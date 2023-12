Ski-Weltmeister Schmid: „Geduld hat sich gelohnt“ - vom Knie-Gau zum amerikanischen Traum

Von: Andreas Beez

Alexander Schmid lieferte auch beim Riesenslalom in Alta Badia ein ordentliches Rennen ab - selbst wenn es dort anders als in Val D‘Isere nicht zu einer Top-10-Platzierung reichte. © Alessandro Trovati/AP/dpa

Nach seinem Knie-GAU ist Alexander Schmid zurück in die erweiterte Weltspitze gerast: „Es war ein langer Weg. Aber die Geduld in der Reha hat sich gelohnt.“ Jetzt will der 29-Jährige mehr. Hier verrät er das Reha-Erfolgsgeheimnis und seinen amerikanischen Traum.

Im Kampf um Weltcup-Punkte kommt‘s bei den alpinen Ski-Assen auf Bruchteile von Sekunden an. Aber um wieder richtig schnell zu werden, musste Alexander Schmid erstmal entschleunigen und viel Geduld aufbringen. Zwischen Platz seinem kapitalen Sturz im März am Jenner bei Berchtesgaden und Platz neun beim Riesenslalom-Comeback jüngst in Val D‘Isere lagen neun harte Monate.

Blitz-OP nur fünf Stunden nach dem Kreuzband-Riss am Jenner

Erfahrener Operateur: Dr. Manuel Köhne hat sich auf Knieverletzungen spezialisiert. Heuer nahm er alleine etwa 500 Kreuzband-Eingriffe vor. © privat

Am Anfang stand eine OP in der Münchner OCM-Klinik. Nur circa fünf Stunden nach seinem Kreuzbandriss lag Schmid bei DSV-Mannschaftsarzt Dr. Manuel Köhne auf dem Operationstisch. Der Kniespezialist (heuer allein 500 Kreuzband-Eingriffe) ersetzte das kaputte Kreuzband durch Anteile der Quadrizepssehne am vorderen Oberschenkel - eine Methode, die gerade bei Spitzensportlern immer öfter zum Einsatz kommt. „Die Quadrizepssehne gilt als besonders robust. Allerdings ist der Heilungsprozess etwas schmerzhafter als mit einem Ersatz-Kreuzband aus der Semitendinosus-Sehne an der Oberschenkelrückseite“, erklärt Köhne.

DSV-Mannschaftsarzt Köhne: Möglichst nicht in ein geschwollenes Knie hineinoperieren

Die Blitz-OP begann bereits, als Schmids Knie noch nicht extrem dick war. Der medizinische Hintergrund: „In ein sehr stark geschwollenes Knie hineinzuoperieren, ist eher ungünstig. Dadurch würde man das gestresste Gewebe noch zusätzlich belasten“, so Köhne weiter. Deshalb wartet man in der Regel einige Wochen ab, wenn das Knie bereits dick ist. Wichtig dabei: Man sollte bei einer schweren Knieverletzung relativ rasch ein Röntgenbild machen lassen, um eine Verletzung des Knochens auszuschließen (siehe auch Infobox). „Wenn der Knochen intakt ist, gibt es für Hobbysportler allerdings keinen Grund, sich zu einer schnellen OP drängen zu lassen“, betont der DSV-Doc.

