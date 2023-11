Zu harte Schulbänke: Skisprung-Weltmeisterin durchlebte Leidenszeit

Von: Korbinian Kothny, Anna Liebelt

Drucken Teilen

Skisprung-Weltmeisterin Anna Rupprecht musste sich nach einer erfolgreichen Saison einer neuen Herausforderung stellen: der beruflichen Karriere.

München – Fast ein Jahr zuvor schien Anna Rupprecht in einer heilen Welt zu leben. Nach einer anstrengenden Wintersport-Saison ging die 26-jährige Skisprung-Weltmeisterin zusammen mit ihren Teamkolleginnen in die Sommerpause.

Der Fokus verlagerte sich für Rupprecht zunächst vom Leistungssport zur Bildung. Anstatt Sprünge zu üben, musste sie sich auf die Schulbank setzen. Doch das Gleichgewicht zwischen sportlicher Leistung und beruflicher Entwicklung ist ein schmaler Grat. Die steigende Belastung machte sich bei der Skispringerin auf schmerzliche Weise bemerkbar.

Anna Rupprecht Anna Rupprecht Alter: 29. Dezember 1996 Disziplin: Skispringen Erfolge: Weltmeistertitel im Mixed-Teamwettbewerb 2021, Weltmeistertitel im Teamspringen der Frauen 2023

Nach dem WM-Titel: Anna Rupprecht konzentriert sich zunächst auf ihre berufliche Laufbahn

Mit dem Höhepunkt in Planica, Slowenien, und dem Gewinn des Weltmeistertitels mit dem Team in der vergangenen Saison, kehrte bei Anna Rupprecht allmählich die Ruhe zurück. „Ich habe mich dann auf berufliche und private Dinge konzentriert“, schreibt die 26-Jährige in einer Kolumne für sport.de. Rupprecht bezieht sich dabei auf den beschleunigten Aufstieg zur Kommissarin, den die Bundespolizei ihr kurz nach dem Weltcup angeboten hatte.

„Der führte aber natürlich zu einer Art Paradigmenwechsel, was meine Alltagsgestaltung betraf“, unterstreicht die Skispringerin heute. Wo sich zuvor Leben, Freizeit und Arbeit um das Training drehten, verlagerte sich nun der Schwerpunkt. Vier Monate lang saß die 26-Jährige von früh bis spät wieder in der Schule. Erst danach rückte das Training wieder in den Mittelpunkt.

Deutsche Skisprung-Weltmeisterin Anna Rupprecht durchlebt harte Zeiten in der Vorbereitung

„Schule, Training, Abendessen, Lernen, Schlafen – eine Skispringerin im Hamsterrad!“, schildert Anna Rupprecht diese intensive Phase. Trotzdem hielt die Skispringerin durch und konnte sich nach mehreren Monaten endlich „Kommissarin“ nennen. Auch privat lief es für die 26-Jährige gut: Sie zog mit ihrem Verlobten und ihren zwei Katzen um.

„Im größeren Refugium verdichtete sich alles zu vielen Wohlgefühlen, was sich auf die tägliche Trainingsarbeit positiv auswirkte“, schreibt Rupprecht auf sport.de. „Doch dann kam der Knall.“ Von einem Tag auf den anderen musste die Leistungssportlerin plötzlich mit starken Rückenschmerzen und Bewegungseinschränkungen kämpfen.

Dank intensiver Therapie bekam Skispringerin Anna Rupprecht ihre Rückenbeschwerden wieder in den Griff. Einer erfolgreichen Weltcup-Saison kann somit nichts mehr im Weg stehen. © IMAGO/Guenter Hofer und SchwabenPress

Schulbank als Übeltäter: Anna Rupprecht leidet durch Hohlkreuzhaltung beim Lernen unter Rückenproblemen

Die Ursache der Schmerzen, so Rupprecht, lässt sich nur so erklären: „Offensichtlich waren die Schulbänke zu hart“, bemerkt sie in ihrer Kolumne. Die ständige Hohlkreuzhaltung beim Lernen führte zu einer Fehlhaltung. Für die 26-Jährige begann eine lange Leidenszeit. Anstatt im Training verbrachte Rupprecht ihre Zeit im Wartezimmer verschiedener Ärzte – die kommende Wintersaison war ungewiss.

Dank medizinischer und therapeutischer Behandlung verbesserte sich der Zustand der Skispringerin kontinuierlich. Die Vorbereitungen auf den Weltcup verliefen wie gewünscht. „Heute stehe ich zum Saisonstart genau dort, wo ich stehen wollte“, betont sie. Selbst die in der Vergangenheit verbesserungswürdigen Flugkurven bei den Sprüngen konnte die 26-Jährige optimieren.

Skispringen: Der Kader der deutschen Damen für die Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Trotz Beschwerden blickt die Skisprung-Weltmeisterin optimistisch auf das erste Springen der Saison

In vielen kleinen Schritten und dank zahlreicher Videoanalysen mit Vor- und Rückspulen konnte das Team um die Skispringerin die Fehler aufdecken. Dadurch verbesserte sich auch das Flugverhalten, was Rupprecht angesichts ihres langen Leidensweges zuversichtlich stimmt. „Ich bin mit dem Status quo sehr zufrieden“, sagt sie.

In der Vorbereitung hatte die Skispringerin Anna Rupprecht mit starken Rückenschmerzen und Unbeweglichkeit zu kämpfen. © IMAGO/Eibner und Memmler

Trotzdem: Vor dem ersten Springen am Samstag, dem 2. Dezember, in Lillehammer, Norwegen, „liegt natürlich die Glaskugel vor einem. Keiner weiß, was die anderen Teams draufhaben“, betont Rupprecht. Eines ist jedoch sicher: Die 26-Jährige ist bereit und wird ihr Bestes geben. (ali)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Korbinian Kothny sorgfältig überprüft.