Ski-Traumpaar im Baby-Glück – Deutscher Ex-Slalom-Star beendete in diesem Jahr seine Karriere

Von: Christoph Klaucke

Drucken Teilen

Die ehemalige Slalomfahrerin Resi Stiegler wird erneut Mutter. Mit Ehemann David Ketterer freut sie sich auf den Zuwachs in ihrer Ski-Familie.

München – Die Familie der ehemaligen Slalomfahrerin Resi Stiegler vergrößert sich: Sie erwartet ihr zweites Kind. Ihre Tochter Rosi freut sich auf ein Geschwisterchen. Stiegler, eine US-Amerikanerin, ist mit dem ehemaligen deutschen Skifahrer David Ketterer verheiratet. Das Paar, das in der Ski-Welt als Traumpaar gilt, ist überglücklich über den kommenden Familienzuwachs.

Resi Stiegler & David Ketterer Verheiratet seit: Juni 2021 Kinder: Rosi (geboren: 7. Februar 2022)

Stolz präsentiert die ehemalige Ski-Ikone Resi Stiegler ihren Babybauch

Noch vor einigen Wochen war Resi Stiegler voller Vorfreude auf die bevorstehende Ski-Weltcup-Saison. „Aufregung und Nerven bis zur WM-Saisoneröffnung werden für immer eine meiner Lieblingszeiten im Jahr sein“, postete die 38-Jährige auf Instagram. Vor etwa vier Monaten war die ehemalige Slalom-Expertin noch selbst auf den Skiern unterwegs, während ihres Ski-Camps im Wintersportort Saas-Fee. Nun wird sie jedoch vorerst ihre Skier beiseitelegen.

Denn Stiegler zeigte ihren Fans einen runden Babybauch und schrieb stolz „Mutter“. Auf weiteren Bildern ist die gesamte Familie zu sehen, einschließlich Ehemann David Ketterer und Tochter Rosi. Dazu heißt es „Unser kleiner wilder Stamm wächst“ und „Mehr Würze für unser Dreamteam“.

Das Ski-Traumpaar Resi Stiegler und David Ketterer mit Tochter Rosi im Baby-Glück. © Resi Stiegler/Instagram

Ski-Traumpaar freut sich auf Baby: „Unser wilder Stamm wächst“

Auch Rosi, die am 7. Februar 2022 zur Welt kam, kann es kaum erwarten, ihr Geschwisterchen zu begrüßen. Sie kuschelt sich liebevoll an den Babybauch und gibt ihm ein Küsschen. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird und wann die Geburt stattfinden wird, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Resi Stiegler, die ihre Karriere vor zwei Jahren beendete, hat immer noch viele Freunde in der Ski-Welt, wie die Reaktionen auf die Neuigkeiten zeigen. Weltcup-Rekordsiegerin Mikaela Shiffrin schickt zwei Herzen und ein „yayy!!!!!“, Lindsey Vonn bezeichnet Stiegler als „Coolest Mom“. Auch Wendy Holdener, Frida Hansdotter, Anna Veith und Marie-Michèle Gagnon senden ihre Glückwünsche.

Schweinsteiger, Neureuther, Björndalen: Die berühmtesten Sportler-Ehepaare Fotostrecke ansehen

Deutscher Ex-Skifahrer beendete seine Karriere in diesem Jahr

Stiegler, die in der Ski-Welt für ihre am Helm befestigten Tigerohren bekannt war, ist die Tochter des österreichischen Slalom-Olympiasiegers Josef Stiegler (86). Die gebürtige US-Amerikanerin konnte in 176 Weltcuprennen 25-mal unter die Top 10 fahren und einmal den zweiten Platz im Slalom erreichen.

Ihr Ehemann David Ketterer war nicht ganz so erfolgreich, sein bestes Ergebnis war ein 18. Platz in 45 Rennen. Nach der letzten Saison wurde bekannt, dass mit dem 30-Jährigen der nächste deutsche Ski-Rennläufer aufhört – Neureuther reagierte emotional. (ck)

Mehr News aus der Welt des Sports finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design, mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download für Apple und Android, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden.

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Christoph Klaucke sorgfältig überprüft.