Wann Sie nach einer Knieverletzung zum Arzt müssen: Fünf wichtige Anhaltspunkte Im Wohnzimmer der verletzten Sportstars: Dr. Manuel Köhne in seinem Behandlungsraum in der Orthopädischen Chirurgie München (OCM). An den Wänden hängen Widmungen von prominenten Patienten. © privat Im Falle einer Knieverletzung sollte man die Symptome ernstnehmen. Köhne erklärt fünf Anhaltspunkte. 1. Schwellung und ein Gelenkerguss deuten daraufhin, dass Meniskus, Kreuzband, Knorpel oder Knochen Schaden genommen haben. 2. Wenn das Knie beim Gehen oder Drehen instabil ist, sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen. Dann ist fast immer ein MRT nötig. 3. Hat man sehr starke Schmerzen und kann nicht mehr laufen, ist eine notfallmäßige Behandlung im Skiort empfehlenswert. Solche Symptome sprechen für eine ernste Verletzung. Röntgen- und MRT-Bilder liefern Klarheit. 4. Bei leichten Schmerzen – ohne Instabilität, Schwellung und Schwierigkeiten beim Gehen – kann man bis zum nächsten Tag abwarten, bevor man zum Arzt geht. Es kann auch eine vergleichsweise harmlose Kapselzerrung, Stauchung oder Quetschung des Kniegelenks dahinterstecken. 5. Generell gilt: Alle Schmerzen und Schwellungen in einem nicht vorgeschädigten Knie, die länger als drei Tage anhalten, sollten abgeklärt werden. Fast immer ist eine Magnetresonanztomografie sinnvoll.

Spezielle Behandlungsstrategie für Weltmeister Schmid in der Reha am Chiemsee

Bei Leistungssportlern wie Schmid spielt allerdings der Faktor Zeit eine wichtige Rolle, schließlich soll das Comeback so schnell wie möglich erfolgen. Trotzdem begann der Weg zurück für den Weltmeister in der Reha Clinic Sports Innovated im Rimsting im Chiemgau mit angezogener Handbremse. „Ich habe mir Zeit gelassen, wahrscheinlich mehr Zeit als andere“, berichtet Schmid. Eine bewusste Entscheidung im Team mit Ärzten und Therapeuten - vor dem Hintergrund, dass sich die Behandlungsstrategie nach Kreuzbandrissen im Leistungssport gerade etwas ändert. Die Reha-Profis wissen inzwischen, dass die Knie gerade in den ersten Monaten nach der OP zu stark reagieren, wenn die Belastungsumfänge zu schnell und zu stark gesteigert werden. Deshalb wollte auch Schmid verhindern, dass der Schuss bei übertriebenem Trainingsehrgeiz nach hinten los geht.

Dosiertes Comeback-Training: Nur zwei Skitage zwischen Weihnachten und Dreikönig

Auch nach seinem Comeback will Schmid noch nicht in den Vollgas-Modus schalten. Zwischen Weihnachten und Dreikönig will er maximal zwei Tage lang auf Skiern stehen und ansonsten an seiner Kondition arbeiten, um am 6. Januar beim Riesenslalom in Adelboden in Topform zu sein. Dort hat er zwar in den vergangenen Jahren nie die ganz großen Erfolge eingefahren, aber der neunte Platz von Val D‘Isere hat den Optimisten aus dem Allgäu beflügelt. „Eigentlich hatte ich die Top-10 erst zum Saisonende hin wieder angepeilt. Dass es jetzt schon geklappt hat, ist ermutigend. Ich kann mich wirklich nicht beschweren, fühle mich gut - auch wenn das Knie zuletzt wieder ein bisschen reagiert hat.“

Besondere Vorfreude auf die Riesenslalom-Rennen in Amerika

Ein letzter vorweihnachtlicher Test bei DSV-Arzt Köhne in der OCM-Klinik zeigte allerdings, dass Schmids Bein insgesamt stabil und belastbar ist. „Er kann in Adelboden wieder angreifen“, sagt der erfahrene Kniespezialist. Sein Patient hat derweil auch schon die weiteren Rennen im Visier. „Besonders freue ich mich auf die drei Riesenslaloms in Tahoe und Aspen, denn in den USA bin ich noch nie gefahren. Dort will ich natürlich auch gute Ergebnisse einfahren, schauen wir mal, wozu es reicht.“ Vielleicht sogar zum Podest? Klingt nach einem amerikanischen Traum, der mit einer cleveren Kniestrategie und etwas Glück durchaus in Erfüllung gehen könnte.