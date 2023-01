DSV-Skispringer melden sich zurück: Eisenbichler und Geiger gelingt Befreiungsschlag

Von: Patrick Mayer

In Zakopane gut drauf: DSV-Adler Markus Eisenbichler aus Bad Reichenhall. © Grzegorz Momot/PAP/dpa

Im polnischen Zakopane schaffen die deutschen Skispringer mit hervorragenden Weiten den Anschluss an die Weltspitze. Keiner springt weiter als Markus Eisenbichler aus Bad Reichenhall. Der Ticker zum Nachlesen.

Skispringen im polnischen Zakopane : Österreich gewinnt vor Polen und Deutschland.

im polnischen : Österreich gewinnt vor Polen und Deutschland. Markus Eisenbichler mit der Top-Weite: Keiner springt weiter als der DSV-Adler aus Bad Reichenhall.

Zum Aktualisieren drücken Sie F5 oder ziehen Sie den Smartphone-Bildschirm nach unten.

Fazit: Die deutschen Skispringer haben im ersten Teamwettkampf der Saison mit Rang drei aufsteigende Form bewiesen. Markus Eisenbichler, Team-Debütant Philipp Raimund, Karl Geiger und Andreas Wellinger flogen in Zakopane eine Woche nach der enttäuschenden Vierschanzentournee mit 1144,4 Punkten souverän auf das Podest. Der Sieg ging an Österreich (1151,5) knapp vor Gastgeber Polen (1150,5).

Für Olympiasieger Österreich sorgten Daniel Tschofenig, Michael Hayböck, Manuel Fettner und Stefan Kraft für eine gelungene WM-Generalprobe im Teamspringen. Hinter Deutschland folgte der Olympia-Zweite Slowenien (1117,7) mit deutlichem Rückstand auf Rang vier.

Endstand: Skispringen im polnischen Zakopane - Österreich gewinnt vor Polen und Deutschland

1. Österreich 2. Polen 3. Deutschland 4. Slowenien 5. Norwegen 6. Finnland 7. USA 8. Tschechien

17.35 Uhr: Überraschung! Kubacki zerlegt es den Sprung. Der Weltcup-Führende landet nur bei 127,5 Metern. Weil er aber ordentlich Rückenwind hatte, gibt es Bonus-Punkte. Noch größere Probleme hat Kraft mit 123 Metern. Dennoch gewinnt Österreich mit einem Punkt Vorsprung hauchdünn dieses Teamspringen vor Polen und Deutschland.

17.32 Uhr: Das ist das Podest! Andreas Wellinger aus dem Chiemgau landet bei 131,5 Metern. Damit bleiben die DSV-Adler vor Slowenien und den Norwegern.

17.30 Uhr: Tournee-Sieger Granerud geht als letzter Norweger vom Tisch. 132 Meter sind ordentlich, aber das wird nicht reichen, um Deutschland vom Podest zu verdrängen. Dasselbe gilt für die Slowenen - für Lanisek sind es nur 129 Meter.

Teamspringen von Zakopane live: 2. Durchgang, 7/8 Springer - Allgäuer Karl Geiger schreit seine Freude raus

17.25 Uhr: Deutschland ist an Polen dran! Wasek kommt nicht gut vom Schanzentisch - und nur auf 127,5 Meter. Jetzt sind es vor dem letzten Springer nur noch vier Meter zwischen beiden Teams. 130,5 Meter sind es für den Österreicher Fettner.

17.23 Uhr: Riesen-Jubel beim Allgäuer Geiger! Der Mann aus Oberstdorf landet technisch sauber bei 138 Metern. Damit hält Deutschland sicher den dritten Platz. Oder geht noch mehr?

17.22 Uhr: Zajc kann für Slowenen jedoch die Platzierung vor Norwegen behaupten. Er schafft es in Zakopane auf 131 Meter.

17.20 Uhr: Forfang ist für die füntplatzierten Norweger an der Reihe. Der Skandinavier ballt nach respektablen 135 Metern die Faust.

Teamspringen von Zakopane live: 2. Durchgang, 6/8 Springer - Sieg ist für Österreich greifbar

17.15 Uhr: Michael Hayboeck fliegt auf 138 Meter. Österreich arbeitet sich damit in Zakopane Schrittn für Schritt dem Sieg entgegen.

