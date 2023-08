Olympia-Heldin mit Traum-Nebenjob: Deal mit Luxusmarke abgeschlossen

Corinne Suter geht neue Wege

+ © Montage: corinnesuter_official/instagram/NTB/imago Corinne Suter ist nicht nur eine Weltklasse-Skirennfahrerin. Ab sofort wirbt die Schweizerin auch für die Luxusmarke Dior. © Montage: corinnesuter_official/instagram/NTB/imago

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Melanie Gottschalk schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Schweizer Ski-Star Corinne Suter betritt ungewohntes Terrain. Ihre nächsten Ziellinien hat sie im Beauty-Sektor gesteckt.

München – Corinne Suters bisherige Leistungen als Skirennfahrerin sind mehr als beeindruckend. Neben einem Olympiasieg und einem Weltmeistertitel hat die 28-jährige Schweizerin bereits 24 Mal das Podest im Weltcup erreicht. In der Saison 2019/20 sicherte sie sich sogar die begehrten kleinen Kristallkugeln sowohl im Super-G als auch im Riesenslalom. Und ihre Karriere ist noch lange nicht vorbei, denn Suter hat mit Sicherheit noch viele Jahre auf den Skipisten dieser Welt vor sich. Neben ihrer herausragenden sportlichen Laufbahn baut die 28-Jährige nun auch ein zweites Standbein in der Beauty-Branche auf.

Corinne Suter Geboren am: 28. September 1994 (Alter 28 Jahre), Schwyz, Schweiz Disziplin: Abfahrt, Super-G, Kombination, Riesenslalom Verein\t Größte Erfolge: 1x Gold bei Olympischen Winterspielen, 1x Gold bei Weltmeisterschaften, 1x Weltcup Riesenslalom, 1x Weltcup Super-G, 24x Podestplätze Weltcup

Skirennläuferin Corinne Suter wird Werbegesicht von Luxusmarke Dior

Eine außergewöhnliche Ehre wurde der bildschönen Suter kürzlich zuteil, wie sie ihren Anhängern auf Instagram freudig verkündete. Sie ist nun eines der neuen Aushängeschilder der renommierten Luxusmarke Dior. „Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich als erste Schweizer Athletin offiziell zur Dior Beauty Familie gehöre“, verriet die Skirennläuferin auf ihrem Instagram-Account. Dabei teilte sie drei Aufnahmen, vermutlich erste Einblicke in die kommende Dior-Kampagne. „Dieses Gefühl ist für mich einfach surreal.“

Die Marke zählt zweifelsohne zu den international renommiertesten Modehäusern und umfasst nicht nur Bekleidung, sondern auch Accessoires wie Brillen, Parfüms und Make-up im breit gefächerten Portfolio von Dior. Corinne Suters Beitrag lässt vermuten, dass sie hauptsächlich für Beauty-Produkte wie Parfüms oder Make-up als Werbegesicht auftreten wird.

Suter feiert an der Côte d’Azur ihr Dior-Engagement

Ein solches Engagement muss natürlich gefeiert werden. Deshalb erfolgte die offizielle Präsentation des neuen Gesichts von Dior im Hotel du Cap-Eden-Roc an der Côte d’Azur. „Das war einfach unglaublich. Ich bin sehr gespannt, was als nächstes passiert“, schrieb Suter in ihrem Instagram-Beitrag. Bereits Anfang Mai hatte die Skirennläuferin einige Bilder mit ihren Fans geteilt, die sie bei dem Event von Dior zeigen. Damals konnte sie ihr neues Engagement aber offenbar noch nicht öffentlich machen.

Jetzt ist es raus und ihre Fans können sich sicher schon bald über neue Fotos freuen. Auf der Piste wird die 28-Jährige im kommenden Winter natürlich auch wieder angreifen, die Vorbereitungen dafür laufen bereits.

ZDF-Experte und Ski-Legende Marco Büchel konnte kürzlich ebenfalls gute Neuigkeiten mit seinen Fans auf Instagram teilen. Er hat eine heimtückische Krankheit überstanden. (msb)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteurin Melanie Gottschalk sorgfältig überprüft.