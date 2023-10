„Ganze Skiwelt zusammengebrochen“: Top-Talent erleidet Horror-Verletzung

Von: Marcel Schwenk

Ski-Talent Melanie Michel hat sich bei einem Sturz im Training mehrere Bänderrisse zugezogen. Die Saison 2023/24 ist für die 23-Jährige gelaufen.

Saas Fee – Bevor die Wintersport-Saison 2023/24 überhaupt begonnen hat, ist sie für ein Schweizer Ski-Talent bereits beendet. Wie der Verband offiziell bekanntgab, hat sich Melanie Michel bei einem Sturz am vergangenen Freitag schwer verletzt und wird wohl erst zur Saison 24/25 zurückkehren.

Melanie Michel Geboren: 26. April 2000 (Alter 23 Jahre) Verein: Ski Club Davos Größte Erfolge: Schweizer Jugendmeisterin Abfahrt (2022)

Melanie Michel reißt sich bei Trainingssturz drei Bänder

Der Unfall passierte beim Super-G-Training in Saas Fee (Schweiz), einem Wintersportort nahe der italienischen Grenze. Bei einem Sturz zog sich Michel, die für den C-Kader der Eidgenossen eingeplant war und im vergangenen Jahr im European Cup fuhr, mehrere Bänderrisse im rechten Knie zu.

Wie es in der Pressemitteilung heißt, wurde neben einer Ruptur des vorderen Kreuzbandes auch ein Riss im Außenmeniskus sowie ein Riss des inneren Seitenbandes diagnostiziert. Noch am selben Tag wurde Michel in Zürich operiert. Während sie vorerst fehlen wird, ist ein deutsches Ski-Ass nach einem Kreuzbandriss hingegen wieder auf Schnee unterwegs.

Zog sich im Training mehrere Bänderrisse zu: Ski-Talent Melanie Michel. © Screenshot Instagram.com @ michel_melanie

Melanie Michel fällt für Ski-Saison 2023/24 aus

„Diese Saison wird Melanie leider kein Rennen bestreiten können. Bei gutem Rehabilitationsverlauf bin ich aber optimistisch, dass sie die Vorbereitungen für die Saison 2024/25 ganz normal und gemeinsam mit ihrem Team in Angriff nehmen kann“, wird Teamarzt Dr. Walter O. Frey zitiert.

Auch die Skifahrerin selbst kommt zu Wort. „Nach dem Sturz, noch auf der Piste, ist bei mir die ganze Skiwelt zusammengebrochen. Durch die starken Schmerzen wurden die Emotionen noch mehr verstärkt“, erläutert Michel ihre Gefühlslage unmittelbar nach dem Unglück.

Aufstecken ist offensichtlich aber kein Thema, vielmehr gibt sie sich kämpferisch und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft: „Sobald ich aber in Zürich war und die Diagnose erhalten habe, wurde mir direkt klar, dass ich diese neue Herausforderung annehme. Die letzten Jahre haben mir nämlich gezeigt, dass ich aus solchen Zwangspausen noch stärker zurückkommen kann. Ändern kann ich die Situation nicht, aber ich kann das Beste daraus machen.“

Ski-Talent Melanie Michel postet nach Trainingssturz Bilder aus dem Krankenhaus

Ein wenig lächeln kann Michel allerdings schon wieder, wie Schnappschüsse aus dem Krankenhaus auf Instagram zeigen. Dort postete sie unter anderem ein Bild von sich auf Krücken, das rechte Bein wird durch eine Orthese gestützt. Ein weiteres Foto zeigt Michel im Krankenbett, neben ihr Teamkollegin Juliana Suter und die ehemalige Schweizer Skifahrerin Julie Trummer, die im Alter von nur 21 Jahren unlängst ihre Karriere beendete.

„Schweren Herzens und mit vielen gemischten Gefühlen... Vor ein paar Tagen habe ich mir Kreuzband, Seitenband und den Außenmeniskus gerissen. Zurzeit übe ich meine beste Liegestuhl- und Eisbeutel-Routine und alle neuen Strategien für meine Karten- und Brettspiele. Danke für all die Liebe und Unterstützung“, schreibt Michel zu dem Beitrag.

Auch ein anderes Ski-Talent aus der Schweiz wird 2023/24 keine Rennen fahren können. Vor wenigen Wochen zog sich Livia Rossi eine schwerwiegende Fußverletzung zu, die sie zum Zuschauen zwingt. (masc)