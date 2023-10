Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden: So sehen Sie die Rennen live im TV und Stream

Von: Korbinian Kothny

Auch Mikaela Shiffrin wird in Sölden an den Start gehen. © Pierre Teyssot via www.imago-images.de

In Sölden findet am Wochenende der Auftakt in die alpine Ski-Weltcup-Saison statt. So sehen Sie die Rennen live im TV und Stream.

Sölden – Am Wochenende ist es so weit. Der alpine Skizirkus startet in die Weltcup-Saison 2023/24. Traditionell findet der Auftakt bereits im Oktober in Sölden statt. So auch in diesem Jahr. Am Wochenende vom 28. und 29. Oktober finden jeweils ein Riesenslalom statt. Am Samstag die Damen, am Sonntag die Herren.

Kein Schnee, wenig nachhaltig, sportlich fraglich. Der Auftakt in Sölden steht massiv in der Kritik. Dennoch hat sich der Skiweltverband FIS für eine Durchführung der Rennen entschieden.

Sölden 2023: Welche Rennen finden statt?

Datum Uhrzeit Rennen Samstag, 28. Oktober 10.00 Uhr (1. Lauf) / 13.00 Uhr (2.Lauf) Riesenslalom Damen Sonntag, 29. Oktober 10.00 Uhr (1. Lauf) / 13.00 Uhr (2.Lauf) Riesenslalom Herren

Den Auftakt machen am Samstag die Damen, die Herren folgen dann am Sonntag. Gefahren wird jeweils ein Riesenslalom. Der erste Lauf findet dabei um 10 Uhr statt, der zweite um 13 Uhr.

Wo wird der Ski-Weltcup in Sölden im öffentlich-rechtlichen Programm live im TV übertragen?

Sowohl der Riesenslalom der Damen als auch der Herren wird live im ZDF übertragen.

übertragen. Das ZDF übertragt allerdings erst ab dem 2. Lauf live . Ab 12.45 Uhr findet eine Zusammenfassung der ersten Durchgänge statt.

. Ab 12.45 Uhr findet eine statt. Zudem bietet das ZDF die Übertragung von beiden Rennen im Live-Stream auf zdf.de an. Dort wird auch schon der 1. Lauf live und in voller Länge gezeigt.

Wo läuft der Ski-Weltcup sonst noch live im TV?

Eurosport überträgt an beiden Tagen die Rennen live und voller in Länge im TV – 1. und 2. Lauf .

überträgt an beiden Tagen die Rennen live und voller in Länge im TV – . Da das Programm von Eurosport auch auf der Streaming-Plattform von DAZN implementiert ist, werden auch dort beide Rennen in voller Länge im Live-Stream angeboten.

Welche Deutschen starten in Sölden?

Parallel-Weltmeister Alexander Schmid befindet sich nach einem Kreuzbandriss noch im Aufbautraining, Stefan Luitz hat sich wieder mal verletzt, deswegen schickt der Deutsche Skiverband nur ein Mini-Team an den Start. Bei den Frauen fährt Emma Aicher, bei den Männern sind es Anton Grammel, Fabian Gratz und Jonas Stockinger. (sid/kk)

