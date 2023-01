Skispringen: Alle Termine und Ergebnisse für den Weltcup 2022/23

Skispringen: Constantin Schmid ist Teil des deutschen Teams im Weltcup 2022/23. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Der Weltcup im Skispringen in der Saison 2022/23 der Herren wird von November bis April ausgetragen. Highlights der Saison sind die Vierschanzentournee und die Nordische Ski-WM in Planica.

Oberhofen am Thunersee - Der Weltcup 2022/23 im Skispringen der Herren geht von November 2022 bis April 2023 und beinhaltet zahlreiche Termine mit Wettbewerben, die an verschiedenen Standorten ausgetragen werden.

Der Weltcup 2022/23 der Herren im Skispringen startet in Wisla (Polen) und endet mit einem Skifliegen in Planica (Slowenien).

Skispringen-Weltcup 2022/23: Die Highlights der Saison

Highlights der Saison im Skispringen sind die Vierschanzentournee zum Jahreswechsel und die Nordische Ski-WM in Planica, die zwischen dem 21. Februar und dem 06. März 2023 ausgetragen wird. Die Ergebnisse der WM in Planica fließen nicht in den Gesamtweltcup im Skispringen ein und sind nicht Teil des offiziellen Weltcup-Kalenders.

Gemäß der Punktverteilung des Internationalen Skiverbandes FIS gibt es für einen Sieg in einem Einzelwettbewerb 100 Punkte für den Gesamtweltcup, der Zweitplatzierte erhält 80 Punkte und der Dritte 60. Bis zum 30. Platz werden nach einem festgelegten Schlüssel Punkte verteilt.

„Flugshow“ - Der Skispringen-Podcast zur neuen Saison

Im Skispringen-Podcast „Flugshow“ geht es um die aktuellen Entwicklungen rund um den Weltcup im Skispringen. Im Fokus stehen die Rennen, sportpolitische Themen und spannende Einblicke hinter die Kulissen. Hier gibt es die neue Folge.

Skispringen: Der Kalender für den Weltcup 2022/23

*Hinweis der Redaktion: Es handelt sich anbei um den vorläufigen Kalender. Auch die Uhrzeiten der Wettkämpfe sind noch nicht festgelegt.

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen oder der Corona-Pandemie kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen.

