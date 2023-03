Erste WM-Medaille seit 2011: Langlauf-Staffel gewinnt Silber in Planica

Von: Marius Epp

Katharina Hennig im Duell mit der Schwedin Ebba Andersson. © Daniel Karmann/dpa

Die deutschen Skilangläuferinnen haben bei der WM in Planica Silber mit der Staffel geholt und eine zwölfjährige Durststrecke beendet.

Planica – Deutschland ist wieder eine Langlauf-Nation! Die deutsche Langlauf-Staffel der Damen hat sich WM-Silber gesichert. Laura Gimmler, Katharina Hennig, Pia Fink und Victoria Carl mussten sich nach 4x5 Kilometern einzig den Titelverteidigerinnen aus Norwegen geschlagen geben, Bronze ging an Schweden.

Für den Deutschen Skiverband (DSV) war es die erste Langlauf-Medaille bei einer WM seit 2011. Die deutsche Frauen-Staffel war sogar letztmals 2009 auf das Podest gelaufen.

Nordische Ski-WM: Deutsche Langlauf-Staffel stürmt zu Silber

„Ich freue mich riesig, weil hier etwas zusammenwächst“, sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder nach dem großen Erfolg in der ARD, „das ist ein ganz entscheidender Meilenstein, den wir geschafft haben.“ Der Medaillengewinn sei „eine große Leistung, die Erwartungshaltung nimmt zu. Das muss man erstmal verkraften.“

Auf der anspruchsvollen Strecke lief für das DSV-Team von Beginn an alles nach Plan: Startläuferin Gimmler (Oberstdorf) übergab nach ihren fünf Kilometern als Teil einer vierköpfigen Spitzengruppe an Hennig, die Medaillenanwärterinnen aus den USA waren zu diesem Zeitpunkt schon distanziert.

Ski-WM in Planica: Gimmler, Hennig, Fink und Carl feiern Staffel-Erfolg

Hennig (Oberwiesenthal) baute auf dem zweiten Teilstück gemeinsam mit Schweden, Norwegen und Finnland den Vorsprung auf den Rest des Feldes aus und übergab in Führung liegend an Fink. Zwar zog die Norwegerin Ingvild Flugstad Östberg nun davon, dafür schüttelte Fink (Bremelau) Schweden und Finnland ab.

Alles hing nun an Schlussläuferin Carl (Zella-Mehlis). Die Teamsprint-Olympiasiegerin konnte nach vorne zwar nichts mehr ausrichten, sicherte Rang zwei aber souverän ab und wurde im Ziel von ihren jubelnden Teamkolleginnen empfangen.

Mit der elften Medaille in Slowenien stellte der DSV den deutschen WM-Rekord aus dem Jahr 2017 ein. Am Freitag hofft die Männer-Staffel ebenso auf ein Top-Ergebnis wie Hennig am Samstag über 30 Kilometer. Die Titelkämpfe enden am Sonntag. (epp/dpa/SID)