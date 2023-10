Skispringen-Weltcup 2023/2024: Termine, Zeitplan und Disziplinen im Überblick

Von: Korbinian Kothny, Andre Oechsner

Der Skispringen-Weltcup 2023/2024 steht vor der Tür. Mit neuen Wettbewerben und alten Favoriten verspricht die Saison Spannung pur.

Kuusamo – Selbst im Sommer bleibt das Skispringen ein fester Bestandteil, nur eben ohne Schnee. Bei den Europaspielen im Juni/Juli in Polen fanden insgesamt fünf Skisprungwettbewerbe statt. Die Weltcup-Elite war jedoch nicht auf den Matten von Krakau vertreten.

Für Österreich sicherte sich Daniel Tschofenig auf der Normalschanze die Goldmedaille, während der Pole Dawid Kubacki nach dem Springen auf der Großschanze ganz oben auf dem Podium stand. Aus deutscher Perspektive ist die Bronzemedaille von Philipp Raimund auf der Großschanze erwähnenswert. Das Sommerspringen dient als eine Art Leistungsüberprüfung. Wo müssen im Hinblick auf den Winter Anpassungen vorgenommen werden? Wo sind Verbesserungen, insbesondere beim Material, erforderlich?

Skispringen-Weltcup 2023/2024: Halvor Egner Granerud tritt als Gesamtweltcup-Sieger an

Mit diesen mehr oder weniger repräsentativen Ergebnissen startet der neue Weltcup, dessen Auftaktveranstaltung das Nachtspringen auf der Rukatunturi-Schanze im finnischen Kuusamo am 25./26. November ist. Der Norweger Halvor Egner Granerud konnte in der letzten Saison den Gesamtweltcup für sich entscheiden.

Granerud, der den Gesamtweltcup nach 2020/21 zum zweiten Mal gewann, erreichte in der Endabrechnung 2.160 Punkte und hatte damit einen beachtlichen Vorsprung von 188 Punkten auf den Zweitplatzierten Dawid Kubacki. Der Österreicher Stefan Kraft beendete den Weltcup als Dritter und konnte im Laufe der Saison insgesamt 1.884 Punkte sammeln.

Wer kann Halvor Egner Granerud beim Skispringen-Weltcup 2023/2024 vom Thron stoßen? © IMAGO/TOMASZ MARKOWSKI

Skispringen-Weltcup 2023/2024: Änderungen im Terminkalender

Der Skisprung-Weltcup 2023/24 beginnt am letzten Novemberwochenende und endet im späten März. Nach der traditionellen Vierschanzentournee, die über Neujahr ausgetragen wird, findet erstmals eine polnische Tour statt. Diese wird an drei verschiedenen Sprungstätten ausgetragen und trägt den Namen PolSKI-Tour. Ende Januar wird die Skiflug-WM am Kulm ausgetragen.

Es wird auch wieder zwei Wettbewerbe im norwegischen Trondheim geben. In der letzten Saison musste dort wegen Umbaumaßnahmen für die Nordischen Skiweltmeisterschaften 2025 pausiert werden. Lillehammer ist nicht Teil der RAW Air, dort wird aber Anfang Dezember ein Weltcup stattfinden. Zudem wurden die Springen im US-amerikanischen Lake Placid fest in den Sprungkalender aufgenommen.

Skispringen-Weltcup 2023/2024: Punktevergabe

Um den neuen Skisprung-König zu ermitteln, werden pro Wettbewerb unterschiedliche Punktzahlen vergeben. Die ersten 30 Springer erhalten Punkte, wobei der Sieger 100 Punkte und der Letzte in diesem Ranking einen Punkt erhält. Bei den Mannschaftsspringen erhält die erste von acht Nationen 400 Punkte, pro Platzierung geht es dann um 50-Punkte-Schritte nach unten.

