Aufatmen in Bischofshofen: Vierschanzentournee-Finale kann stattfinden

Von: Jannek Ringen

Eine Lawine zerstörte Teile der Schanze in Bischofshofen, das Finale der Vierschanzentournee war in Gefahr. Nun gibt es Klarheit, das Springen findet statt.

Update vom 22. Dezember, 18.25 Uhr: Das Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen kann wie geplant am 6. Januar 2024 stattfinden. Das gab Manfred Schützenhofer, Präsident des Skiclubs Bischofshofen und Leiter des Organisationskomitees (OK) beim Dreikönigsspringen, am Freitagnachmittag bekannt.

„Dank der tollen Unterstützung von allen Seiten sind die Schäden im Hang und an der Bande behoben. Der Aufsprung und Auslauf sind bereits wieder mit Schnee belegt. Nach Weihnachten fangen wir am 27. Dezember mit der Feinpräparierung an“, so Schützenhofer, der zudem erklärte: „Insgesamt waren wir in den vergangenen Tagen mit bis zu 120 Mann von früh bis spät im Einsatz, das war wirklich eine Herkulesaufgabe.“ Vor wenigen Tagen hatte es noch Sorge um die Austragung gegeben, nachdem eine Lawine Teile der Schanze zerstört hatte.

Erstmeldung vom 18. Dezember, 13.37 Uhr: Bischofshofen – In weniger als zwei Wochen startet die 72. Vierschanzentournee in Oberstdorf. Während die Athleten mitten in der Vorbereitung für den prestigeträchtigen Wettbewerb stecken, sorgen sich die Veranstalter um den Ablauf. Denn in Bischofshofen, wo das Finale stattfinden soll, ist derzeit nicht an Skispringen zu denken.

Termine Vierschanzentournee 29. Dezember 2023 Oberstdorf 1. Januar 2024 Garmisch-Partenkirchen 3. Januar 2024 Innsbruck 6. Januar 2024 Bischofshofen

Vierschanzentournee startet in die 72. Auflage

Am 28. Dezember dieses Jahres startet die Qualifikation für die erste Etappe der Vierschanzentournee in Oberstdorf. Es ist die 72. Auflage der beliebten Wintersporttournee und wird von vielen Wintersportfans mit voller Vorfreude erwartet. Deutsche Fans warten seit 2002, als Sven Hannawald alle vier Springen gewinnen konnte, auf einen deutschen Tourneesieg.

Große Hoffnungen haben sie in Karl Geiger, Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler gesetzt. Letzterer wird die Vierschanzentournee jedoch verpassen, da der sechsmalige Skisprung-Weltmeister aufgrund eines Formtiefs nicht für den A-Kader berufen wurde. Dennoch hofft der deutsche Wintersport auf einen Erfolg, denn besonders Geiger und Wellinger zeigten sich zuletzt in Topform.

So sah die Schanze in Bischofshofen bei der letzten Vierschanzentournee aus. © IMAGO / Ulrich Wagner

Lawine zerstört Schanze in Bischofshofen – Vierschanzentournee-Finale in Gefahr

Etwas mehr als zwei Wochen vor dem Ende der Vierschanzentournee stehen die Verantwortlichen jedoch vor einer großen Ungewissheit. Die Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen, wo am 6. Januar das Finale stattfinden soll, hat aktuell mit den Folgen einer Lawine zu kämpfen. Dort ist aktuell nicht an Skispringen zu denken, denn derzeit stehen die Reparaturarbeiten im Vordergrund.

Wie Skiclub-Chef Manfred Schützenhofer erklärte, ist eine Absage keine Option. „Wir müssen es einfach schaffen“, sagte er der österreichischen Kronen Zeitung. Die Schneenetze im oberen Bereich des Aufsprunghangs gaben unter den Schneemassen nach, sodass eine Lawine entstand. „Das ist uns noch nie passiert. Wir hatten viel Schnee, danach regnete es stark. Da dürfte die Last für die Netze zu groß geworden sein“, schilderte Schützenhofer den Vorfall.

Aufräumarbeiten laufen – Schaden in sechsstelliger Höhe

Am Montag begannen die Aufräumarbeiten an der Schanze. Diese laufen auf Hochtouren, damit sich ein Finale der Vierschanzentournee noch realisieren lässt. Allerdings gestalten sich diese als kompliziert, da der Schneehaufen im Auslauf nach Angaben der Veranstalter hart wie Beton sei.

Sofern die Strecke geräumt ist, geht es an die Reparaturarbeiten. Ungefähr 100 Meter der Schanze wurden durch die Lawine zerstört. Während im Hintergrund Extraschichten laufen, konnte Schützenhofer noch keine genauen Angaben über die Kosten des Schadens machen: „Das kann man noch nicht sagen. Es wird eine sechsstellige Summe sein.“ (jari)