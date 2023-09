Skisprung-Rüpel prügelt Mann vor Supermarkt krankenhausreif

Von: Sascha Mehr

Ein ehemaliger finnischer Skispringer leistete sich auf einem Supermarkt-Parkplatz eine Auseinandersetzung und prügelte einen Mann ins Krankenhaus.

Helsinki – Nur noch wenige Wochen, bis der Skisprung-Weltcup in die neue Saison startet. Die Favoriten auf die Weltcupsiege kommen wie in den vergangenen Jahren vor allem aus Norwegen, Polen, Slowenien, Japan, Österreich und auch Deutschland. Dagegen spielt Finnland schon mehrere Jahre keine große Rolle mehr im Skispringen.

Ex-Skispringer mehrfach wegen Gewaltverbrechen verurteilt

Das war vor langer Zeit mal anders. In den 80er Jahren dominierte Matti Nykänen den Sport, in den 90ern und 2000ern waren mehrere Finnen in der Weltspitze, allen voran Janne Ahonen. In der Zeit von Ahonen gehörte auch ein gewisser Harri Olli zum Nationalteam Finnlands. Der größte Erfolg des heute 38-Jährigen war Silber von der Großschanze bei der WM 2007 in Sapporo.

Nachdem er mehrere Jahre schon nicht mehr zur Weltspitze gehört hatte, erklärte er 2016 seinen Rücktritt. Aufsehen erregte er in den letzten Jahren seiner Karriere nur noch außerhalb der Schanzen. 2012 und 2013 wurde Harri Olli jeweils wegen Gewaltverbrechen angeklagt und musste vor Gericht. Im ersten Fall kam er mit Bewährung davon, 2013 wurde er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Insgesamt viereinhalb Monate saß er hinter Gittern.

Harri Olli prügelte einen Mann ins Krankenhaus. © Antti Aimo-Koivisto/imago

Nun kam es zu einem weiteren Vorfall. Nach Informationen der finnischen Boulevardzeitung Seiska soll sich Harri Olli im Mai dieses Jahres eine Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Supermarktes mit dem neuen Partner seiner Ex-Frau geliefert haben. Der ehemalige Skispringer geriet mit ihm aneinander, als er sich mit seiner Verflossenen traf, um das gemeinsame Kind zurückzubringen.

Ex-Skisprung-Weltmeister schlägt Mann krankenhausreif

„Zwischen den beiden Ex-Partnern hat sich eine beängstigende Lage entwickelt, sodass Außenstehende eingreifen mussten“, sagte ein Augenzeuge gegenüber der Boulevardzeitung Seiska. Eine dieser außenstehenden Personen wurde von Harri Olli dann so heftig geschlagen, dass diese ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Das Opfer erstattete gegen den 38-jährigen Ex-Vizeweltmeister Anzeige. Nach Informationen von Seiska will sich Harri Olli nicht zu dem Vorfall äußern und verweist auf das laufende Verfahren. (smr)