Platzierung Punkte 1. Platz 100 2. Platz 80 3. Platz 60 4. Platz 50 5. Platz 45 6. Platz 40 7. Platz 36 8. Platz 32 9. Platz 29 10. Platz 26

Skispringen-Weltcup 2023/2024: Deutsche Favoriten

Sieben Springer wurden von Trainer Stefan Horngacher in die sogenannte Lehrgangsgruppe Ia berufen. Diese Athleten sind bei den Wettbewerben jeweils zunächst gesetzt. Andreas Wellinger, der die letzte Saison auf Platz 6 beendete, gilt als größte Bedrohung für die Weltspitze. Dahinter sollte der Elftplatzierte Karl Geiger wieder eine gute Rolle spielen.

Philipp Raimund, der bei den Europaspielen von der Großschanze Bronze holte und während des gesamten Wettbewerbs eine gute Form zeigte, könnte den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Wellinger, Geiger und Co. waren übrigens nicht in Polen vertreten.

Start des Skispringen-Weltcups 2023/2024 in Kuusamo

Am letzten Novemberwochenende macht der Skisprung-Zirkus zum ersten Mal an einem Ort Halt. Der erste Block ist geprägt von Nachtspringen, die in Kuusamo ihren Anfang nehmen werden.

Datum Austragungsort Schanze Samstag, 25.11.2023 Kuusamo, Finnland Rukatunturi-Schanze, HS142 Sonntag, 26.11.2023 Kuusamo, Finnland Rukatunturi-Schanze, HS142 Samstag, 02.12.2023 Lillehammer, Norwegen Lysgärdsbakken, HS98 Sonntag, 03.12.2023 Lillehammer, Norwegen Lysgärdsbakken, HS140 Samstag, 09.12.2023 Klingenthal, Deutschland Vogtland Arena, HS140 Sonntag, 10.12.2023 Klingenthal, Deutschland Vogtland Arena, HS140 Samstag, 16.12.2023 Engelberg, Schweiz Gross-Titlis-Schanze, HS140 Sonntag, 17.12.2023 Engelberg, Schweiz Gross-Titlis-Schanze, HS140

Skispringen-Weltcup 2023/2024: Die traditionelle Vierschanzentournee

Die Vierschanzentournee, die 72. ihrer Art, wird traditionell über den Jahreswechsel ausgetragen. Beim Ergebnis des Vorjahres gab es wenig Überraschungen. Halvor Egner Granerud triumphierte vor Dawid Kubacki und dem Slowenen Anze Lanisek. Bester Deutscher war Andreas Wellinger auf Platz elf.

Datum Austragungsort Schanze Freitag, 29.12.2023 Oberstdorf, Deutschland Schattenbergschanze, HS137 Montag, 01.01.2024 Garmisch-Partenkirchen, Deutschland Große Olympiaschanze, HS142 Mittwoch, 03.01.2024 Innsbruck, Österreich Bergiselschanze, HS128 Samstag, 06.01.2024 Bischofshofen, Österreich Paul-Außerleitner-Schanze, HS142

Neue Attraktion im Skispringen-Weltcup 2023/2024: Die PolSKI-Tour 2024

Die PolSKI-Tour 2024 findet in dieser Weltcup-Saison zum ersten Mal statt. Die drei Skisprungschanzen in Wisla, Szczyrk und Zakopane dienen dabei als Austragungsorte. Insgesamt werden in der angesetzten Woche drei Einzelwettbewerbe sowie zwei Teamwettbewerbe ausgetragen. Wie bei allen Weltcupspringen gibt es auch für die Touretappen Weltcuppunkte.

Datum Austragungsort Schanze Samstag, 13.01.2024 Wisla, Polen Malinka, HS134 Sonntag, 14.01.2024 Wisla, Polen Malinka, HS134 Mittwoch, 17.01.2024 Szczyrk, Polen Skalite-Schanzen, HS104 Samstag, 20.01.2024 Zakopane, Polen Wielka Krokiew, HS140 Sonntag, 21.01.2024 Zakopane, Polen Wielka Krokiew, HS140

Besonderes Flair beim Skispringen-Weltcup 2023/2024: Hoch und weit bei der Skiflug-Weltmeisterschaft

Da der ursprünglich vorgesehene Austragungsort im tschechischen Harrachov kein FIS-Zertifikat mehr besitzt, wird die Skiflug-Weltmeisterschaft 2024 in Bad Mitterndorf am Kulm ausgetragen.

