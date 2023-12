Ski-Star mit heftigen Vorwürfen an Weltverband nach Slalom-Absage

Von: Korbinian Kothny, Jannek Ringen

Sind schlechte Pistenpräparationen der Grund für die Weltcup-Absage des Slaloms in Val-d’Isère? Olympiasieger Yule hat einen Verdacht.

Val-d’Isère – Der Auftakt zum alpinen Weltcup verläuft keineswegs wie geplant. Sieben der neun Männer-Wettbewerbe mussten bisher abgesagt werden, was den schlechtesten Beginn in der 57-jährigen Historie des Wettbewerbs darstellt. Am vergangenen Wochenende wurde der Slalom in Val-d’Isère gestrichen. Offiziell wurde die Absage mit schlechten Pistenverhältnissen aufgrund hoher Temperaturen begründet.

Daniel Yule Geboren: 18. Februar 1993 (Alter 30 Jahre), Martigny, Schweiz Disziplin: Slalom, Riesenslalom Erfolge: 6x Weltcupsieger, 1x Weltmeister, 1x Olympia-Gold

Val-d’Isère-Rennen abgesagt – Wetter vermutlich nicht der Auslöser

Funktionäre und Athleten sehen jedoch nicht das Wetter, sondern eine unzureichende Pistenpräparation im Vorfeld als Ursache. „Ich bin mir sicher, dass man dieses Rennen hätte retten können, wenn man bei der Präparation der Strecke nicht eklatante Fehler begangen hätte“, äußerte sich Slalom-Spezialist Daniel Yule, der 2018 im Teamwettbewerb Olympiagold holte.

Ski-Star Daniel Yule kritisiert den Skiverband FIS. © IMAGO / Oryk HAIST

Ski-Profi Yule kritisiert FIS

Auch Head-Rennleiter Rainer Salzgeber zeigte sich überrascht über die Absage. „Trotz der tiefen Temperaturen zu Wochenbeginn hat man es versäumt, die Piste ordentlich zu vereisen. Somit war der Grundstock der Piste zu dünn, als dass man in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Neuschnee mit den schweren Pistenmaschinen wegräumen wollte“, kommentierte er. Abgesehen von vereinzelten Windböen seien die Wetterbedingungen gut gewesen.

Yule, der bereits sechs Weltcup-Siege verbuchen konnte, hat jedoch eine ganz andere Theorie, warum das Rennen in Frankreich nicht stattgefunden hat. „Ich glaube, dass den Funktionären der FIS die Absage nicht ungelegen kommt. Nach den Ausfällen der Speed-Rennen dürften sie nichts dagegen haben, dass man jetzt auch einen Slalom streichen kann, damit im Kampf um den Gesamtweltcup ein Gleichgewicht zwischen den Speed- und Technik-Spezialisten hergestellt wird“, äußerte der Schweizer seinen Verdacht.

Yule enthüllt Gesprächsdetails – FIS-Chef weist Vorwürfe zurück

Zudem berichtete Yule von einem Gespräch mit FIS-Renndirektor Markus Waldner. „Markus hat unmittelbar nach der Absage gelacht und gesagt, dass es ja auch so genügend Slaloms im Weltcup-Kalender geben würde“, teilte der 30-jährige Skirennläufer mit.

In einem Telefonat mit Blick stritt Waldner den Verdacht nicht ab. Er wies lediglich den Vorwurf zurück, dass seine Kollegen die Piste durch den Einsatz von Maschinen beschädigt hätten. „Weil es am Samstag zuerst geregnet und danach geschneit hat, war die Piste bereits zerstört, bevor wir die Maschinen eingesetzt haben“, stellte er klar. (jari)

