Nörls WM-Ziel: Eine Medaille und ein Magnet für den Kühlschrank

Von: Uli Kellner

Abflug! Snowboardcrosser Martin Nörl startet bei der WM in Georgien als einer der Topfavoriten. © Imago

Ein junges Wintersportland stellt sich vor: Georgien, Austragungsort der Snowboard-WM 2023. Martin Nörl war schon dort - wir sprachen mit dem Top-Boardercrosser.

An diesem Wochenende beginnt das Turnier im Ferienort Bakuriani (1700 m), bei dem sich die Weltspitze in 30 Wettbewerben messen wird. Wir sprachen mit einem, der schon mal dort war: Martin Nörl, 29, Medaillenhoffnung von Snowboard Germany aus Sonthofen im Allgäu. Der gebürtige Landshuter startet im Boardercross am 3. März und freut sich auf die WM im Südkaukasus.

Servus Martin, erstmals findet ein Wintersport-Großereignis in Georgien statt. Sie waren schon mal da, beim Weltcup im Corona-März 2021. Was ist Ihre stärkste Erinnerung?

Nörl: Hängen geblieben ist, dass alles top organisiert war. Man hat uns pünktlich am Flughafen abgeholt und wieder zurückgebracht. Auch auf unsere Gesundheit wurde vorbildlich geachtet – alle zwei Tage gab es einen PCR-Test. Ich kann nur Positives berichten.

Wein und alte Autos: Beides in Georgien, dem Gastgeberland der Snowboard-WM, weit verbreitet. © Imago

Georgien hat sich fünf Jahre auf diese WM vorbereitet, möchte damit den Tourismus ankurbeln. Können Sie dem Land helfen und ein bisschen Werbung machen?

Nörl: Gerne (lacht). Zum Skifahren ist es leider ein bisschen weit für uns Mitteleuropäer. Was ich aber gesehen habe damals, war top. Modernes, großes Skigebiet mit ordentlichen Pisten. Da kann man sich nicht beschweren.

Was für Wintersport in Georgien spricht: Vier Fünftel der Landfläche liegen in den Bergen liegen. Ein Nachteil: Kontinentalklima! Bedeutet: Es kann sehr, sehr kalt werden . . .

Nörl: Also, damals hatten wir schönes sonniges Wetter. Es hatte zwar Minusgerade, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es übertrieben klar war. Wesentlich härter ist der alljährliche Europacup im Pitztal Ende November: Gletscher, der ganze Kurs liegt im Schatten, und es gibt kein Restaurant, wo man sich mal schnell aufwärmen kann.

Freut man sich als Sportler, wenn ein neues Land auf der Wettkampfkarte auftaucht oder sind Sie lieber im Alpenraum unterwegs?

Nörl: Ich finde es wichtig, dass wir international breit aufgestellt sind. Jetzt ist es eine Weltmeisterschaft, aber auch im Weltcup gehört es dazu, dass man weltweit unterwegs ist und nicht nur im Alpenraum. Sonst könnte man die Vorsilbe Welt- streichen.

Wie bereiten Sie sich auf ein neues Land vor. Kaufen Sie einen Reiseführer? Schauen Sie Dokus?

Nörl: Ich lasse es auf mich zukommen und bin offen für sehr vieles. Das Essen damals hat mir gut geschmeckt, und alles andere ist jetzt nicht so viel anders als bei uns.

Wer hätte sie erkannt? Die georgische Nationalflagge, auch Fünfkreuzflagge genannt. © Imago

Googelt man die Nähe zum Kriegsland Ukraine und zum Erdbebenland Türkei, speziell als Familienvater?

Nörl: Groß besorgt bin ich da nicht. Naturkatastrophen können immer vorkommen, und was den Ukrainekrieg angeht: Ich bin kein Experte, aber das Verhältnis von Russland und Georgien soll ja auch angespannt sein. Das macht mir im Zweifel mehr Sorgen.

Es kommt ja immer gut an, wenn man sich ein paar Vokabeln der Landessprache aneignet. Georgisch gilt als eine der schwierigsten Sprachen der Welt, die mit keiner anderen Sprache verwandt ist. Wüssten Sie, was Hallo heißt oder Danke?

Nörl: Tatsächlich bisher nicht (lacht). Letztes Mal ist man mit Englisch auch gut über die Runden gekommen. Was mir damals aufgefallen ist: Es fahren viele alte deutsche Autos herum – von dem her sieht man nicht nur die georgische Kringelschrift, sondern auch hin und wieder einen deutschen Schriftzug.

Zum Sportlichen. Damals haben Sie beide Bakuriani-Rennen als Neunter beendet. Wie zufrieden sind Sie nach Hause geflogen?

