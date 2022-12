Skisprung-Weltcup 2022/2023: Zeitplan – alle Termine und Orte im Überblick

Von: Andreas Apetz

Beim Skisprung-Weltcup 2022/23 wird von der Großschanze in Lillehammer (Norwegen) gesprungen. (Archivfoto) © picture alliance/dpa

Der Skisprung-Weltcup 2022/23 ist Anfang November gestartet und reicht bis in den April hinein. Alle Termine, Orte und Wettkämpfe im Überblick.

Engelberg – Der Terminplan des Skisprung-Weltcup 2022/23 erstreckt sich über fünf Monate. Zwischen November und April dürfen sich Wintersport-Fans regelmäßig auf spannende Sprünge der Skisprungelite freuen. Die Weltcup-Saison wird an zahlreichen europäischen Schanzen ausgetragen. Außerdem reisen die Athletinnen und Athleten im Januar sogar nach Japan, um dort Punkte zu holen.

Zu den sportlichen Highlights gehören natürlich die Vierschanzentournee vom 29. Dezember 2022 bis zum 6. Januar 2023 in Deutschland und Österreich, sowie die Nordische Skiweltmeisterschaft in Slowenien zwischen dem 21. Februar und dem 5. März 2023. Für eingefleischte Skisprung-Fans findet im März 2023 außerdem die Raw Air Tour statt: Ohne Pause tritt die Speerspitze des Skispringens an zehn aufeinanderfolgenden Wettkampftagen an den größten Schanzen Norwegens gegeneinander an.

Skisprung-Weltcup 2022/23: Der deutsche Kader der Herren und Damen

Die Zusammensetzung des deutschen Kaders für den Skisprung-Weltcup 2022/23 verkündete der Deutsche Skiverband (DSV) bereits März Mai 2022. Unter der Leitung von Trainergespann Stefan Horngacher und Michal Dolezal trainierten insgesamt elf Männer und Frauen für deutsche Medaillen. Für Horngacher ist es die vierte Saison als Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft. Dolezal stieß erst kürzlich zum DSV dazu, nachdem er im März 2022 seine Zusammenarbeit mit dem polnischen Skiverband beendet hatte.

Der deutsche Teilnehmerkreis beim Skisprung-Weltcup 2022/23 umfasst im A-Kader sechs Herren und fünf Damen. Der Gruppe 1a der Herren gehören an:

Der Gruppe 1a der Damen gehören an:

Katharina Althaus

Anna Rupprecht

Selina Freitag

Luisa Görlich

Paline Hessler

Der Saisonstart ist für alle teilnehmenden Wintersportler ein Sprung ins Ungewisse. Keiner weiß genau, wo er nach der langen Sommerpause leistungsmäßig steht. Eine Prognose, wer im Weltcup die Nase vorne haben wird, ist deshalb schwierig. Man kann jedoch davon ausgehen, dass die besten Akteure aus dem Vorjahr auch in der neuen Saison viele Punkte erhalten werden.

Im deutschen Team zählen Karl Geiger (Vorjahres Zweiter) und Markus Eisenbichler (sechster) sowie Katharina Althaus (vierte) zum Favoritenkreis. Titelverteidiger ist der Japaner Ryōyū Kobayashi.

Skisprung-Weltcup 2022/23: Zeitplan mit allen Terminen der Herren

Der Skisprung-Weltcup 2022/23 startet Anfang November mit dem Weltcup in Wisla in Polen. Nach Stationen in Finnland, Deutschland und der Schweiz geht es über den Jahreswechsel zur Vierschanzentournee 2022/23. Der Wettbewerb wird dieses Jahr zu 71. Mal ausgetragen und findet traditionsgemäß in Deutschland und Österreich statt.

Im Januar geht es für die Skispringerinnen und Skispringer unter anderem nach Japan zum Einzelspringen auf der gebirgigen Insel Hokkaido im Norden des Landes. Nach dem Springen in Willingen in Deutschland geht es über den großen Teich in die USA zum Lake Placid. Gegen Ende des Monats steht das nächste Highlight mit der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica, Solowenien, an.

Der Skisprung-Weltcup 2022/23 klingt mit der Raw Air Tour und weiteren Weltcups in Skandinavien aus, ehe es Ende März noch einmal zum Abschlussspringen nach Planica geht. Insgesamt treten die Herren in 32 Einzel-Wettbewerben gegeneinander an. Dreimal finden in dieser Saison klassische Team-Weltcups statt, zudem gibt es in Titisee-Neustadt und Willingen jeweils einen Mixed-Weltcup mit Teams aus je zwei Frauen und Männern.