17.13 Uhr: Der junge Philipp Raimund für Deutschland. 131,5 Meter für den Schwaben, der eine wackelige Landung hat. Dennoch: Die Weite ist wirklich gut. Polen legt durch Zyla 134 Meter vor.

17.11 Uhr: Der Norweger Sundal erreicht 130,5 Meter. Damit dürften die Skandinavier weiter deutlich hinter dem deutschen Team bleiben, während sie Druck auf Slowenien machen. Für die Slowenen bringt Prevc starke 135,5 Meter auf den Hang.

17.09 Uhr: Wir sind mittlerweile beim jeweils zweiten Springer im zweiten Durchgang angelangt. Finnland verteidigt Platz sechs vor Tschechien und den USA.

Teamspringen von Zakopane live: 2. Durchgang, 5/8 Springer - Markus Eisenbichler mit der Top-Weite

17.05 Uhr: Kamil Stoch für Polen. Der einstige Tournee-Sieger landet nur bei 128 Meter. Damit macht Deutschland Punkte auf die Lokalmatadoren gut. Hervorragend! Österreich führt nun, das DSV-Team bleibt mit sechs Metern Rückstand auf die Hausherren Dritter. Es sieht gut aus mit Blick auf einen Podestplatz.

17.03 Uhr: Eisenbichler, der Teufelskerl aus Bad Reichenhall! Sauber! Der Oberbayer fliegt auf 140 Meter. Es ist die heute mit Abstand weiteste Weite. Brutal, „Eisi“ ist zurück im Geschäft! Auf der Schanze jubelt der Allgäuer Geiger frenetisch mit.

17.02 Uhr: Der Slowene Kos schafft es bei einer Windstärke von 91,6 km/h auf passable 132 Meter. Kann Deutschland die Springer von der Adriaküste auf Distanz halten? Der Norweger Lindvik setzt nur bei 122,5 Meter auf. Das ist gut für die DSV-Adler.

16.59 Uhr: Tschechien, Finnland und die USA machen den Anfang. Mit den ersten von insgesamt acht Plätzen werden sie aber nichts zu tun haben. Rumänien ist nach dem ersten Durchgang ausgeschieden.

16.55 Uhr: Weiter geht es in Zakopane mit dem zweiten Durchgang! Pro Land springen wieder vier Springer.

Teamspringen von Zakopane live: 1. Durchgang, 4/8 Springer - Deutschland ist zur Pause Dritter

16.37 Uhr: Österreichs Kraft gelingen nur 130 Meter. Damit führen die Polen nach dem ersten Durchgang - und Deutschland ist noch in Schlagdistanz. Das war die erste Runde in Zakopane.

16.36 Uhr: Weltcup-Leader Kubacki springt seinen jubelnden Landsleuten entgegen. Und holt sich mit einem technisch brillanten Telemark die Führung.

16.35 Uhr: Tournee-Sieger Granerud landet bei 136 Metern. Damit bleibt auch Norwegen hinter Deutschland, trotz eines guten Sprungs. Das ist wohl Rang drei nach dem ersten Durchgang.

16.34 Uhr: Der Slowene Lanisek fliegt hoch über den Hang. 135 Meter für den Zweiten des Weltcups, der Rückstand auf die Deutschen gutmacht. Dennoch liegen die DSV-Adler noch fast zehn Meter vor den Slowenen.

16.32 Uhr: Andreas Wellinger bringt nur 125,5 Meter auf den Hang. Das war der bislang schwächste deutsche Sprung. Der Mann aus dem oberbayerischen Chiemgau sieht folglich nicht zufrieden aus.

Teamspringen von Zakopane live: 1. Durchgang, 3/8 Springer - Allgäuer Geiger mit Riesen-Satz

16.25 Uhr: Pawel Wasek kommt nur auf 126 Meter - und bleibt zehn Meter hinter Geiger. Damit ist Deutschland bis auf 1,6 Punkten an den Polen dran. Das ist nicht mal ein Meter. Österreich geht durch Manuel Fettner in Führung.

16.23 Uhr: Karl Geiger ist an der Reihe. „Sehr gut!“, sagt ARD-Experte Sven Hannawald. Der Springer aus dem Allgäu kommt auf hervorragende 136 Meter. Das ist erneut die Führung für Deutschland, die Mannschaft bleibt vor Slowenien.

Teamspringen von Zakopane live: 1. Durchgang, 2/8 Springer - Raimund bringt DSV-Adler nach vorn

16.19 Uhr: 136,5 Meter für den Österreicher Michael Hayboeck. Sein Team liegt aber dennoch 1,5 Punkte hinter den Hausherren.