Datum Austragungsort Schanze Donnerstag, 25.01.2024 Bad Mitterndorf, Österreich Kulm, HS235 Freitag, 26.01.2024 Bad Mitterndorf, Österreich Kulm, HS235 Sonntag, 28.01.2024 Bad Mitterndorf, Österreich Kulm, HS235

Skispringen-Weltcup 2023/2024: Anstrengender Zwischenspurt

Im Februar und März sind die Athleten vor allem mit erheblichen Reisestrapazen konfrontiert. Nach dem Wettbewerb in Willingen geht es zunächst nach Lake Placid in die USA und anschließend nach Sapporo in Japan.

Datum Austragungsort Schanze Samstag, 03.02.2024 Willingen, Deutschland Mühlenkopfschanze, HS147 Sonntag, 04.02.2024 Willingen, Deutschland Mühlenkopfschanze, HS147 Samstag, 10.02.2024 Lake Placid, USA Große Olympiaschanze, HS128 Samstag, 10.02.2024 Lake Placid, USA Große Olympiaschanze, HS128 Sonntag, 11.02.2024 Lake Placid, USA Große Olympiaschanze, HS128 Samstag, 17.02.2024 Sapporo, Japan Okurayama-Schanze, HS137 Sonntag, 18.02.2024 Sapporo, Japan Okurayama-Schanze, HS137 Freitag, 23.02.2024 Oberstdorf, Deutschland Heini-Klopfer-Skiflugschanze, HS235 Samstag, 24.02.2024 Oberstdorf, Deutschland Heini-Klopfer-Skiflugschanze, HS235 Sonntag, 25.02.2024 Oberstdorf, Deutschland Heini-Klopfer-Skiflugschanze, HS235 Samstag, 02.03.2024 Lahti, Finnland Salpausselkä-Schanze, HS130 Sonntag, 03.03.2024 Lahti, Finnland Salpausselkä-Schanze, HS130

Skispringen-Weltcup 2023/2024 im Zielsprint: Die 8. Raw Air in Norwegen

Die Wettkampfserie wird in diesem Jahr an drei Orten in Norwegen ausgetragen: in Oslo, Trondheim und Vikersund. Das Highlight ist zweifellos das Skifliegen an den letzten beiden Tagen. In der letzten Saison holte der Lokalmatador Halvor Egner Granerud den Titel, Zweiter wurde Stefan Kraft, Dritter Anze Lanisek.

Datum Austragungsort Schanze Samstag, 09.03.2024 Oslo, Norwegen Holmenkollbakken, HS134 Sonntag, 10.03.2024 Oslo, Norwegen Holmenkollbakken, HS134 Dienstag, 12.03.2024 Trondheim, Norwegen Granasen, HS100 Mittwoch, 13.03.2024 Trondheim, Norwegen Granasen, HS140 Samstag, 16.03.2024 Vikersund, Norwegen Vikersundbakken, HS240 Sonntag, 17.03.2024 Vikersund, Norwegen Vikersundbakken, HS240

Skispringen-Weltcup 2023/2024 im Zielsprint: Das Finale beim Skifliegen in Planica

Der Skispringen-Weltcup 2023/2024 nähert sich dem Ende, das letzte Wochenende steht bevor. Wie jede Saison wird auch diese mit einem Wettbewerb im Skifliegen abgeschlossen, dieses Jahr wieder in Planica. Bei schwierigen Windverhältnissen siegten im letzten Weltcup Stefan Kraft und Timi Zajc im Einzel, den Teamwettbewerb gewann Österreich.

Datum Austragungsort Schanze Freitag, 22.03.2024 Planica, Slowenien Letalnica bratov Gorisek, HS240 Samstag, 23.03.2024 Planica, Slowenien Letalnica bratov Gorisek, HS240 Sonntag, 24.03.2024 Planica, Slowenien Letalnica bratov Gorisek, HS240

Zum ersten Mal seit der Saison 2019/20 wird kein Mixed-Teamspringen ausgetragen. Für die Herren sind jedoch drei Super-Teamspringen geplant, bei denen jeweils zwei Personen pro Nation antreten und dabei je drei Sprünge absolvieren.(aoe)

