Österreichs Ski-Hoffnung erleidet Schien- und Wadenbeinbruch

Von: Korbinian Kothny

Ein Sturz, ein gebrochener Unterschenkel und das abrupte Saison-Ende. Für Vanessa Nussbaumer ist der Traum von erneuten Weltcup-Rennen vorerst geplatzt.

Copper Mountain – Schlechte Neuigkeiten aus den USA für die österreichischen Speed-Experten. Noch bevor die neue Saison richtig in Schwung kommt, ist sie für die ÖSV-Abfahrerin Vanessa Nussbaumer schon vorbei. Die 25-Jährige erlitt einen Bruch des Schien- und Wadenbeins im rechten Unterschenkel.

Nussbaumer wurde in den USA bereits erfolgreich operiert

Während des Abfahrtstrainings in Copper Mountain stürzte die Vorarlbergerin nach einem Sprung. „Es war ein kleiner Fahrfehler von mir“, so Nussbaumer. Danach wurde die Speed-Expertin in die Steadman Clinic in Vail gebracht und bereits erfolgreich operiert. Die Operation verlief ohne Komplikationen, dennoch wird es in dieser Saison kein Comeback geben.

Vor ihrer Rückkehr in die Heimat wird Nussbaumer noch einige Tage in der Klinik verbringen. Auf Instagram postete das österreichische Ski-Talent: „Keine Worte können meine Gefühle beschreiben“, und fügte zwei zusammengefügte Herzen hinzu. Gleichzeitig bedankte sich die 25-Jährige für die zahlreichen Genesungswünsche.

Vanessa Nussbaumer brach sich im Training Schien- und Wadenbein. © IMAGO / Frédéric Dubuis / Instagram @ nessi.nussbaumer

Super-G-Weltmeisterin Nici Schmidhofer wünscht Nussbaumer eine schnelle Genesung

Unter anderem äußerte sich die ehemalige österreichische Speed-Königin Nici Schmidhofer, die 2017 Super-G-Weltmeisterin wurde: „Hey mein Minion, steh schnell wieder auf und nur das Beste. Du wirst stärker zurückkommen als zuvor!“

Nussbaumer ist Mitglied des österreichischen B-Kaders und hat bisher neunmal am Weltcup teilgenommen. Im Februar 2022 erreichte die Speed-Expertin bei der Abfahrt von Crans Montana den 25. Platz und sammelte zum ersten Mal Weltcup-Punkte. Weitere werden vorerst nicht hinzukommen. Für die weiblichen Technik-Spezialistinnen stehen am Wochenende jedoch zwei Rennen in Killington an. (kk)

