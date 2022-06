Ski-Idol Rebensburg zeigt Foto von neuem Sommer-Hobby mit Papa: „Rechtzeitig zur heißen Jahreszeit“

Viktoria Rebensburg und ihr Vater beim Segeln. © Screenshot Viktoria Rebensburg

Auf dem Tegernsee könnte man bald öfter eine absolute Ski-Legende Deutschlands sehen. Viktoria Rebensburg ist nun Fan vom Segeln.

Tegernsee - Die Region rund um den Tegernsee ist mit eine der schönsten in Oberbayern, wenn nicht sogar im ganzen Freistaat oder des Landes. Deswegen ist sie auch dermaßen beliebt. Als Ausflugs- oder Urlaubsziel gibt es Jahr für Jahr, Monat für Monat, Woche für Woche, unabhängig der Jahreszeit, einen regen Ansturm. Umso schöner, wenn man in dieser Region geboren wurde, wie zum Beispiel Ski-Legende Viktoria Rebensburg.

Die Kreutherin mag ihre Heimat und bezeichnete ihren Geburtsort einst als „Lieblingsort“. Kein Wunder, bei den Möglichkeiten, die sich dort bieten: Radfahren, Bergsteigen und neben Skifahren auch viele weitere. Nun hat Rebensburg ein neues Hobby entdeckt, für das sich der Tegernsee auch gut anbietet: das Segeln.

Ski-Idol Rebensburg segelt mit Papa auf dem Tegernsee: „Gibt nichts Schöneres“

Die Olympiasiegerin schreibt: „Rechtzeitig zur heißen Jahreszeit habe ich mit dem Segeln ein neues Hobby für mich entdeckt! Es gibt nichts Schöneres, als im Sommer eine Abkühlung in und auf dem See zu genießen!“ Dabei zeigt sie ein Foto von sich und ihrem „Captain Dad“, wie den Hashtags zu entnehmen ist, auf dem Tegernsee.

Ski-Legende Rebensburg entdeckt das Segeln gerade zur richtigen Sommerzeit

Bei den Temperaturen der letzten Tage sicherlich eine sehr gute Idee, die Erfrischung im Gewässer zu suchen. Am Wochenende herrschten rekordverdächtige Temperaturen in Bayern, da kommt das Segeln gerade recht. Der offizielle Instagram-Account der Urlaubsregion „Der Tegernsee“ befürwortet die neue Beschäftigung des ehemaligen Ski-Stars: „Ein großartiges neues Hobby.“ Das erfreut sogar einstige Wintersportlerin.

Die sonnigen Tage scheint die Ex-Spitzensportlerin voll zu genießen, ob am Fahrrad oder bei den French Open in Paris, Rebensburg zeigt einige Eindrücke mit einem Grinsen im Gesicht. Und wer weiß, vielleicht gibt es bald noch mehr Eindrücke auf hoher See. (ank)