Skispringer geht auf Toilette – und verpasst dann seinen Sprung

Von: Korbinian Kothny

Das polnische Skisprung-Team steckt in der Krise. Ein kurioser Vorfall mit einem verlorenen Rucksack setzt dem Debakel die Krone auf.

Lillehammer – Die Skispringer aus Polen stecken in einer tiefen Misere. Die glorreichen Zeiten von Olympiagewinner Dawid Kubacki und Gewinner der Vierschanzentournee Kamil Stoch scheinen der Vergangenheit anzugehören. Bei dem dritten Wettkampf der aktuellen Weltcup-Saison am Samstag in Lillehammer, schaffte es kein polnischer Athlet unter die besten 20.

Wasek verliert seinen Rucksack nach Toilettenbesuch vor dem Sprung

Erst auf Platz 23 tauchte mit Pawel Wasek der erste Pole in der Rangliste auf. Doch die Freude des 24-Jährigen währte nur kurz. Denn am Sonntag konnte Wasek nicht einmal an den Start gehen.

Der Grund dafür war besonders skurril: Nachdem Wasek kurz vor seinem Sprung noch einen Toilettenbesuch einlegte, war seine Ausrüstung plötzlich verschwunden. „Ich habe meinen Rucksack abgestellt und bin auf die Toilette gegangen. Als ich zurückkam, war er weg“, berichtete der 24-Jährige im Gespräch mit Eurosport.

Pawel Wasek verpasste das Springen am Sonntag in Lillehammer aus kuriosem Grund. © Fotomontage / IMAGO / Newspix / Lobeca

Polens Nationaltrainer Tuchbichler verteidigt Wasek

„Jemand vom Personal entschied, dass der Rucksack nach unten geschickt werden sollte, da niemand bei ihm war. Ich bin schnell zum Aufzug, habe es aber nicht geschafft, ihn wiederzubekommen“, führte Wasek weiter aus. Die Konsequenz: Wasek verpasste seinen festgelegten Start und durfte nicht mehr auf die Schanze.

„Es war eine dumme Situation, es war nicht meine Schuld. Niemand wollte mir helfen“, beklagte sich der 24-Jährige. Sein Nationaltrainer Stefan Tuchbichler sprang ihm gegenüber NRK zur Seite: „Es war nicht seine Schuld, er war für diese Situation nicht verantwortlich“. Der Österreicher habe einen solchen Vorfall „noch nie erlebt“.

Trotz aller Einwände durfte Wasek letztendlich nicht starten und verpasste das Springen am Sonntag. Für das polnische Team war dies der bizarre Höhepunkt eines völlig missglückten Wochenendes … (kk)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Korbinian Kothny sorgfältig überprüft.