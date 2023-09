„Ski-Sport, ich liebe dich – aber du kannst so brutal sein“: Weltmeisterin bricht sich erneut das Bein

Von: Christoph Klaucke

Die Ski-Weltmeisterin Nina O‘Brien erleidet erneut einen Beinbruch. Felix Neureuther wünscht der US-Amerikanerin eine schnelle Genesung.

Queenstown – Die Ski-Stars befinden sich aktuell mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Rund um den Globus sind die Athleten in ihren Trainingslagern unterwegs. So auch die Weltmeisterin Nina O‘Brien, die in Neueseeland jedoch einen Beinbruch davongetragen hat. Die Wintersport-Saison der US-Fahrerin ist vorbei, bevor sie überhaupt begonnen hat.

Nina O'Brien Geboren: 29. November 1997 (Alter 25 Jahre), San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten Disziplin: Riesenslalom, Slalom, Kombination WM-Debüt: November 2016 (18 Jahre) Größter Erfolg Team-Weltmeisterin 2023

Verletzungs-Drama bei Ski-Weltmeisterin: Nina O‘Brien erleidet nächsten Beinbruch

Nina O‘Brien zählt zu den besten Technikerinnen im Team USA. In der Vorsaison feierte die 25-Jährige mit Gold mit der Mannschaft bei der WM in Méribel den größten Erfolg ihrer Karriere. Jetzt folgte mit einer Horror-Verletzung der bittere Rückschlag. O‘Brien hat sich beim Training in Neuseeland einen Beinbruch zugezogen.

„Es macht mich wirklich traurig, euch sagen zu müssen, dass ich Neuseeland mit einem neuerlichen Beinbruch verlassen habe. Skifahren, ich liebe dich, aber wow du kannst so brutal sein“, schreibt O‘Brien auf Instagram zu einem Foto, auf dem sie mit eingegipstem Bein auf einem Krankenbett liegt. Die gebürtige Kalifornierin hat den Mut aber keineswegs verloren und kann bereits wieder lachen, zudem postete sie weitere Fotos aus Neuseeland und von der Rückkehr in die Heimat mit ihren Liebsten.

Ski-Weltmeisterin Nina O'Brien hat sich erneut das Bein gebrochen. © Nina O‘Brien/Instagram

„Ich hatte das beste Trainingscamp und möchte einfach nur zu diesem Moment zurückkommen. Also, ich denke, wir müssen das Ding noch einmal versuchen. Zumindest ist das nicht mein erstes Rodeo“, so O‘Brien, die sich erst vor anderthalb Jahren einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen hatte. Damals lag sie bei Olympia in Peking im Riesenslalom nach dem ersten Lauf auf dem sechsten Rang, als sie im zweiten Run kurz vor dem Ziel schwer stürzte.

O‘Brien ist mit ihrer Verletzung aber nicht alleine, Freunde aus dem Ski-Zirkus machen ihr Mut. Zahlreiche aktuelle und ehemalige Skiläufer wünschen eine schnelle Genesung und spenden Trost. Ihre US-Kollegin Mikaela Shiffrin hinterlässt drei gebrochene Herzen. Der Ex-Ski-Star aus Österreich Tina Weirather, die gemeinsam mit ihrem Mann Nachwuchs erwartet, schreibt beispielsweise: „Werde schnell wieder gesund“.

Felix Neureuther wünscht verletzungsgeplagter Ski-Weltmeisterin eine schnelle Genesung

O‘Brien erhält unter anderem von Aleksander Aamodt Kilde, Manuel Feller, Marco Schwarz und Lindsey Vonn Genesungswünsche. Auch Felix Neureuther, der die Einschulung seiner Tochter gefeiert hat, reiht sich ein und schreibt: „Alles Gute Nina!!! Wünsch‘ dir eine schnelle Genesung.“ (ck)