16.17 Uhr: Polen ist beim Heimspiel richtig gut drauf. Piotr Zyla landet bei 134 Metern und versetzt die rund 25.000 Fans an der Schanze in große Euphorie.

16.15 Uhr: Peter Prevc für Slowenien: Er kann den Sprung von Raimund aber nicht wettmachen, weswegen die DSV-Adler weiter in Führung bleiben.

16.13 Uhr: Mit Philipp Raimund geht der zweite Deutsche vom Schanzentisch. Der 22-jährige Schwabe überzeugt auch in Zakopane und bringt Deutschland mit 127,5 Metern wieder in Führung.

Teamspringen von Zakopane im Live-Ticker: 1. Durchgang, 1/8 Springer - Markus Eisenbichler überzeugt

16.10 Uhr: Tschofenig für Österreich: Dem Sieger der Quali gelingt mit 137 Metern der weiteste Sprung. Weil die Noten aber nicht ganz so gut sind, bleiben die Polen in Führung. Deutschland ist nach der ersten Gruppe Vierter.

16.08 Uhr: Respekt! Kamil Stoch legt beim Heimspiel in Zakopane einen 134-Meter-Satz hin. Damit gehen die Polen in Führung.

16.06 Uhr: Markus Eisenbichler ist als erster Deutscher gesprungen. Mit 131 Metern ein guter Sprung. Der Slowene Kos landet mit 123,5 Metern deutlich hinter dem Mann aus Bad Reichenhall. Sehr gut!

16.03 Uhr: In Polen gehen die ersten Springer vom Schanzentisch. Gerade war der erste Springer der USA an der Reihe.

16.02 Uhr: Der Wettbewerb in Zakopane hat begonnen!

Wintersport-Kult: Die Skisprung-Schanze von Zakopane. Hier geht Andreas Wellinger vom Schanzentisch. © Michal Dyjuk/AP/dpa

Update vom 14. Januar, 15.58 Uhr: Bundestrainer Stefan Horngacher steht nach schlechten Ergebnissen im Fokus. Vor dem Teamspringen in Zakopane hat sich der Tiroler in der ARD geäußert.

„Wir haben ein paar Sachen analysiert und im Training auf der Schanze forciert. Wir sind auf einem guten Weg. Das hat der Andi Wellinger gezeigt, der gestern Vierter war“, sagte der Österreicher und meinte zu den Zielen in Polen: „Wenn wir in Zakopane einen Top-3-Platz machen, auf das Podest kommen, wäre ich sehr, sehr zufrieden. Im Einzelspringen sollten wir zumindest mit zwei Leuten unter die Top-10 kommen.“ Horngacher forderte: „Wir müssen jetzt die Ruhe behalten und die Dinge, die wir analysiert haben, bearbeiten.“

Teamspringen von Zakopane im Live-Ticker: Halvor Egner Granerud ist Dominator im Weltcup

Update vom 14. Januar, 15.40 Uhr: Der Norweger Halvor Egner Granerud war in den vergangenen Wochen der Dominator des Skisprung-Weltcups - inklusive Tournee-Sieg. Sein Vorbild ist ein Deutscher.

„Seit Sven Hannawald bin ich vom Skispringen besessen“, erzählte der 26-Jährige nach seinem Sieg in Bischofshofen. Vier Weltcup-Siege hat der Skandinavier in dieser Saison bereits geholt. Norwegen, Polen, Österreich, Slowenien, Deutschland - diese Nationen werden heute wohl das Podest untereinander ausmachen. Während die einst so starken Finnen und Japaner weiter nach ihrer Form und einem Sieg-Springer suchen.

Teamspringen von Zakopane im Live-Ticker: Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher unter Druck

Update vom 14. Januar, 15.05 Uhr: Bundestrainer Stefan Horngacher steht nach enttäuschenden Ergebnissen bei der Vierschanzentournee in Zakopane unter Druck. Der Österreicher muss Ergebnisse liefern.

Das Vertrauensverhältnis mit der Mannschaft sei „absolut“ intakt, erklärte Horngacher nach dem jüngsten Springen in Bischofshofen: „Die wissen, dass wir nicht die schlechtesten Trainer sind und irgendeinen Blödsinn verzapfen“. Der 53-jährige Tiroler ist seit April 2019 Bundestrainer Deutschlands.

