Ordino-Arcalís (Andorra) zog er die beste Linie in den felsdurchsetzten Steilhang - inklusive zweier 360-Grad-Sprünge und Rückwärtssaltos (Backflip).

Sieg für seinen verunglückten Freund: Valentin Rainer gewinnt Freeride-Event

Große Erwartungen hatte Rainer, der erst sein zweites Jahr auf der Tour fährt, nicht, er war noch leicht verkühlt - und überraschte dann alle. Für den 24-Jährigen aus Innsbruck war es ein besonderer Tag, denn er hatte kurz zuvor einen Freund verloren, nachdem dieser im japanischen Nagano in eine Lawine geraten war.

„Schon vor dem Rennen habe ich gesagt, dass ich diese Fahrt dem Schöffi widme“, sagte Rainer nach dem Rennen dem österreichischen Standard. Schöffi, das ist der auch in der Münchner Gastro-Szene beliebte Wiesn-Kellner Christoph Schöfegger († 30), der im Weinzelt der Familie Kuffler arbeitete.

Das dritte Bild in seiner Sieger-Fotoserie scheint er dabei besonders seinem verstorbenen Freund zu widmen:

Dieses Rennen war für dich, Schöffi!

Rainer und der Rest der Freeride-Szene ziehen nun weiter nach Kanada, wo in Kicking Horse das nächste Event ansteht (ab 17. Februar), bevor es dann wieder nach Europa geht. In Fieberbrunn (Österreich, ab 11. März) und beim großen Finale in Verbier (Schweiz, ab 25. März) wird dann die Krone ausgefahren. (kh)