„Harte Zeiten“: Ski-Star ist völlig frustriert von ihrem „verdammtem Sport“

Von: Korbinian Kothny

Nach einem enttäuschenden Saisonstart zeigt sich Ski-Ass Swenn-Larsson verzweifelt. Ihre Hoffnung: Der nächste Slalom im Dezember.

München – Die schwedische Skirennläuferin Anna Swenn-Larsson hat einen holprigen Start in die Saison erlebt. Nach einem 19. Platz beim Slalom-Weltcup-Auftakt in Levi, dem Verpassen des zweiten Durchgangs am folgenden Tag und einem 24. Platz beim dritten Slalom in Killington, hätte der Saisonauftakt für die Skirennläuferin kaum enttäuschender sein können.

Verzweiflung bei Skirennläuferin Swenn-Larsson nach schwierigem Saisonbeginn

Im letzten Winter zählte die Technik-Expertin noch zur Elite im Slalom. Mit vier Podiumsplätzen, einschließlich ihres ersten Weltcupsieges in Killington und einem fünften Platz in der Gesamtwertung des Slaloms, unterstrich die 32-Jährige ihre hohen Ziele.

Doch in dieser Wintersaison scheint es bisher nicht so recht klappen zu wollen. Nach ihrem 24. Platz in Killington postete Swenn-Larsson auf Instagram: „Harte Zeiten gerade. Dieser verdammte Sport macht mich frustriert, wütend und zweifelnd.“

Anna Swenn-Larsson kommt in dieser Saison noch nicht in Fahrt. © IMAGO / Lehtikuva / Instagram @ annaswennlarsson

Swenn-Larsson bleibt standhaft – nächster Weltcup-Slalom erst Ende Dezember

Die 32-Jährige denkt jedoch keineswegs an Aufgeben. „Aber eins weiß ich, so schnell wie man ganz unten ist, kann man auch wieder hochkommen. Auf geht‘s“, fügte Swenn-Larsson in ihrem Post hinzu.

Bevor die Schwedin jedoch ihre bevorzugte Disziplin wieder aufnehmen kann, muss sie sich noch etwas gedulden. Der nächste Slalom ist erst für den 21. Dezember in Courchevel angesetzt. An diesem Wochenende stehen zwei Riesenslalom-Rennen im kanadischen Tremblant auf dem Programm.

Für die österreichische Abfahrerin Vanessa Nussbaum ist die Saison hingegen bereits vorbei, nachdem sie eine schreckliche Verletzung erlitten hat. (kk)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Korbinian Kothny sorgfältig überprüft.