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Wisla (Polen) vom 05.11. bis zum 06.11.2022:

Skisprung-Weltcup in Wisla (Polen) 05.11.2022, 16 Uhr Einzelspringen 06.11.2022, 16 Uhr Einzelspringen

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Ruka/Kuusamo (Finnland) vom 26.11. bis zum 27.11.2022:

Skisprung-Weltcup in Ruka/Kuusamo (Finnland) 26.11.2022, 9 Uhr Einzelspringen 27.11.2022, 9 Uhr Einzelspringen

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Titisee-Neustadt (Deutschland) vom 09.12. bis zum 11.12.2022:

Skisprung-Weltcup in Titisee-Neustadt (Deutschland) 09.12.2022, 11.45 Uhr Einzelspringen 10.12.2022, 11.45 Uhr Mixedwettbewerb 11.12.2022, 15.45 Uhr Einzelspringen

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Engelberg (Schweiz) vom 17.12. bis zum 18.12.2022:

Skisprung-Weltcup in Engelberg (Schweiz) 17.12.2022, 16 Uhr Einzelspringen der Herren 18.12.2022, 12.30 Uhr Einzelspringen der Herren

Skisprung-Weltcup 2022/23: Vierschanzentournee vom 29.12.2022 bis zum 06.01.2023:

Vierschanzentournee in Deutschland und Österreich 29.12.2023, 16.30 Uhr Vierschanzentournee in Oberstdorf (Deutschland) 01.01.2023, 14 Uhr Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) 04.01.2023, 13.30 Uhr Vierschanzentournee in Innsbruck (Österreich) 06.01.2023, 16.30 Uhr Vierschanzentournee in Bischofshofen (Österreich)

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Zakopane (Polen) vom 14.01. bis zum 15.01.2023:

Skisprung-Weltcup in Zakopane (Polen) 14.01.2023, 16 Uhr Einzelspringen 15.01.2023, 16 Uhr Teamspringen

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Sapporo (Japan) vom 20.01. bis zum 22.01.2023:

Skisprung-Weltcup in Sapporo (Japan) 20.01.2023, 8 Uhr Einzelspringen 21.01.2023, 6.30 Uhr Einzelspringen 22.01.2023, 2 Uhr Einzelspringen

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Kulm (Österreich) vom 28.01 bis zum 29.01.2023:

Skisprung-Weltcup in Kulm (Österreich) 28.01.2023, 14.15 Uhr Skifliegen 29.01.2023, 14.15 Uhr Skifliegen

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Willingen (Deutschland) vom 03.02. bis zum 05.02.2023:

Skisprung-Weltcup in Willingen (Deutschland) 03.02.2023, 16 Uhr Mixedwettbewerb 04.02.2023, 16.10 Uhr Einzelspringen 05.02.2023, 14.30 Uhr Einzelspringen

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Lake Placid (USA) vom 11.02. bis zum 12.02.2023:

Skisprung-Weltcup in Lake Placid (USA) 11.02.2023, 16 Uhr Einzelspringen 12.02.2023, 16.15 Uhr Einzelspringen

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Rasnov (Rumänien) vom 18.02. bis zum 19.02.2023:

Skisprung-Weltcup in Rasnov (Rumänien) 18.02.2023, 16.20 Uhr Einzelspringen 19.02.2023, Uhrzeit offen Super Team

Nordische Ski-WM 2023 in Planica (Slowenien) vom 21.02. bis zum 06.03.2023:

Zeitplan folgt

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Oslo (Norwegen) vom 11.03. bis zum 12.03.2023:

Skisprung-Weltcup in Oslo (Norwegen) 11.03.2023, 15.15 Uhr Einzelspringen (Raw Air Tour) 12.03.2023, 14.15 Uhr Einzelspringen (Raw Air Tour)

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Lillehammer (Norwegen) vom 14.03. bis zum 16.03.2023:

Skisprung-Weltcup in Lillehammer (Norwegen) 14.03.2023, 16.10 Uhr Einzelspringen (Raw Air Tour) 16.03.2023, 16.30 Uhr Einzelspringen (Raw Air Tour)

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Vikersund (Norwegen) vom 18.03. bis zum 19.03.2023:

Skisprung-Weltcup in Vikersund (Norwegen) 18.03.2023, 16.30 Uhr Skifliegen (Raw Air Tour) 19.03.2023, 16 Uhr Skifliegen (Raw Air Tour)

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Lahti (Finnland) vom 25.03. bis zum 26.03.2023:

Skisprung-Weltcup in Lathi (Finnland) 25.03.2023, 16.15 Uhr Teamspringen 26.03.2023, 15.15 Uhr Einzelspringen