Kult im Skisprung-Weltcup: die Schanze „Wielka Krokiew“ im polnischen Zakopane. © IMAGO / Newspix

Teamspringen von Zakopane im Live-Ticker: Skisprungschanze Wielka Krokiew ist Kult im Weltcup

Update vom 14. Januar, 14.30 Uhr: Die Skisprungschanze Wielka Krokiew ist ein echtes Highlight im internationalen Weltcup-Kalender. Es ist eine Natuschanze, die schon in den 1920er Jahren in den Nordhang des gleichnamigen Berges gebaut wurde und von dichten Bäumen umgeben ist.

In der Arena davor haben bis zu 25.000 Fans Platz, die auch heute richtig für Stimmung sorgen dürften. Schließlich gehört das polnische Team um Kubacki, Piotr Zyla (5. Platz im Weltcup) und Kamil Stoch (9.) zu den Favoriten beim Skisprung-Heimspiel im Gebirge Westtatra.

Teamspringen von Zakopane im Live-Ticker: Pole Dawid Kubacki führt den Gesamtweltcup an

Update vom 14. Januar, 14.10 Uhr: Werfen wir einen Blick auf den Gesamtweltcup der Skispringer. Der Pole David Kubacki führt das Klassement nach seinem Sieg beim Tournee-Springen in Innsbruck deutlich an. Er rangiert vor dem Slowenen Anze Lanisek und dem Gewinenr der Vierschanzentournee, Halvor Egner Granerud (Norwegen). Der beste Deutsche ist aktuell Karl Geiger auf Platz acht, Andreas Wellinger ist vor dem Einzelspringen in Zakopane Zwölfter.

Platzierung Gesamtweltcup: Nation: Punkte: 1. Dawid Kubacki Polen 930 2. Anze Lanisek Slowenien 822 3. Halvor Egner Granerud Norwegen 796 ... ... ... 8. Karl Geiger Deutschland 276 12. Andreas Wellinger Deutschland 220 18. Pius Paschke Deutschland 164 22. Markus Eisenbichler Deutschland 125 23. Constantin Schmid Deutschland 120 29. Stephan Leyhe Deutschland 89 30. Philipp Raimund Deutschland 88

Erstmeldung vom 14. Januar: München/Zakopane - Die Vierschanzentournee war letztlich eine große Enttäuschung für die Skispringer des Deutschen Ski-Verbands (DSV). Wie geht es für die DSV-Adler im weiteren Saisonverlauf weiter? Kommt die Wende bereits im Teamspringen von Zakopane.

Skispringen live: Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler verbessert – DSV-Adler mit aufsteigender Form

An diesem Samstag steht zunächst das zweite Teamspringen (16 Uhr) des laufenden Winters auf dem Programm. Und zwar in Zakopane, dem polnischen Kult-Wintersportort unweit der Grenze zur Slowakei. Zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes messen sich dann am Sonntag die 50 Springer im Einzelwettbewerb.

Immerhin: Die deutschen Skispringer haben sich nach der enttäuschenden Vierschanzentournee in der Qualifikation zum Einzelspringen deutlich verbessert gezeigt. Der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) belegte am Freitag nach einem starken Sprung auf 135,5 m (142,2 Punkte) Platz vier. Den Sieg in der Qualifikation sicherte sich der Österreicher Daniel Tschofenig (138,5 m/149,1).

Neben Wellinger schafften auch die anderen fünf deutschen Springer den Einzug in den Wettkampf. Karl Geiger (Oberstdorf) als Zehnter und Markus Eisenbichler (Siegsdorf) als 14. sprangen unter die Top 15. Auch Stephan Leyhe (Willingen) als 18., Tournee-Überraschung Philipp Raimund (Oberstdorf/19.) und Constantin Schmid (Oberaudorf/31.) qualifizierten sich souverän. Der norwegische Tourneesieger Halvor Egner Granerud, zugleich Führender im Gesamt-Weltcup, musste sich hingegen mit Rang elf begnügen.

Teamspringen von Zakopane im Live-Ticker: Wie schneiden die deutschen Skispringer in Polen ab?

An diesem Samstag stehen sich nun also die Teams der jeweiligen Nationen gegenüber. Deutschland ist im Teamspringen traditionell stark. Bei den Olympischen Winterspielen holten die DSV-Adler Bronze hinter Österreich und Slowenien. Und heute?

Verfolgen Sie das Teamspringen von Zakopane ab 16 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)