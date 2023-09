Shiffrin überrascht Kilde unter der Dusche – Ski-Star fürchtet schon die Rache

Von: Luca Hartmann

Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde bilden zusammen das Traumpaar der Ski-Szene. Jetzt spielte die US-Amerikanerin ihrem Freund einen Streich unter der Dusche.

Innsbruck - Die Vorbereitungen auf die neue Saison im Ski-Weltcup laufen auf Hochtouren. Ende Oktober startet der Weltcup in Sölden. Dann wollen auch Mikaela Shiffrin und der Norweger Aleksander Aamodt Kilde wieder auf der Piste stehen. Dass man jedoch während der anstrengenden Wochen vor Saisonstart auch viel Spaß haben kann, zeigt das Wintersport-Traumpaar auf TikTok.

Mikaela Shiffrin Geboren: 13. März 1995 (Alter: 28 Jahre), in Vail, Colorado (USA) Disziplin: Slalom, Riesenslalom, Abfahrt, Super-G, Kombination Weltcup-Siege: 88 Größte Erfolge: 2x Olympia-Gold, 7x WM-Gold, 5x Gesamtweltcupsiegerin

Shiffrin überrascht Kilde unter der Dusche

Auf ihrem Kanal postete die 28-jährige Shiffrin kürzlich ein Video, in dem sie ihrem Liebsten einen Streich spielt. Ganz nach dem Motto: Was sich liebt, das neckt sich. Während Kilde unter der Dusche steht, schleicht sich Shiffrin heimlich ins Badezimmer und zieht plötzlich den Duschvorhang zur Seite. Ganz zur Überraschung des Norwegers, der sich sichtlich erschreckt und einen kleinen Schrei von sich gibt.

„Ich hoffe wirklich, dass er mich nicht zurück prankt“, schreibt Shiffrin zu ihrem Streich-Video. Ihre Fans sind jedoch sicher, dass sich Kilde für die Aktion rächen wird. „Wenn ich du wäre, würde ich mich in Acht nehmen“ oder „Er wird dir jetzt sicher auch einen Streich spielen“, heißt es in den Kommentaren unter dem Video.

Ski-Star Mikaela Shiffrin (links) spielte ihrem Freund Aleksander Aamodt Kilde einen fiesen Dusch-Streich. © TikTok / mikaelashiffrin

Ski-Traumpaar begeistert Fans auf Social Media

Shiffrin und Kilde, die seit rund zwei Jahren als das Traumpaar der Ski-Szene gelten, begeistern ihre Fans regelmäßig mit privaten Einblicken auf ihren Social Media-Kanälen – und seit kurzem eben auch auf TikTok. Am Wochenende zeigte sich das Paar beim Tanz zum Abba-Kulthit „Man After Midnight“. Das Ganze vor schneeweißer Bergkulisse und in Ski-Montur.

Die Videos zeigen, dass es bei Kilde und Shiffrin offenbar nicht nur auf der Piste, sondern auch privat rund läuft. Erst kürzlich machte der Norweger seiner Freundin bei einem Interview eine süße Liebeserklärung. Auf eine Hochzeit müssen die Fans aber wohl noch warten, das bestätigte Kilde erst im Sommer.

Shiffrin und Kilde peilen Erfolge im Weltcup an

Ohnehin stehen nun die Vorbereitungen auf den Weltcup-Auftakt in Sölden im Vodergrund. Shiffrin, die erfolgreichste Skirennfahrerin aller Zeiten, will ihren Siegrekord weiter ausbauen und nach 2022 und 2023 zum dritten Mal in Folge den Gesamtweltcup gewinnen.

Der 30-jährige Kilde möchte seinen Erfolg aus dem vergangenen Winter wiederholen, in dem er zum zweiten Mal in Folge den Abfahrtsweltcup gewinnen konnte. Großes Ziel des Norwegers bleibt aber eine Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen 2026, wie er kürzlich verriet.

Abseits der Piste wird Kilde seine Zeit trotz des Dusch-Streichs wohl weiter mit Shiffrin verbringen. Möglicherweise plant er ja schon seine Rache.