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Planica (Slowenien) vom 31.03. bis zum 02.04.2023:

Skisprung-Weltcup in Planica (Slowenien) 31.03.2023, 14 Uhr Skifliegen Einzel 01.04.2023, 10 Uhr Skifliegen Team 02.04.2023, 10 Uhr Skifliegen Einzel

Skisprung-Weltcup 2022/23: Zeitplan mit allen Terminen der Damen

Auch für die Frauen startet der Skisprung-Weltcup 2022/23 Anfang November mit dem Weltcup in Wisla. Für die Damen sind es insgesamt 28 Einzel-Wettbewerbe, ein Teamwettbewerb und ein Mixedwettbewerb.

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Wisla (Polen) vom 05.11. bis zum 6.11.2022:

Skisprung-Weltcup in Wisla (Polen) 05.11.2022, 12 Uhr Einzelspringen 06.11.2022, 12 Uhr Einzelspringen

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Titisee-Neustadt (Deutschland) vom 09.12. bis zum 11.12.2022:

Skisprung-Weltcup in Titisee-Neustadt (Deutschland) 10.12.2022, 11.45 Uhr Mixedwettbewerb 11.12.2022, 12.45 Uhr Einzelspringen

Silvester-Tournament vom 28.12.2023 bis zum 01.01.2023:

Silvester-Tournament 28.12.2022, 14.15 Uhr Silvester-Tournament in Villach (Österreich) 29.12.2022, 13 Uhr Silvester-Tournament in Villach (Österreich) 31.12.2022, 16 Uhr Silvester-Tournament in Ljubno (Slowenien) 01.01.2023, 15.30 Uhr Silvester-Tournament in Ljubno (Slowenien)

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Sapporo (Japan) vom 07.01. bis zum 08.01.2023:

Skisprung-Weltcup in Sapporo (Japan) 07.01.2023, 8.30 Uhr Einzelspringen 08.01.2023, 2 Uhr Einzelspringen

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Zao (Japan) vom 13.01 bis zum 15.01.2023:

Skisprung-Weltcup in Zao (Japan) 13.01.2023, 9 Uhr Einzelspringen 14.01.2023, 9 Uhr Teamspringen 15.01.2023, 9 Uhr Einzelspringen

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Hinterzarten (Deutschland) vom 27.01 bis zum 29.01.2023:

Skisprung-Weltcup in Hinterzarten (Deutschland) 27.01.2023, 16 Uhr Einzelspringen 28.01.2023, 16 Uhr Einzelspringen 29.01.2023, 15.15 Uhr Einzelspringen

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Willingen (Deutschland) vom 03.02. bis zum 05.02.2023:

Skisprung-Weltcup in Willingen (Deutschland) 03.02.2023, 12.15 Uhr Mixedwettbewerb 04.02.2023, 12.15 Uhr Einzelspringen 05.02.2023, 11.45 Uhr Einzelspringen

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Hinzenbach (Österreich) vom 10.02. bis zum 11.02.2023:

Skisprung-Weltcup in Hinzenbach (Österreich) 10.02.2023, 16 Uhr Einzelspringen 11.02.2023, 9 Uhr Einzelspringen

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Rasnov (Rumänien) am 18.02.2023:

Skisprung-Weltcup in Rasnov (Rumänien) 18.02.2023, 10 Uhr Einzelspringen

Nordische Ski-WM 2023 in Planica (Slowenien) vom 21.02. bis zum 06.03.2023:

Zeitplan folgt

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Oslo (Norwegen) vom 11.03 bis zum 12.03.2023:

Skisprung-Weltcup in Oslo (Norwegen) 11.03.2023, 18.20 Uhr Einzelspringen (Raw Air Tour) 12.03.2023, 16.30 Uhr Einzelspringen (Raw Air Tour)

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Lillehammer (Norwegen) vom 13.03 bis zum 15.03.2023:

Skisprung-Weltcup in Lillehammer (Norwegen) 13.03.2023, 16.30 Uhr Einzelspringen (Raw Air Tour) 15.03.2023, 16.30 Uhr Einzelspringen (Raw Air Tour)

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Vikersund (Norwegen) am 19.03.2023:

Skisprung-Weltcup in Vikersund (Norwegen) 19.03.2023, 10 Uhr Einzelspringen (Raw Air Tour)

Skisprung-Weltcup 2022/23 in Lahti (Finnland) am 24.03.2023:

Skisprung-Weltcup in Vikersund (Norwegen) 24.03.2023, 17 Uhr Einzelspringen