Nörl: So lala. Zweimal Neunter ist kein schlechtes Ergebnis, aber taktisch bin ich dort nicht die besten Rennen gefahren. Da wäre viel mit Windschatten zu machen gewesen, speziell auf der letzten Geraden – das hatte ich im ersten Rennen nicht auf dem Schirm und im zweiten leider nicht im Griff.

Als mäßiger Starter ist Ihnen an einer Strecke mit guten Gleitpassagen gelegen – zum Überholen. Passt das in Bakuriani?

Nörl: Ich kann nur sagen, wie die Piste letztes Mal war. Oben ging’s unspektakulär dahin – da war es fast egal, wie man gefahren ist. Wirklich zur Sache ging’s erst unten, nach der letzten Kurve. Da ist es in Führung liegend sehr schwer, vorne zu bleiben. Ich sag’s mal so: Die Strecke ist bestimmt nicht gegen mich. Ich hoffe, dass sie so ähnlich sein wird wie letztes Mal.



Ihr sportliches Ziel dürfte klar sein. Sie treten als Gesamtweltcupsieger an, der auch hervorragend in die WM-Saison gestartet ist – Liegt Ihnen die Favoritenrolle?

Kultur und Natur: Das Gergeti-Kloster, einer der Touristen-Hotspots in Georgien. © Imago

Nörl: Boardercross ist sehr speziell, nicht zu vergleichen mit einer Einzelsportart, wo man nur auf sich selber schauen muss. Bei uns kann soo viel passieren. Deswegen würde ich mich nie trauen, auf einen Sieger zu wetten – weder auf mich noch auf irgendeinen anderen Fahrer.



Aber auf eine Medaille schielen Sie schon, oder?

Nörl: (grinst) Haben Sie mein letztes Rennen gesehen?

Das in Cortina d’Ampezzo? Ja, das war schnell vorbei . . .

Nörl: Genau (lacht). So was kann immer passieren, leider. Wir haben ja nur ein einziges Rennen. Klar will ich mein Bestes zeigen. Aber es ist nicht so, dass ich da hinfahre und sage: Es wird auf jeden Fall eine Medaille. Möglich ist es – wenn alles perfekt läuft.

Nimmt man Sie eigentlich anders in der Szene wahr, seit Sie so oft gewinnen?

Nörl: Mit Sicherheit. Das kriegt man schon mit. Letztes Jahr lief’s überragend – und in diese Saison bin ich auch wieder gut reingestartet. Das macht schon was her.

Es ist nicht so, dass ich da hinfahre und sage: Es wird auf jeden Fall eine Medaille. Möglich ist es – wenn alles perfekt läuft.

Nationalsport in Georgien ist Lelo, eine Unterart des Rugby. Populäre Sportarten sind auch Ringen und Gewichtheben. Wintersportler sind eher nicht so geläufig. Gibt es konkurrenzfähige georgische Snowboardfahrer?

Nörl: Im Boardercross nicht. Und in den anderen Disziplinen kenne ich mich zu wenig aus.

Zum Abschluss noch ein kleines Georgien-Quiz. Was würden Sie sagen: Ist das Land eher so groß wie Bayern, wie Deutschland oder wie Frankreich?

Nörl: (denkt nach) Wie Frankreich?

Tatsächlich wie Bayern.

Nörl: Krass. Damals sind wir ziemlich lange gefahren – und ich hatte nicht das Gefühl, dass wir weit gekommen sind . . .

Hauptstadt von Georgien?

Nörl: Tiflis!

Sehr gut. Nächste Frage: EU oder Nicht-EU?

Nörl: Nicht-EU.

Auch richtig. Die Landeswährung vielleicht noch.

Nörl: Puh, keine Ahnung . . .

Lari, was übersetzt Schatz bedeutet. Drei Lari sind so viel wie ein Euro. Hatten Sie 2021 mal einen Lari-Schein in der Hand?

Nörl: Leider nicht. Wegen Corona sind wir kaum rumgekommen – und im Hotel haben wir alles mit Karte gezahlt.

Georgien gilt auch als eines der ältesten Weinanbauländer der Welt. Würde Sie ein guter Tropfen reizen oder halten Sie sich an regionales Bier?

Nörl: Ach, wenn es einen guten Rotwein gibt, würde ich den gerne mal probieren.

Erwarten eigentlich Ihre Kinder, dass Sie etwas von solchen Reisen mitbringen? Außer Medaillen, versteht sich.

Nörl: Nein, Mitbringsel werden nicht erwartet – höchstens einen Magneten für den Kühlschrank. Der vom letzten Mal ist leider kaputtgegangen.

Didi madloba für das Gespräch.

Nörl: Oh (lacht) Dann sage ich auch mal auf Verdacht: Vielen Dank!

Interview: Uli Kellner