Skispringen im Liveticker: Wellinger macht Hoffnung, Geiger verzichtet

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Skispringen: Andreas Wellinger wurde Zweiter in der Qualifikation. © picture alliance/dpa/pap | Grzegorz Momot

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird am Samstag fortgesetzt. In Bad Mitterndorf steht das erste Skifliegen der Saison an. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Bad Mitterndorf - Der Weltcup 2022/23 im Skispringen gastiert erstmals auf einer Flugschanze. Am Kulm in Bad Mitterndorf werden am Wochenende zwei Skifliegen ausgetragen. Um 14:15 Uhr beginnt am Samstag der 1. Durchgang, gegen 15:15 Uhr das Finale. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen dabei.

Die deutsche Mannschaft geht dann in leicht veränderter Formation in die Fliegen auf den WM-Schanzen von 2024. Karl Geiger und Philipp Raimund verzichten auf das Wochenende am Kulm und trainieren mit Bundestrainer Stefan Horngacher in Oberstdorf.

Skispringen im Liveticker: Lisso nutzt erste Chance nicht

Pius Paschke ist zurück im Weltcup-Team und auch Youngster Justin Lisso darf sich beweisen. Das erste Fliegen der neuen Skispringen-Saison wird allerdings ohne Lisso stattfinden.

In der Qualifikation am Freitag wurde der 23-Jährige nur 45. und verpasste den Wettkampf am Samstag. Im Skifliegen sind nur die Top 40 der Qualifikation startberechtigt, an regulären Springen nehmen 50 Athleten teil.

Skispringen im Liveticker: Wellinger ragt wieder heraus

Andreas Wellinger zeigte am Freitag einen starken Flug auf 230,5 Meter und wurde hinter Quali-Sieger Stefan Kraft aus Österreich Zweiter. Bereits bei den Springen in Japan war Wellinger der konstanteste Deutsche, diesen Trend setzte er am Kulm fort.

Markus Eisenbichler (13.), Constantin Schmid (31.), Pius Paschke (34.) und Stephan Leyhe (37.) sind am Samstag ebenfalls dabei, haben aber noch deutlich Luft nach oben.

Im Fokus steht am Wochenende in Bad Mitterndorf der Kampf ums Gelbe Trikot. Halvor Egner Granerud ist bis auf 48 Punkte an Dawid Kubacki herangerückt und landete als Dritter in der Qualifikation einen Platz vor seinem Rivalen. Granerud, Kubacki, Kraft, der wiedererstarkte Ryoyu Kobayashi und die starken Flieger Timi Zajc und Ziga Jelar aus Slowenien gehören neben Wellinger zu den Favoriten. Hier geht es zur Startliste

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen geht von November bis April. Im Terminkalender der Herren sind 32 Einzelwettbewerbe vorgesehen. Die Ergebnisse der Events fließen in die Gesamtwertung und die Nationenwertung ein. chiemgau24.de begleitet die Skispringen-Saison im Liveticker.

