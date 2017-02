Ski-WM 2017: So sehen Sie den Super-G der Damen live im TV und Live-Stream

Sankt Moritz - Zum Auftakt der Ski-WM in Sankt Moritz 2017 kommt es zu einem Kracher: der Super-G der Damen. So sehen Sie das Rennen live im TV und Live-Stream.

Die Ski-WM kehrt nach 14 Jahren wieder nach Sankt Moritz zurück. Ab dem 6. Februar gibt sich die Ski-Elite in dem Schweizer Kurort die Klinke in die Hand. Doch bevor es am Dienstag, 7. Februar, mit den Wettkämpfen so richtig los gehen kann, haben die Sportlerinnen und Sportler am Montag noch die Chance, ein Abfahrtstraining zu absolvieren. Davor gibt es für die Athleten noch eine Eröffnungszeremonie im restaurierten Kulm Pavillion. Dort werden auch wieder in diesem Jahr die Medaillen verliehen.

Die Rennen finden auf der rund drei Kilometer langen Piste Corviglia statt. Neben dem Super-G werden auch Disziplinen wie Slalom, Super-Kombination, Abfahrt, Riesenslalom und ein Nationen-Team-Event ausgetragen. Und damit sie den Super-G der Damen nicht verpassen, erfahren Sie hier, wie Sie den ersten Wettkampf der Ski-WM 2017 am Dienstag in Sankt Moritz live im TV und im Live-Stream sehen können.

Die Gewinner und Verlierer des Ski Weltcups in Cortina d'Ampezzo

Erst vor wenigen Tagen trafen sich die Athletinnen zum Ski Weltcup im italienischen Cortina d'Ampezzo. Am 28. und 29. Januar wurde in dem bekannten Skiort nicht nur die Abfahrt ausgetragen, sondern auch der Super-G. Zum ersten Mal hatte in diesem Jahr die Slowenin Ilka Stuhec die Nase vorn. Auf Platz zwei landete Sofia Goggia aus Italien. Doch den wohl wichtigsten Erfolg feierte die Österreicherin Anna Veith mit ihrem dritten Platz im Super-G rund eineinhalb Jahre nach ihrer schweren Knieverletzung.

Die beste Fahrerin aus deutscher Sicht war Viktoria Rebensburg, die am Ende mit 0,81 Sekunden hinter der Erstplatzierten auf dem fünften Rang landete. Michaela Wenig kam auf Platz 31, Lena Dürr landete auf Position 36 und Kira Weidle auf 47. In Sankt Moritz zählt Rebensburg zur größten deutschen Medaillenhoffnung. Sie hat beim Super-G am Dienstag den ersten Einsatz aller DSV-Vertreter.

Alpine Ski-WM 2017: Super-G der Damen Live im Free-TV im ZDF

Das ZDF überträgt in diesem Jahr die gesamte Ski-WM in Sankt Moritz - darunter natürlich auch den Super-G der Damen am Dienstag. Die Übertragung des ersten Wettkampfes startet am Dienstag, 11.45 Uhr, im Zweiten Deutschen Fernsehen. Die Moderation übernimmt Katja Streso, unterstützt von Experte Marco Büchel. Das Rennen wird kommentiert von Aris Donzelli.

Alpine Ski-WM 2017: Super-G der Damen Live im Free-TV bei Eurosport

Aber nicht nur das ZDF zeigt die Rennen - wie den Super-G der Damen - in voller Länge. Auch bei dem Sportsender Eurosport können Ski-Fans den kompletten Wettbewerb sehen. Ebenso wie der öffentlich-rechtliche Sender startet auch Eurosport die Übertragung 15 Minuten vor dem Wettkampfstart. Beim Super-G der Damen am Dienstag bedeutet das: es geht um 11.45 Uhr los mit der Sendung.

Alpine Ski-WM 2017: Super-G der Damen im Live-Stream des ZDF

Falls Sie den Super-G der Damen nicht zu Hause mitverfolgen können, dann bietet das ZDF eine Lösung: Im Live-Stream des ZDF können sie den kompletten Wettkampf auch von unterwegs sehen. Auf ihrem Laptop oder Computer können Sie den ZDF-Livestream ganz normal über diesen Link in ihrem Browser aufrufen.

Sollten Sie den Wettbewerb auf ihrem Tablet oder Smartphone ansehen wollen, dann bietet das ZDF zudem eine App an. Über die Applikation erhalten Sie darüber hinaus noch nützliche Information rund um die Rennen, sowie Videos von den einzelnen Wettkämpfen. Apple-Nutzer finden die kostenlose App im iTunes-Store, Nutzer eines Android-Gerätes können sie sich im Google-Play-Store herunterladen.

Wichtig: Sie sollten darauf achten, dass Sie sich mit ihrem mobilen Endgerät in einem stabilen WLAN-Netz befinden, weil Sie sonst in Windeseile ihr mobiles Datenvolumen aufbrauchen. Es könnten sonst hohe Zusatzzahlungen auf Sie zukommen.

Alpine Ski-WM 2017: Super-G der Damen im Live-Stream von Eurosport

Eurosport bietet ebenfalls einen Live-Stream der Ski-WM-Wettkämpfe an - darunter auch für den Super-G der Damen am Dienstag. Dieser Service ist allerdings nicht kostenlos: Der Eurosport Player kostet monatlich im Abo 6,99 Euro. Auf Abruf können Sie dann im Paket auf alle Wettbewerbe zugreifen.

Alpine Ski-WM 2017: Immer informiert mit der offiziellen App

Mit der offiziellen App zur Ski-WM 2017 in Sankt Moritz bleiben Sie immer auf dem Laufenden, was die Wettkämpfe in dem Schweizer Skiort angeht. Die Applikation bietet neben Informationen rund um das Renngeschehen auch Videos und Fotos aus Sankt Moritz. Sie können sich die App kostenlos im iTunes-Store (Apple-User) oder im Google-Play-Store (Android-User) besorgen.

Alpine Ski-WM 2017: Die weiteren Wettbewerbe

Neben dem Super-G der Damen am Dienstag, 7. Januar, gibt es viele weitere Wettkämpfe in Sankt Moritz. Hier finden Sie einen Überblick: