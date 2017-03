Skifliegen: Nur Kraft besser als Wellinger und Eisenbichler

Planica - Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler haben ihre starke Form auch in Planica bewiesen. Beim Auftakt der letzten Weltcup-Stadion flog nur Stefan Kraft weiter.

Der zweifache Vizeweltmeister Andreas Wellinger (Ruhpolding) hat seinen ersten Sieg in einem Weltcup-Skifliegen nur knapp verpasst. In Planica musste sich sich der 21-Jährige erneut nur Österreichs Doppel-Weltmeister Stefan Kraft geschlagen geben und verbuchte seine elfte Podestplatzierung in den vergangenen 14 Wettbewerben. Als Dritter machte Markus Eisenbichler (Siegsdorf) ein erneut starkes Abschneiden der DSV-Adler perfekt.

Bei höchst frühlingshaften Temperaturen von 17 Grad erreichte Wellinger mit zwei Flügen auf jeweils 235,0 m von der Letalnica-Schanze 480,4 Punkte und lag damit letztlich gut acht Meter hinter Kraft (490,2/243,0+240,5), der nach seinem elften Saisonsieg kurz vor dem Gewinn des Gesamtweltcups steht. Schon bei den ersten beiden Saison-Fliegen Anfang Februar in Oberstdorf war Wellinger jeweils Zweiter hinter Kraft geworden.

Eisenbichler stellt persönlichen Rekord auf

Eisenbichler, der im ersten Durchgang mit persönlicher Bestleistung von 243,5 m nur knapp unter dem von Wellinger sowie Severin Freund gehaltenen deutschen Rekord blieb, sicherte sich mit 236,0 m im zweiten Durchgang und insgesamt 461,8 Punkten die dritte Podestplatzierung seiner Karriere.

Kraft steht nach seinem elften Weltcupsieg dicht vor dem Triumph im Gesamtweltcup. Der 23-Jährige geht mit 80 Punkten Vorsprung auf den Polen Kamil Stoch, der am Freitag Fünfter wurde, in den letzten Einzelwettbewerb der Saison am Sonntag. Zuvor steht am Samstag (jeweils 10.00 Uhr/ZDF und Eurosport) ein Teamfliegen auf dem Programm.

Karl Geiger (Oberstdorf) kam am Freitag mit 224,5 und 227,0 m (417,9 Punkte) auf Platz 16, Richard Freitag mit 213,0 und 222,0 m (397,2) auf Rang 25. Nicht den zweiten Durchgang erreichten Andreas Wank (Hinterzarten), im Probedurchgang zuvor mit persönlicher Bestleistung von 217,0 m, nach einem Flug auf 205,5 m (176,2 Punkte) als 32. und Stephan Leyhe (Willingen) mit 201,5 m (172,1 Punkte) auf Platz 37.

sid