Ski-Star Kilde enthüllt intime Details über Liebesbeziehung mit Shiffrin

Von: Sascha Mehr

Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde gelten als schillerndes Traumpaar im Ski Alpin. Nun hat der Norweger intime Details der Beziehung ausgeplaudert.

Oslo – Bei Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde läuft es nicht nur auf den Skipisten dieser Welt hervorragend, auch privat haben die US-Amerikanerin und der Norweger ihr gemeinsames Glück gefunden. Anfang 2021 machten sie ihre Beziehung schließlich öffentlich. Die beiden gelten als Wintersport-Traumpaar und „Powercouple“, wie Biathletin Tiril Eckhoff und Landsfrau von Kilde das Duo vor einiger Zeit beschrieb.

Ski-Star Kilde gibt intime Einblicke in Beziehung mit Shiffrin

Kilde hat sich nun gegenüber der Schweizer Tageszeitung Blick über seine Beziehung zu Shiffrin geäußert und dabei ein paar intime Details verraten: „Ich bin Mikaela erstmals während eines Trainings-Camps im chilenischen Portillo begegnet. Sie hat mir auf Anhieb super gefallen. Aber weil sie damals erst 16 und ich 19 war, war die Zeit noch nicht reif für eine Liebesbeziehung.“

„Ich habe ihr unmittelbar nach dieser Begegnung eine Freundschaftsanfrage auf Facebook geschickt“, so der Norweger weiter. Shiffrins Vater verstarb 2020, woraufhin Kilde ihr nach eigener Aussage eine lange Nachricht schickte.

Mikaela Shiffrin (l.) und Aleksander Aamodt Kilde gelten als schillerndes Traumpaar im Ski Alpin. © IMAGO/PETER FOLEY

„Ich habe ihr geschrieben, dass ich jederzeit für sie da wäre, falls sie sich mit mir austauschen möchte. Ab diesem Zeitpunkt hatten wir immer mehr Kontakt. Und für mich war schnell klar, dass ich mit dieser wunderbaren Frau eine Liebesbeziehung führen möchte. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie das nicht will“, erzählte der 31-Jährige im Gespräch mit dem Blick.

Ski-Star Kilde würde für Shiffrin in die USA ziehen

Doch das änderte sich plötzlich, sehr zur Überraschung von Aleksander Aamodt Kilde. „Auf einmal hat sie mir gestanden, dass sie an einer Beziehung mit mir interessiert sei. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich auch interessiert sei. Ich habe natürlich sofort ja gesagt“, bestätigte der Norweger und war fortan im siebten Himmel.

Die Zukunft plant das Paar gemeinsam. Kilde kann sich vorstellen, nach der Karriere für seine Partnerin in die USA zu ziehen. Ob dann auch die Hochzeitsglocken läuten? „Für mich ist es noch etwas früh. Beide führen ein sehr geschäftiges Leben und wir wissen, dass es uns gut geht. Vielleicht passiert es irgendwann in Zukunft, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür“, sagte Aleksander Aamodt Kilde vor einiger Zeit noch in einem Interview mit der norwegischen Tageszeitung Dagbladet und erteilte eine Heirat damit zunächst eine Absage. (smr)