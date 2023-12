Schwer verletzter Ski-Star mit Helikopter ins Krankenhaus abtransportiert

Von: Lina Krull

Kurz vor dem Damen-Weltcup in St. Moritz hat sich Österreichs Abfahrtshoffnung und WM-Zweite Nina Ortlieb offenbar schwer verletzt.

St. Moritz – Im vergangenen Winter war sie in der Form ihres Lebens: Die Österreicherin Nina Ortlieb gewann bei der Ski-WM in Méribel im Februar ihre erste Medaille bei einem Großereignis und sackte kurz danach ihren zweiten Weltcupsieg im norwegischen Kvitfjell ein. Nun wird die ÖSV-Athletin durch einen schweren Sturz kurz vor dem Weltcuprennen in der Schweiz ausgebremst – sogar ein Helikopter kam zum Einsatz.

Nina Ortlieb Geboren: 2. April 1996 (Alter 27 Jahre), Innsbruck, Österreich Disziplin: Ski Alpin (Abfahrt, Super-G, Kombination) Größter Erfolg: WM-Silber in Méribel 2023 (Abfahrt)

Österreichischer Ski-Star schwer verletzt mit Helikopter ins Krankenhaus gebracht

Der Unfall soll sich beim Einfahren für das Super-G-Rennen der Damen in St. Moritz (Schweiz) ereignet haben. Die 27-jährige Skirennfahrerin wurde nach Informationen des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) mit Verdacht auf einen Schien- und Wadenbeinbruch mit einem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen. Für Ortlieb wäre dies nicht die erste schwere Verletzung.

Am 20. Januar 2021 stürzte die Vorarlbergerin im Training in Crans-Montana so schwer, dass sie sich sowohl das Kreuzband als auch das Innenband, den Außenmeniskus und die Patellasehne riss. Erst in der vergangenen Saison startete das ÖSV-Ass wieder so richtig durch und war am Zenit ihrer Wintersport-Karriere angekommen. Nach dem schweren Sturz droht nun offenbar eine lange Zwangspause.

Die österreichische Skirennläuferin Nina Ortlieb verletzte sich beim Einfahren für den Super-G schwer. © IMAGO/Stian Lysberg Solum

Stärkste österreichische Abfahrt-Spezialistin der letzten Saison

Auf dem neunten Platz in der Abfahrt-Gesamtwertung beendete Ortlieb die vergangene Saison – zwei Plätze hinter der besten deutschen Athletin, Kira Weidle. Zwei Einzel-Weltcupsiege konnte sie in ihrer bisherigen Karriere schon verbuchen. Auch im nationalen Bereich konnte die für den Ski Club Arlberg startende Athletin einige Erfolge verzeichnen.

Betroffen von einer schweren Verletzung war auch der deutsche Ski-Weltmeister Alexander Schmid. Der Oberstdorfer erlitt im März einen Kreuzbandriss, kämpfte sich zurück und steht nun kurz vor seinem Comeback im Weltcup. (likr/dpa)

