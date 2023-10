Skirennfahrer trainieren auf Achterbahn im Europa-Park – das steckt hinter der kuriosen Maßnahme

Von: Sascha Mehr

Teilen

Im Ski-Nachwuchsbereich kommt es zu einer ungewöhnlichen Trainingseinheit. Diese findet auf einer Achterbahn im Europa Park statt.

Rust – Die Vorbereitung auf die neue Saison in den einzelnen Wintersportarten neigt sich dem Ende entgegen, die ersten Weltcups stehen vor der Tür. Dennoch müssen die Athletinnen und Athleten weiterhin hart trainieren, um fit durch die ganze Saison zu kommen. Das gilt nicht nur für die Profis, sondern auch im Nachwuchsbereich.

Didier Plaschy Geboren: 2. Mai 1973 (Alter 50 Jahre), Varen Nationalität: Schweiz Sportart: Ski Alpin

Ski-Duo revolutioniert Trainingseinheiten

Im regionalen Leistungszentrum Oberwallis bilden Didier Plaschy und Daniel Albrecht ein Trainerduo für aufstrebende Ski-Talente. Plaschy schaffte es, Albrecht zu überreden, ihm zur Seite zu sehen. „Als mich Didier am Telefon gefragt hat, ob ich mit ihm zusammen im RLZ arbeiten möchte, war ich anfänglich eher dagegen. Aber dann hat er mich mit seiner speziellen Philosophie begeistert“, sagte Albrecht gegenüber der Tageszeitung Blick.

„Ich habe schnell gemerkt, dass er die Trainings jederzeit so gestaltet, dass es für diese jungen Athleten hochinteressant ist. Deshalb habe ich dann doch Ja gesagt“, so der Trainer weiter.

Skirennfahrer trainieren auf einer Achterbahn im Europa Park. © Wirestock/imago-images.de

Das Duo will das Alpin-Training revolutionieren und führt deshalb ungewöhnliche Trainingsmethoden ein. Kürzlich fand eine Einheit auf der berüchtigten Silver-Star-Achterbahn im Europa Park in Rust statt. „Auf der Silver Star spüren wir eine Maximalbelastung von 3 G. Das ist nahezu identisch mit der Belastung, die wir in einer perfekten Slalom-Kurve spüren. Und deshalb können wir auf dieser Achterbahn die optimale Atemtechnik für Ernstkämpfe auf der Skipiste üben“, erklärte Plaschy.

Ski Alpin: Training auf der Achterbahn

Auf der Achterbahn gibt es ausdrücklich Schreiverbot für die kommenden Ski-Stars – und das hat einen Grund: „Wenn ihr auf der Silver Star aus einer Höhe von 73 Meter in eine Kompression schießt und schreit, kommt sämtliche Luft raus. Aber ein Skirennfahrer benötigt im Wettkampf bei einer Fahrt durch eine anspruchsvolle Kompression eine volle Lunge, damit er nicht komplett zusammengedrückt wird. Darum ist es wichtig, dass während der Höchstbelastung in der Kompression eingeatmet wird“, erläuterte der Mentalcoach und Hypnotherapeut Jean Pierre Bringhen gegenüber dem Blick.

Die 18 erfolgreichsten deutschen Wintersportler des neuen Jahrtausends Fotostrecke ansehen

Vier Fahrten absolvieren die Skirennfahrer und können sich alle das Schreien verkneifen. „Es ist wirklich unglaublich, welche enormen Auswirkungen das hatte. Durch die richtige Atemtechnik wird die Fahrt auf dieser Monsterbahn fast langweilig. Und ich bin mir sicher, dass uns diese Erfahrung auf der Skipiste sehr viel weiter bringen kann“, zeigte sich der 15-jährige Elias anschließend begeistert. (smr)