Ski-Star feiert Traumhochzeit: Wintersport-Comeback aufgrund Krankheit ungewiss

Von: Lina Krull

Seine Zukunft im Wintersport ist noch offen, das private Glück hat er aber schon gefunden: Kombinierer Mario Seidl hat geheiratet.

Salzburg – Die Hochzeitsglocken läuteten Ende September für einen der besten Nordischen Kombinierer aus Österreich: Mario Seidl hat seine Victoria in seiner Heimat Salzburg geheiratet. Trotz Traumhochzeit ist die Zukunft Seidls im Wintersport noch offen: Wegen eines Immundefekts beendete der 30-Jährige Mitte Februar vorzeitig die Saison. Seitdem versucht er, mithilfe ärztlicher Behandlungen den Sprung in den Weltcup wieder zu schaffen. Ganz privat scheint er aber mehr als glücklich zu sein.

Mario Seidl Geboren: 8. Dezember 1992 (Alter 30 Jahre), Schwarzach im Pongau, Österreich Disziplin: Nordische Kombination Debüt im Weltcup: 3. Februar 2012 Erfolge: Olympia-Bronze 2018, 3 x WM-Bronze (Team)

Ski-Star aus Österreich frisch vermählt: „Von jetzt an Mr. & Mrs. Seidl“

Am 23. September war es endlich so weit: Nach der Verlobung im März dieses Jahres hat Österreichs Wintersport-Star Mario Seidl seiner langjährigen Freundin Victoria Löschenbrand das Ja-Wort gegeben. Auf Instagram nahm der gebürtige Pongauer seine Fans mit auf die Reise ins Glück. „Von jetzt an sind wir Mr. & Mrs. Seidl“, verkündete das Ehepaar schließlich auf Social Media. Das Paar heiratete in Seidls Heimat Salzburg, unter Applaus und Jubel der Familie und Freunde des Sportlers.

Mit Skistöcken und den langen Skisprung-Brettern bildeten Seidls Gäste nach der Trauung ein Spalier vor der Kirche. Das frisch verheiratete Paar ging freudestrahlend durch die Gasse und ließ sich unter anderem von Skisprung-Superstar Stefan Kraft und Michael Hayböck feiern. Besonders „Mr. Seidl“ war die Freude anzusehen: Er ballte die Faust und streckte sie als Siegespose in die Luft. Von Siegesposen ist Mario Seidl sportlich gesehen allerdings noch etwas entfernt.

Für ÖSV-Kombinierer Mario Seidl und seine Victoria läuteten im September die Hochzeitsglocken. © IMAGO / Nordphoto; Screenshot: instagram/Mario Seidl

Immundefekt bremst ÖSV-Kombinierer Seidl aus

Kurz vor der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica musste Seidl krankheitsbedingt die Reißleine ziehen. Aufgrund der Krankheit Hypogammaglobulinämie, ein Immundefekt mit Antikörpermangel, verabschiedete sich der 30-Jährige in der vergangenen Saison vorzeitig aus dem Weltcup. Besonders die Anfälligkeit für Infektionen bei hohen Belastungen machte dem Österreicher zu schaffen. „Ich möchte die Zeit nutzen, um die diagnostizierte Immunschwäche mithilfe von Fachärzten bestmöglich in den Griff zu bekommen und vor allem meinem Körper die nötige Zeit dafür zu geben“, erläuterte er in den Salzburger Nachrichten.

Ein Karriereende sei die sportliche Auszeit aber nicht, stellte Seidl im April klar. Das wäre auch zu schade: Neben dem Gewinn der Bronzemedaille im Teamwettbewerb bei Olympia 2018 hat der Heeressportler drei WM-Bronzemedaillen sowie zwei Weltcupsiege in seiner Vita stehen. Wann Seidl wieder in den Kreis der Nordischen Kombinierer zurückkehrt, ist derzeit noch nicht klar. Seine Landsfrau Daniela Iraschko-Stolz wird hingegen nicht mehr als ÖSV-Adlerin zum Einsatz kommen.

Die Skispringerin kämpfte seit Jahren mit Knieproblemen – und beendete nach 28 Jahren ihre Erfolgskarriere. (likr)