Halfpipe-Hoffnung Höflich: „Podium? Die Chance ist da!“

Von: Uli Kellner

In der Nacht zum Freitag geht‘s rund: André Höflich, einziger Starter von Snowboard Germany im Halfpipe-Finale. © dpa

Nicola Thost - und dann lange nix. Seit der olympischen Snowboard-Premiere 1998 gab es keine deutsche Halfpipe-Medaille mehr. André Höflich will das nun ändern.

Pyeongchang 2018 verpasste er wegen Nachwirkungen einer Kreuzband-OP. Jetzt, mit 24 Jahren, ist André Höflich bereit für Olympia – seine Entwicklung bestätigte er in Peking mit Platz zehn in der Qualifikation. Wir sprachen mit dem Allgäuer, der in der Nacht zum Freitag (3.25 Uhr MEZ) eine Medaille gewinnen kann.

André, wie groß ist die Anspannung bei Ihrem ersten Olympia-Start?

Höflich: Ich freue mich darauf, was Neues zu erleben, habe meine Erwartungen aber bewusst nicht zu hoch angesetzt.

Auch die sportlichen? Sie haben ja zuletzt mit einigen Podiumsplätzen aufhorchen lassen.

Höflich: Es läuft gerade wirklich gut, das stimmt. Ich hatte ein bisschen Muffensausen vor der Saison. Bedenken, ob ich meine Erfolge aus dem Vorjahr wiederholen kann. Aber jetzt bin ich megahappy. Der dritte Platz in Mammoth Mountain hat mir viel Selbstvertrauen für die Spiele in Peking gegeben.



Sind Sie schon mal bei einem Weltcup in China gestartet?

Höflich: Ja. An zwei von dreien, die es gab, habe ich teilgenommen. Das erste Mal 2018 im Dezember – und dann das Jahr darauf.



Und?

Höflich: Also, wenn Sie auf das Drumherum anspielen: Bis jetzt habe ich nicht wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Gastfreundschaft ist schon vorhanden – nur vielleicht nicht bei den Behörden. Ich fand’s beide Male echt okay, aber da war auch noch keine Pandemie. Mehr kann ich dazu nicht sagen.



Generell ist es schwierig, wenn wir Sportler Dinge kommentieren sollen, auf die wir keinen Einfluss haben. Da wir bei der Vergabe der Spiele kein Mitspracherecht haben, liegt es nicht in unserer Hand. Wir wollen einfach unseren Wettkampf fahren – und unser Olympia-Erlebnis haben.

Der reflektierte Mensch, der Sie sind, müsste bei gewissen Themen aufschreien. Der Sportler sagt sich wahrscheinlich: Augen zu und durch . . .

Höflich: Ein ganz schwieriges Thema. Da möchte ich aus nahe liegenden Gründen nicht darauf eingehen. Generell ist es schwierig, wenn wir Sportler Dinge kommentieren sollen, auf die wir keinen Einfluss haben. Da wir bei der Vergabe der Spiele kein Mitspracherecht haben, liegt es nicht in unserer Hand. Wir wollen einfach unseren Wettkampf fahren – und unser Olympia-Erlebnis haben.



Zurück zum Sport, zu Ihrem ersten Olympiastart. Was ist Ihr Ziel?

Höflich: Ziel Nummer eins war, dass ich ins Finale fahre – das habe ich geschafft. Ziel Nummer zwei . . . Sagen wir so: Die letzten Weltcups haben gezeigt, dass Chancen aufs Podium da sind, aber ich erwarte es nicht. Ich werde auf jeden Fall alles geben. Wer weiß, vielleicht geht sich dann am Ende eine Medaille aus.



Ist das Teilnehmerfeld vergleichbar mit jenem bei den Weltcups?

Höflich: Ja, das sind eigentlich immer die gleichen Leute. Dieses Jahr haben sich auch wirklich alle für Olympia qualifizieren müssen. Scotty James (u.a. dreimaliger Weltmeister) ist der Einzige, gegen den ich bis Peking nicht fahren konnte, weil ich in Laax eine Gehirnerschütterung hatte.



Letztmals ist ja auch Shaun White am Start, eine lebende Freestyle-Legende mit fünf Olympia-Teilnahmen. Haben Sie einen Bezug zu ihm?

Höflich: Wir kennen uns, sagen uns Hallo, quatschen auch mal ein bisschen. Ich finde, er ist ein supernetter Kerl. Jetzt, wo Gold nicht mehr alles für ihn zählt, ist er noch umgänglicher. Ein angenehmer Zeitgenosse, mit dem man eine gute Zeit am Berg verbringen kann. Im Fahrerfeld hat er nie groß seinen Superstar-Status raushängen lassen.



Unser letztes Interview von Angesicht zu Angesicht führten wir im März 2020, am Tag vor dem ersten Lockdown. Würden Sie ein Fazit der zwei Jahre wagen, auch wenn der sportliche Höhepunkt noch aussteht?

Höflich: Was die Pandemie angeht: Mir war von Anfang an klar, dass wir dieses Virus nicht so einfach loswerden. Dass es uns für immer begleiten wird. Aber nie und nimmer hätte ich mir damals vorstellen können, dass noch ein zweiter, dritter, vierter Lockdown dazukommen würde. Aus sportlicher Sicht fällt mir das Fazit leichter. Die Ergebnisse sprechen für sich. Wenn jetzt auch noch eine Medaille rausspringt, würde ich mich wahrscheinlich erst mal drei Tage hinsetzen und einen Plan machen, wie ich das überleben soll, ohne verrückt zu werden.



